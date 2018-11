Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea procurorului general, Augustin Lazar, si a aratat ca in Romania, ca si in alte tari, se practica atacul contra democratie si impotriva societatii civile. "Mi se pare de-a dreptul…

- Intr-un raspuns trimis procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat pozitia acestuia, sustinand ca la dosarul de candidatura nu exista niciun dosar impotriva lui Klaus Iohannis, care sa fi fost clasat. Tudorel Toader a anuntat ca va publica marti…

- Senatorul PMP Traian Basescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa precizeze public daca dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar pentru sefia Parchetului General a cuprins o ordonanta de neincepere a urmaririi penale pe numele sau. "Presedintele Iohannis nu are dreptul la tacere! Tudorel…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia sustine ca procurorul general Augustin Lazar nu a solutionat si nici nu a confirmat vreun dosar in care apare numele presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca este si el "ingrijorat" de declansarea procedurii de revocare a procurorului general, mai ales dupa ce a vazut motivele invocate de ministrul Justitiei, adaugand ca unul dintre acestea este faptul ca in dosarul de candidat la sefia Parchetului General…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a refuzat sa spuna joi daca este sau nu multumit de activitatea lui Tudorel Toader, dar s-a aratat ingrijorat de rezolutia de clasare din dosarul de candidatura a lui Augustin Lazar, care il viza pe Klaus Iohannis.

- Lucian Bolcaș a declarat pentru DC News ca parcursul acestei revocari a procurorului general Augustin Lazar, care va fi inaintata de ministrul Tudorel Toader, se va opri la semnatura președintelui Klaus Iohannis. Renumitul avocat a explicat de ce nu crede intr-un parcurs "normal" al acestei proceduri.…

- ALDE se reuneste, joi, in sedinta conducerii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat deja transant ca niciun ministru sustinut de partid nu este remaniabil. El s-a referit in mod special la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe care social-democratii, si in special liderul PSD Liviu Dragnea l+ar dori schimbat…