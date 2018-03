Catalonia: Diferitele strategii ale partidelor indeparteaza posibilitatile unei investituri CUP isi mentine refuzul fata de programul prezentat de JxCat si ERC si avertizeaza ca schimbarea candidatului nu va ajuta acordul. Partide despre care se presupune ca sunt condamnate sa se inteleaga par a fi din ce in ce mai indepartate unul fata de celalalt, nu numai cu privire la investirea unui viitor presedinte al Generalitatii, ci si cu privire la strategia care trebuie urmata in urmatoarea legislatura, potrivit La Vanguardia , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Intr-un discurs pe care l-a sustinut in Parlamentul European (PE), Juncker le-a cerut britanicilor ”mai multa claritate”, mai ales cu privire in legatura cu evitarea reinstalarii unei ”frontiere dure” in Irlanda, subliniind ca nu este vorba despre ”o chestiune irlandeza, ci de o chestiune europeana”.Cu…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- Marea Britanie este necesar sa propuna o solutie ”realista” in legatura cu frontiera dintre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, daca nu doreste sa blocheze negocierile cu privire la Brexit, a avertizat presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters, conform news.ro.”Cand…

- Ministerul Finantelor Publice si ANAF fac precizari privind procedura depunerii formularului 230 - "Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii" poate fi depusa la organul fiscal competent prin urmatoarele modalitati: - formularul…

- Institutul norvegian Nobel a anuntat miercuri ca a depus o plangere dupa ce a primit o nominalizare – aparent frauduloasa – a presedintelui american Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace, relateaza AFP conform News.ro . ”Avem motive bune sa credem ca o candidatura pe care am primit-o cu privire…

- FRI Macedonia a propus patru variante de nume pentru rezolvarea problemei denumirii sale, a declarat premierul de la Skopje, Zoran Zaev. "Propunerile sunt Republica Macedonia de Nord, Republica Macedonia Superioara, Republica Macedonia Vardar si Republica Macedonia (Skopje)", a declarat Zaev, vorbind…

- "In principal, considerentele asupra neconstitutionalitatii modificarilor adoptate privesc instituirea unui regim de superimunitate atribuit membrilor Curtii Constitutionale, care se afla in afara cadrului constitutional actual", se arata in sesizarea citata de Agerpres. Semnatarii sesizarii…

- La doua luni dupa alegeri, situatia nu a progresat in Catalonia. Absenta unor evolutii politice nu inseamna neaparat ca totul este incremenit. Ne-am putea astepta, dupa alegeri atat de polarizate, la confruntarea celor doua blocuri: unionistii si independentistii, fiecare blocat in pozitia sa. Se pare…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va face anuntul cu privire la DNA la ora 18.00. Tudorel Toader a fost chemat de urgenta din Japonia de premierul Viorica Dancila dupa ce in spatiul public au aparut inregistrari cu procurori ai DNA. Astazi Tudorel Toader a avut o intalnire cu Viorica Dancila legata…

- Soldatii danezi trebuie sa aiba grija in barurile estoniene la contactele cu femeile frumoase. Ele pot spiona pentru Rusia. La inceputul lui ianuarie, 200 de soldati ai unitatii mecanizate daneze i-au inlocuit pe francezii care au stationat in Estonia in cadrul intaririi de catre NATO a flancului estic.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa analizeze, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla obiectia de neconstitutionalitate…

- Poate ati uitat de Catalonia si de Carles Puigdemont, foarte ciudatul si interesantul erou al unei noi „revolutii permanente“ care se apropie peste cateva zile de momentul sau culminant, parte a unui scenariu foarte bine pregatit si care se poate foarte usor transforma intr-un precedent juridic cu urmari…

- Liviu Dragnea nu a mai suportat ultimele zvonuri cu privire la excluderile ce vor urma in PSD, pe lista celor ce ar urma sa dispara fiind si Nicolae Babalau, unul dintre cei nce nu este deloc pe aceiasi lungime de unda cu Liviu Dragnea. Presedintele PSD si-a iesit din minti atunci cand a fost intrebat…

- Ambele echipe de negociere au inceput marti un dialog "intens" la Bruxelles, pentru a incerca sa se puna de acord, inainte de sfarsitul lunii martie, cu privire la conditiile unei perioade de tranzitie. Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE), a avertizat luni ca anumite bariere in…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut separatistilor catalani sa desemneze un candidat care respecta legea pentru a conduce regiunea si a-l inlocui pe Carles Puigdemont, aflat in Belgia, pe numele caruia Spania a emis un mandat de arestare, potrivit gazetei belgiene Le Vif , citata de…

- Strategii militari americani se afla in faza de deschidere a „reproiectarii fortei“ dupa ce cele doua state au fost considerate de Washington principalii concurenti pe scena internationala.

