- Un lider separatist catalan, care a intrat in greva foamei in urma cu doua saptamani, a fost admis vineri la infirmeria inchisorii Lledoners, in nord-estul Spaniei, unde este in asteptarea procesului sau, a facut cunoscut medicul acestuia, relateaza AFP, titrat de Agerpres. “Desi se afla in stare stabila,…

- Doi lideri separatisti catalani aflati in inchisoare la Barcelona in asteptarea unui proces pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei din octombrie 2017, au intrat in greva foamei sambata, a anuntat avocatul lor. Jordi Sanchez, fost presedinte al unei influente asociatii…

- Intr-un inscris prezentat Curtii Supreme, Ministerul Public a solicitat cea mai mare pedeapsa - de 25 de ani - impotriva fostului vicepresedinte al regiunii, separatistul de stanga Oriol Junqueras, la exact un de la incarcerarea acestuia.Pedepse la 17 ani de inchisoare au fost cerute impotriva…

- Puigdemont creeaza, la un an dupa ce a fugit din Spania, un Guvern paralel in Belgia, pe care separatistii catalani vor sa-l completeze cu un parlament paralel. Acest nou organism urmeaza sa fie o entitate privata, fara un statut oficial, cu scopul de a evita probleme in justitia spaniola, insa urmeaza…

- Tribunalul Suprem spaniol a anuntat joi trimiterea in judecata a 18 lideri catalani pentru rolul lor in tentativa de secesiune din octombrie 2017, dupa finalizarea anchetei Parchetului in acest caz, transmite AFP. Deschiderea procesului lor este asteptata pentru inceputul anului 2019. Noua…

- Violente in Catalonia, la un an de la referendumul ilegal organizat pentru obtinerea independentei fata de Spania. Scutierii au intervenit in forta pentru a calma situatia la Barcelona. Manifestatii au fost si in alte orase din regiune.

- Fostul premier francez Manuel Valls, care urma sa-si anunte marti candidatura la primaria Barcelonei, 'nu cunoaste acest oras', a afirmat in aceeasi zi, la Bruxelles, fostul lider separatist al regiunii spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, relateaza AFP. 'Respect libertatea tuturor cetatenilor…

