Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in posibilitatea formarii unui ''guvern stabil'' in Italia dupa alegerile de duminica ce au condus la o situatie de incertitudine politica in aceasta tara, in conditiile obtinerii unui avans istoric de catre fortele antisistem, eurosceptice…

- Mii de catalani care se opun vehement secesionismului au manifestat duminica la Barcelona, pentru a revendica crearea "Tabarniei", regiune fictiva imaginara, in scopul combaterii argumentelor secesionismului, informeaza AFP. Aproape 15.000 de persoane, potrivit politiei municipale, intre…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. "L-am informat pe presedintele Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, nu mai candidez pentru investitura de presedinte al Cataloniei…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC, potrivit news.ro.Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei,…

- Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar politia a fost nevoita sa intervina pentru a-i tempera pe protestatari. Ei au scandat sloganuri anti-monarhie atunci cand regele a ajuns la deschiderea evenimentului. Oficiali catalani importanti precum primarul…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- FC Barcelona s-a distrat cu Girona, una dintre rivalele sale din Catalonia, intr-o partida din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei. Dupa ce s-a vazut condusa cu 1-0 la doar trei minute de la startul meciului, trupa lui Ernesto Valverde s-a razbunat apoi si s-a impus in final cu un categoric 6-1. Spectacolul…

- Barcelona și Girona se intalnesc astazi, de la 21:45, intr-un meci contand pentru etapa cu numarul 25 din Liga. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT cu video pe GSP și in direct pe TV Telekom și TV Digi. live de la 21:45 / Barcelona - GironaliveTEXT AICI

- Plasat in detentie provizorie, acest barbat nascut in 1986 a fost retinut la Albi (Tarn). "Investigatiile trebuie de-acum sa precizeze natura relatiilor pe care le intretinea cu cei doi frati Oukabir”, Driss si Moussa, o sursa apropiata anchetei.Inca doua persoane, de asemenea arestate…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva 'represiunii' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea 'Republicii Catalane' in octombrie, decizie care a ramas fara efect,…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva ''represiunii'' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea ''Republicii Catalane'' in octombrie,…

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Antoni Gaudi (25 iunie 1852- 10 iunie 1926) a fost un arhitect originar din Reus, Catalonia, considerat maestrul modernismului catalan. Majoritatea operelor sale se afla in Barcelona, inclusiv celebra Sagrada Familia, aflata si astazi in constructie. In mod ironic, desi arhitectul era foarte apreciat…

- Cancelarul in exercitiu Angela Merkel si social-democratii germani, condusi de Martin Schulz, au ajuns noaptea trecuta, dupa negocieri-maraton, la un acord in vederea formarii unui Guvern de coalitie, anunta AFP, citand presa germana.

- Blocul conservator condus de Angela Merkel si social-democratii condusi de Martin Schulz au ajuns, miercuri dimineata, la un acord cu privire la formarea unui guvern de coalitie, dupa mai bine de patru luni de la alegerile legislative federale din Germania, in urma carora nicio formatiune politica nu…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat luni ca va continua discutiile cu cele trei partide care i-ar putea sustine noul guvern, dupa ce realegerea presedintelui Milos Zeman ii ofera mai mult timp pentru negocieri, relateaza Reuters. Babis incearca sa formeze un guvern dupa victoria sa rasunatoare…

- Presedintele Cehiei, Milos Zeman, a anuntat, marti, ca îi va mai oferi lui Andrej Babis o noua sansa pentru a forma un guvern, daca va fi reales în functia de presedinte, în contextul în care în Cehia urmeaza sa

- Separatistul catalan Carles Puigdemont s-a întâlnit marti la Copenhaga cu deputati danezi, cu care a discutat despre criza institutionala din Catalonia si statutul Groenlandei si al Insulelor Feroe, teritorii autonome ale Danemarcei, relateaza AFP. Puigdemont, inculpat în Spania pentru…

- Fostul lider al Cataloniei, separatistul Carles Puigdemont, a afirmat luni la Copenhaga ca in curand va fi format un nou guvern regional, in ciuda "amenintarilor" Madridului, potrivit AFP. "Nu vom capitula in fata autoritarismului, in ciuda amenintarilor Madridului. Vom forma in curand…

