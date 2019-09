Stiri pe aceeasi tema

- Doua contracte de finantare, din fonduri europene, pentru domeniul Educatiei, in speta implementarea catalogului electronic si a bibliotecii virtuale, au fost semnate marti, intr-o ceremonie desfasurata la Palatul Victoria. Contractul de finantare pentru proiectul "Sistem informatic de…

- Contractele de finanțare pentru implementarea catalogului electronic și a bibliotecii virtuale au fost incheiate in cadrul unei ceremonii desfașurata la Palatul Victoria. Cele doua proiecte sunt finanțate din fo...

- De luni, 9 septembrie, a inceput anul școlar 2019-2020. Pe site-ul Ministerului Educației, la secțiunea manuale.edu.ro, sunt disponibile online manualele digitale. Manualele digitale pentru clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a XI-a, a XII-a și a XIII-a sunt disponibile online…

- Manualele școlare, dar și eseurile publicate online sunt pline de viruși. Au fost gasite peste 50.000 de fișiere infectate, ascunse in astfel de materiale pe internet. In ultimul an, astfel de documente au fost utilizate in peste 350.000 de atacuri asupra a mai mult de 100.000 de utilizatori, scrie…

- Zilele Europene ale Patrimoniului in Vrancea In zilele de 13-14 septembrie 2019, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului, vor avea loc activitați culturale dedicatei temei din acest an, respectiv: ”Biblioteca și arhiva – trezorieri de patrimoniu cultural”. (…) Facem precizarea ca de cinci ani,…

- Facebook a incercat sa includa si programe TV de la HBO si Showtime. Deocamdata marile retele comerciale de televiziune nu sunt disponibile pentru vanzare pe platforma sociala. In perioada de proba cele patru programe vor fi disponibile exclusiv pentru abonatii din Statele Unite. Spre deosebire de alti…

- Peste 75% din necesarul manualelor școlare pentru clasele I-VII sunt asigurate, ceea ce inseamna 15.734.904 de volume, informeaza Ministerul Educației, citat de MEDIAFAX. Manualele pentru elevii claselor VIII-XII sunt asigurate in proporție de 100%.„Pentru clasa I-VII este un necesar total de ...

- Primele rezultate la Titularizare 2019 vor fi publicate pe 23 iulie la sediile inspectoratelor scolare si online. Portal Invatamant va publica rezultatele la Titularizare 2019 imediat ce vor fi disponibile. Vreti sa dati examenul de Titularizare in 2020? Folositi ghidul Teste REZOLVATE de Limba si Literatura…