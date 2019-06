Stiri pe aceeasi tema

- 'Micul pacient - primul caz de Ebola la un pacient de cinci ani - a decedat aseara', a precizat pe Twitter reprezentanta OMS din Uganda, adaugand ca, in aceasta tara, au fost confirmate alte doua cazuri de infectie cu virusul Ebola. Baiatul de cinci ani a calatorit in Uganda din Congo impreuna cu…

- # Dureri inabusite la inceput de mileniu III. Episodul 1 # Respectivul șef de post avea o relație tocmai cu matușa agresorului Cine isi mai aminteste de culegerea de nuvele publicata sub titlul de mai sus de Mihail Sadoveanu, pe la inceputul secolului trecut? Poate doar cei din generatiile anilor 1930-1960.…

- Un numar record de pui de kakapo, specie din Noua Zeelanda amenintata cu disparitia, au eclozat in timpul sezonului de imperechere neobisnuit de lung din acest an, contribuind la cresterea considerabila a populatiei acestei pasari cunoscuta sub numele de bufnita-papagal, relateaza Reuters. …

- O echipa de cercetatori britanici susține ca un tratament bazat pe celule stem poate vindeca orbirea. Persoanele care sufera de aceasta afecțiune pot spera ca-și vor recapata vederea, susțin specialiștii care au descoperit tratamentul.

- Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a fost transportat, marti, la un spital din Delhi dupa ce a acuzat dureri in piept. Starea sa este stabila, potrivit unuia dintre reprezentantii sai, transmite...

- Numarul persoanelor care au murit din cauza virusului gripal in acest sezon a ajuns la 190, conform unei noi informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Cel mai recent caz este al unei femei de 42 de ani, din…

- Pentru pastrarea sanatatii, este bine ca omul sa faca zilnic miscare, macar o jumatate de ora de mers pe jos. Insa mersul, dar si statul prelungit in picioare solicita in diverse feluri coloana...

- UTA a pierdut meciul cu Luceafarul Oradea, 0-3, și trece prin momente dificile, provocate de starea de sanatate a antrenorului Ionuț Popa Problemele inițiale ale antrenorului, ce sugerau, conform celor din club și presei locale, o semipareza faciala s-au acutizat, fara a exista un diagnostic clar. De…