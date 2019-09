Cataramă, acuzații după ce CCR a invalidat decizia BEC „Așa cum am declarat imediat dupa aflarea Deciziei BEC, incercarea de inlaturare a mea din competiția pentru președinția Romaniei s-a facut cu incalcarea flagranta a legii. Din acest motiv, plenul CCR, in unanimitate, a invalidat hotararea sus-menționata și a dispus respectarea drepturilor mele prevazute de Constituție, admițandu-mi candidatura", a afirmat, luni, Viorel Catarama. „Nu pot sa nu remarc faptul ca, in ultimul timp, BEC tinde sa acționeze ca un actor politic, deși nu are aceasta atribuție. Reamintesc, in acest sens, ca la recentele alegeri europarlamentare a incercat sa elimine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a dispus inregistrarea de catre Biroul Electoral Central (BEC) a candidaturii omului de afaceri Viorel Catarama la alegerile prezidentiale din noiembrie. Potrivit unui comunicat al CCR transmis luni AGERPRES, Curtea a admis contestatia formulata impotriva…

- Curtea Constituționala a admis contestația formulata de Viorel Catarama privind respingerea candidaturii prezidențiale. Judecatorii CCR dispun inregistrarea de catre BEC a candidaturii și semnului electoral ale lui Catarama la alegerile din luna noiembrie.„A admis contestația formulata impotriva…

- Judecatorii Curții Constituționale au publicat motivarea deciziei privitoare la modificarile aduse la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Judecatorii CCR au…

- Klaus Iohannis, declaratii: CCR a luat azi in discutie situatia politica actuala. Decizia CCR nu schimba cu nimic situatia in care se afla Guvernul Romaniei de trei saptamani. Guvernul nu mai are aceeasi compozitie si prim-ministrul este obligat de Constitutie sa mearga in Parlament…

- Un procuror al DNA a susținut, marți, in fața unui complet de cinci judecatori de la instanța suprema ca CCR s-ar afla intr-o stare de ilegalitate pentru ca au trecut aproape 70 de zile de cand a dat controversata decizie privind specializarea completurilor de trei judecatori. Mai mult, instituția nici…

- Instanta suprema a amanat, luni, pentru 7 octombrie, dosarul in care sunt judecati fostul deputat Sebastian Ghita si fostul primar al municipiului Ploiesti Iulian Badescu, motivul fiind ca nu a fost publicata de catre Curtea Constitutionala motivarea deciziei privind completurile specializate.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, luni, decizia pe sesizarile formulate de USR, PNL si de presedintele Klaus Iohannis privind modificarile aduse de Parlament Codului penal si Codului de procedura penala. Judecatorii au amanat de sapte ori luarea unei decizii. Potrivit unor oficiali…

- Augustin Zegrean a vorbit, la B1, despre posibilitatea ca pensiile judecatorilor sa fie impozitate, dupa suma de 10.000 de lei"Magistrații au dreptate. Ține de independența justiției pentru ca judecatorii, pe toata durata activitații lor, sunt incompatibili cu orice alta funcție publica.Scrie…