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…

- Klaus Iohannis a anunțat ca e de acord cu PSD și accepta sa o propuna pe Viorica Dancila drept premier și o mandateaza pentru formarea unui nou Guvern. Iohannis a declarat ca a luat decizia dupa ce a consultat opinia publica, citind mesajele de pe rețelele de socializare.”Am ascultat foarte…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- UPDATE ora 12:35 – Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. ‘Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o’, a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la constructorul spaniol de infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona, a carei conducere…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- "Astazi în ședința de Guvern am dat aviz negativ pe proiectul de lege ca Palatul Elisabeta sa fie dat pe viața. Am primit o solicitare un pic ciudata de la Cancelarie, cu o perioada de grație de timp de un an. Adica un an sa nu plateasca nimic. Adica mai stam noi un an gratis pe-aici și…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Principalele doua partide separatiste din regiunea spaniola Catalonia, unde au fost organizate alegeri regionale anticipate pe data de 21 decembrie, au cazut de acord sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles, dupa declaratia unilaterala…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Lionel Messi poate pleca liber de contract de la FC Barcelona in cazul in care echipa nu reușește sa se inscrie in Prima Liga Spaniola sau in Champions League, totul datorita problemelor secesioniste din Catalonia.

- Autor: Grigore ARBORE Desfasurarea referendului pentru autonomia Cataloniei a fost anuntata de presedintele Generalitat in 9 iunie 2017 (pe fisa de vot trebuia sa figureze doar intrebarea “ Vreti sa fie Catalonia un Stat independent in forma de republica?”), ocazie cu care s-a comunicat si data desfasurarii…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo. Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena.Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de…

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena. Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de doua…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis duminica faptul ca va aborda diviziunile sociale din tara si va insista pentru formarea unui guvern nou in cel mai scurt timp, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul ministru german de Finante Wolfgang Schaeuble le-a cerut, sambata, conservatorilor si social-democratilor sa formeze rapid un nou guvern, precizand ca ia in calcul varianta unui guvern minoritar daca nu se va ajunge la o intelegere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara catalana Segur de Calafell din cauza fortei vantului, a notat pe contul sau de Twitter serviciul public de salvare din Catalonia (nord-est). Serviciul a primit peste o mie de apeluri de urgenta, in special…

- Doua persoane au murit, miercuri, in Spania in urma rafalelor de vant provocate de furtuna ''Bruno'' care a mentinut in stare de alerta mare parte a acestei tari, au indicat serviciile de urgenta, citate de AFP. Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei…

- Doua persoane au murit, miercuri, in Spania in urma rafalelor de vant provocate de furtuna ''Bruno'' care a mentinut in stare de alerta mare parte a acestei tari, au indicat serviciile de urgenta, citate de AFP. Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara…

- Separatistii catalani dispun de o majoritate absoluta de 70 de mandate dupa numararea a 52% din voturile exprimate in alegerile regionale de joi, relateaza Le Figaro. Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca ”Republica catalana” a invins in alegerile regionale din Catalonia,…

- Petitia, publicata pe site-ul Change.org, a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile si a devenit un subiect viral pe Twitter, cu peste 150.000 de utilizatori comentand pe marginea acestuia.Autorii petitiei au copiat limbajul separatistilor catalani, argumentand ca Tabarnia, denumire…

- Carles Puigdemont, liderul separatistilor catalani destituit, aflat in autoexil la Bruxelles, sugereaza ca ar putea reveni la Barcelona zilele urmatoare si ii cere prim-ministrului Mariano Rajoy sa retraga aplicarea articolului 155, dupa „victoria rasunatoare” a formatiunii pro-independenta. Rezultatele…

- Euro este sub presiune dupa votul pentru independenta castigat strans de catre separatisti, din cauza caruia este posibil sa escaladeze tensiunile intre Barcelona si Madrid, scrie Financial Times. Moneda a avut o scadere de 0,5% imediat dupa alegeri, insa pana la acest moment scaderea este…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei de fotbal Manchester City, este anchetat de autoritatile spaniole pentru implicarea în actiunile vizând declararea independentei regiunii Catalonia, în vara acestui an, informeaza presa iberica. Politia spaniola a dat publicitatii joi…

- Presedintele separatist catalan destituit Carles Puidgemont spune ca "Republica catalana" a invins in alegerile regionale din Catalonia, iar formatiunile separatiste au obtinut o victorie care nu poate fi disputata de nimeni. In urma alegerilor de joi, formatiunile separatiste isi mentin majoritatea…