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Amanarea dezbaterii pentru investitura separatistului Carles Puigdemont de catre Parlamentul catalan a dus la aparitia unor indoieli in tabara acestuia si la obstacole in calea revenirii lui la putere. Iata care sunt scenariile posibile in saptamanile urmatoare pentru Catalonia, care ramane fara guvern…

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Diviziunile din randurile separatistilor din Catalonia au iesit la lumina, marti, dupa decizia presedintelui parlamentului catalan, un separatist, de a intrerupe sedinta de investire a lui Carles Puigdemont, considerata ilegala de catre Curtea Constitutionala. "Sesiunea plenara de astazi (...) este…

- Roger Torrent, presedintele Parlamentului catalan, a plecat miercuri la Bruxelles, pentru a se intalni cu Carles Puigdemont, fostul lider al regiunii, aflat in autoexil in Belgia, informeaza news.ro.Intalnirea dintre cei doi ar trebui sa aiba loc la ora locala 12.00, potrivit La Vanguardia.…

- Afland ca politia a planificat o operatiune de arestare a migrantilor fara acte, peste 2.000 de persoane au format un lant uman intre Gara de Nord din Bruxelles si parcul Maximilien, aflat in apropiere, unde migrantii isi gasesc adapost de obicei, potrivit Rador care citeaza Courrier International .

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Autorii canalului YouTube The Real Life Guys au construit o aeronava dintr-o cada de baie obișnuita și alte mijloace accesibile. Posibilitațile invenției sint demonstrate in videoclip. Unul dintre bloggeri s-a urcat in cada de baie, care a fost parcata linga casa și a ajuns cu ea pina la Brutarie. Pe…

- Carles Puigdemont, liderul aliantei Junts per Catalunya, presedintele demis al Generalitat, insista ca poate conduce Catalonia de la Bruxelles, bazandu-se pe noile tehnologii, potrivit La Vanguardia, scrie news.ro.Vineri dimineata, el a facut declaratii la Catalunya Radio, subliniind ca este…

- Independentistii catalani au pus miercuri jaloanele unei noi investiri a liderului lor Carles Puigdemont, aflat in exil voluntar la Bruxelles, in cursul unei sedinte a Parlamentului care lasa sa se intrevada o noua confruntare cu guvernul central spaniol. La doua luni dupa criza politica fara precedent…

- Comitetul National al FIDESZ a adoptat, la sedinta de marti, o rezolutie politica prin care respinge implementarea "planului Soros". La aceeasi sedinta au fost luata o hotarare si in privinta desemnarii candidatiilor partidelor de guvernamant pentru alegerile parlamentare, a informat directorul de comunicare,…

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Guvernul Spaniei a anuntat, vineri, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu poate conduce regiunea din strainatate si a subliniat ca Madridul va contesta in instanta orice tentativa de acest tip din partea formatiunilor separatiste din Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Presedintele destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, este invitat sa preia conducerea acestui nou Executiv, insa liderul catalan se afla in exil, in Belgia. Acordul a fost incheiat marti seara, la Bruxelles, de catre Puiegdemont si Secretarul General al Stangii Republicane catalane (ERC),…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Criza privind independența regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anunțat ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de încetinirea economiei catalane dupa referendumul…

- Decizia liderului catalan privind revenirea lui in Spania este asteptata. Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Nationalismul este in crestere, mai ales in Europa si Statele Unite, luand diverse forme, precum miscarile proindependenta din Catalonia si Scotia, ori, mai frecvent, ale doctrinelor populiste si reactionare de dreapta, scrie publicatia The Economist.

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy…

- Partidele care susțin independența Cataloniei, Impreuna pentru Catalonia (JxCat), Stanga Republicana a Cataloniei (ERC) și Unitatea Populara (CUP), au delcarat victorie in alegerile regionale, de ieri, din Catalonia. Cele trei partide au obținut o majoritate in Parlament, transmite euronews.com.

- Oficialii catalani pro-independenta vor pleca la Bruxelles, vineri, pentru a se intalni cu presedintele catalan demis Carles Puigdemont, dupa ce formatiunile separatiste au obtinut majoritatea locurilor din Parlamentul regional, informeaza site-ul cotidianului The Telegraph.

- Alegerile regionale din Catalonia s-au incheiat in urma cu mai bine de o ora si, potrivit unui sondaj exit poll comandat de cotidianul catalan La Vanguardia, formatiunile care sustin separarea de Spania ar urma sa mentina majoritatea in Parlament.

- Partidele pro-independenta si-ar fi pastrat majoritatea in parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi, organizat la doua luni dupa proclamarea unei 'Republici Catalonia', esuata din start si care a zguduit Spania, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne publicat de ziarul…

- "Secret Santa" e un obicei care a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani. Televiziunea braziliana SBT a tinut sa introduca traditia contemporana si in randul jucatorilor de fotbal. Chiar daca regulile n-au fost respectate in totalitate, Messi si Neymar au participat la initiativa sud-americanilor.…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…