Catalonia: Investirea lui Puigdemont amanata, separatistii divizati

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, marti, ca alegerea unui nou lider a fost amanata, insistand ca singurul candidat potrivit pentru conducerea Cataloniei este Carles Puigdemont, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele parlamentului regional din Catalonia, Roger Torrent, a decis marti sa amane sesiunea de investire a separatistului Carles Puigdemont, dar i-a luat apararea, asigurand ca acesta are tot dreptul de a fi investit, relateaza AFP, EFE si Reuters. Initial, sedinta forului legislativ…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in tara, relateaza AFP."Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea…

- Roger Torrent, presedintele Parlamentului catalan, a plecat miercuri la Bruxelles, pentru a se intalni cu Carles Puigdemont, fostul lider al regiunii, aflat in autoexil in Belgia, informeaza news.ro.Intalnirea dintre cei doi ar trebui sa aiba loc la ora locala 12.00, potrivit La Vanguardia.…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus pe Carles Puigdemont, autoexilat din octombrie la Bruxelles, la conducerea regiunii si vrea sa se intalneasca cu prim-ministrul spaniol Mariano Rajoy pentru a discuta despre „situatia anormala” din forumul decizional al regiunii.

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, luni, ca fostul lider Carles Puigdemont a fost nominalizat pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Votul pentru numirea in functie a lui Puigdemont va avea loc…

- Carles Puigdemont a ajuns in Danemarca, luni, ignorand amenintarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de interne spaniol Juan Ignacio Zoido a estimat joi la 87 de milioane de euro costul mobilizarii fortelor de ordine in contextul crizei independentei catalane, inclusiv pentru referendumul de la 1 octombrie 2017, transmite Xinhua. Ministrul spaniol a apreciat totodata ca fostul…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Decizia liderului catalan privind revenirea lui in Spania este asteptata. Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, ca ar vrea sa revina cat mai curand posibil in Catalonia.

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- Oficialii catalani pro-independenta vor pleca la Bruxelles, vineri, pentru a se intalni cu presedintele catalan demis Carles Puigdemont, dupa ce formatiunile separatiste au obtinut majoritatea locurilor din Parlamentul regional, informeaza site-ul cotidianului The Telegraph.

- Separatistii catalani, care aproape si-au egalat scorul din ultimele alegeri regionale, reprezinta o provocare majora la adresa unitatii Spaniei si Guvernului lui Mariano Rajoy, care miza pe acest scrutin pentru a-i slabi, releva AFP.

- Separatistii si-au pastrat, in urma scrutinului regional desfasurat joi si dupa o campanie tensionata si o mobilizare istorica, majoritatea absoluta de care dispuneau in parlamentul catalan inainte de declaratia unilaterala de independenta fata de Spania cu doua luni inainte ce a provocat destituirea…

- Partidul de centru antiindependentist Ciudadanos conduce cu 25,29- din voturile exprimate si este creditat cu 35 de mandate. Partidul separatist Junts Per Cataluna - care-l sustine pe presedintele demis Carles Puigdemont - a obtinut 22,1- din sufragii in acest stadiu si 34 de mandate, potrivit numatorii…

- Catalanii sunt asteptati astazi la urne in cadrul alegerilor regionale anticipate, declansate dupa izbucnirea crizei ce a fost generata de referendumul de la 1 octombrie privind independenta acestei provincii a Spaniei, declarat ilegal de Curtea Constitutionala spaniola.

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Carles Puigdemont, presedintele catalan destituit, a participat sambata seara la emisiunea Nuit du Standaard. Cu aceasta ocazie, el a fost chestionat de mai multi jurnalisti cu privire la situatia actuala din Catalonia. "Ce s-ar schimba concret pentru cetatenii catalani in cazul in care regiunea ar…

- Potrivit organizatiilor pentru drepturile omului, peste 20 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, in urma atacurilor efectuate de fortele guvernamentale impotriva pozitiilor ocupate de miscarile de opozitie din zonele Arbin, Beit Sava, Misraba si Hammuriya, situate in apropierea…

- Partidul separatist al presedintelui catalan destituit de Madrid, Carles Puigdemont, ia in calcul negocierea cu statul spaniol, renuntand la o ruptura unilaterala, a declarat joi coordonatoarea sa generala, potrivit ziarului belgian Le Soir , citat de Rador.

- Partidul separatist al liderului catalan destituit, Carles Puigdemont, intenționeaza sa privilegieze negocierea cu statul spaniol, renunțand la o ruptura unilaterala, a declarat joi coordonatoarea generala a formațiunii, transmite AFP, preluata de Agerpres.ro. “Bilateralitatea este necesară”,…

- Lideri incarcerati sau exilati ai miscarii separatiste din Catalonia, precum Carles Puigdemont sau Oriol Junqueras, au fost inclusi pe listele electorale in vederea alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, relateaza MEDIAFAX, citand publicatia El Pais.Dintre cei 14 membri ai guvernului…

- Dupa ce a parut ca face un pas înapoi, declarând la începutul acestei saptamâni ca exista și o alta soluție pentru Catalonia în afara independenței, fostul președinte catalan Carles Puigdemont revine

- Presedinta Parlamentului catalan dizolvat Carme Forcadell si presedintele catalan destituit Carles Puigdemont au depus o petitie la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a declarat vineri jurisdictia europeana pentru AFP, transmite News.ro.

- Carles Puigdemont si presedinta parlamentului Cataloniei Carme Forcadell au depus o plângere împotriva Madridului la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), relateaza vineri AFP. "Curtea confirma ca au fost depuse patru plângeri" din partea unor…

- 'Noi am creat o comisie in parlament pentru a explora posibilitatea amendarii Constituției spre a putea raspunde mai bine aspirațiilor unora dintre catalani', a declarat Dastis pentru BBC. 'Admitem ca exista o situație politica ce merita sa fie analizata, dar, in orice caz, este clar ca decizia…

- Prezent in Romania pentru cateva zile, el a susținut la Cluj-Napoca o conferința de presa, la invitația Partidului Popular Maghiar din Transilvania, in care a vorbit despre situația actuala a regiunii Catalonia, pe care a asemanat-o cu cea din perioada lui Francisco Franco, general și om politic…

- In cazul in care catalanii dau din nou o majoritate partidelor separatiste la alegerile regionale de la 21 decembrie, "veți accepta rezultatul votului catalanilor?", a intrebat Carles Puigdemont intr-un discurs ținut in fața a circa 200 de primari separatiști reuniți la Bruxelles. El a calificat…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, si alti fosti patru ministri ai Guvernului regiunii Catalonia s-au predat duminica politiei belgiene, informeaza The Independent, citat de gandul.info. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan…

- Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont si alti patru consilieri ai sai s-au predat politiei din Bruxelles, duminica. Carles Puigdemont si cei patru consilieri ai sai, plasati in detentie duminica dimineata, vor fi dusi in fata unui judecator, care va lua o decizie pana luni dimineata,…

- Liderul catalan destituit Carles Puigdemont, urmarit de justiția din Spania, care intenționeaza sa obțina extradarea acestuia din Belgia, va fi cap de lista la partidul sau, la alegerile regionale anticipate care ar urma sa aiba loc in Catalonia la 21 decembrie, a anunțat formațiunea sa, Partidul…

- O instanta din Spania a dispus arestarea a opt fosti ministri ai Guvernului regional din Catalonia, acestia fiind acuzati de rebeliune si utilizarea abuziva a fondurilor publice, informeaza BBC News Online. Printre cei retinuti se numara fostul vicepremier al regiunii, Oriol Junqueras, fostul ministru…