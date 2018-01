Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Meghan Markle, aleasa Prințului Harry al Marii Britanii iși ca organizarea nunții sa fie facuta „in felul lor”, fara sa țina cont neaparat de tradiții. Starul de televiuziune american iși dorește sa implice prietenii și familia cat mai mult. Meghan iși dorește cel mai mult sa fie condusa la…

- Ispita Nicoleta a vorbit despre emotiile din 2017, in care s-a cuplat, iar apoi s-a despartit de Catalin. A fost un an intens pentru ispita Nicoleta, care mai apoi s-a indragostit de altcineva si a ramas gravida.Ea le-a urat prietenilor de pe Facebook un 2018 mai bun decat 2017.

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii" iși ia la revedere intr-un mod sincer și frumos anului 2017. Aceasta a postat un mesaj pe Instagram prin care vorbește despre momentele prin care a trecut in 2017, dar și despre speranțele pentru 2018.

- Au iesit la iveala noi detalii importante din viata familiei Maleon. Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Maleon, a vorbit despre ce crede acesta ca s-a intamplat in acea noapte fatidica, in casa celor doi soti.

- Pe 19 mai, Marea Britanie va trai unul dintre cele mai frumoase momente ale Casei Regale. Printul Harry si Meghan Markle se vor casatori si, asa cum era de asteptat, au aparut deja primele schite ale rochiei de mireasa

- Ies la iveala fapte neștiute din dosarul Hexi Pharma. Dan Condrea avea un pistol pe care poliția i-l gasește acasa abia la percheziția de dupa sinucidere! Dupa deces, în corpul sau se gasesc urme de diazepam.

- Aseara, Targul de Craciun – Mioveni, ediția a II-a, a debutat cu un super concert susținut de artiștii Irina Rimes și Liviu Teodorescu, acompaniați de un live band. Atmosfera a fost intreținuta de inegalabilul Catalin ...

- Sambata, 18 decembrie, toate privirile au fost ațintite asupra țarii noastre. Romanii și-au condus Regele pe ultimul drum. Majestatea Sa a avut parte de o ceremonie memorabila, la care au participat familiile regale din intreaga lume și politicieni importanți. Incarcata de simboluri și emoție, ceremonia…

- Dupa ce au existat zvonuri ca e insarcinata, Nicoleta de la „Insula Iubirii” a mai luat o decizie radicala: a renunțat a culoarea parului și dintr-o blonda rafinata s-a transformat intr-o șatena focoasa.

- Conform unui nou studiu realizat de cercetatorii de la CNRS din Franta, care au studiat artefacte care provin din mai multe zone de pe glob, civilizatiile din Era Bronzului foloseau fierul din meteoriti pentru a realiza arme si unelte.

- Elly și Cristian, unul dintre cele mai durabile cupluri de la "Mireasa pentru fiul meu", sunt foarte admirați de susținatori și fani! Cei doi au ieșit la plimbare și exista un detaliu care a ieșit in evidența. Cei doi s-au asortat și s-au pupat in vazul lumii.

- Custodele Coroanei va face o declarație catre țara, marți, la ora 19, iar miercuri va fi facut public in detaliu programul funeraliilor Regelui Mihai, a anunțat Casa Regala.Fostul suveran a incetat din viața marți, la ora 13, ora Romaniei, la reședința privata din Elveția.

- Ies la iveala detalii interesante despre protestatarul #Rezist, care l-a lovit, sambata trecuta, pe batranul de 71 de ani. In varsta de 43 de ani, Sandu Matei, zis "Sandy”, s-a nascut la București.Acesta s-a pensionat la doar 32 de ani, avand o vechime in campul muncii de cinci ani și jumatate.…

- MESAJE DE "LA MULTI ANI" DE SFANTUL NICOLAE: "La Multi Ani cu ocazia zilei de Sfantul Nicolae!” "O zi speciala pentru un coleg deosebit. La multi ani de ziua numelui tau!” "Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului…

- O tanara de 19 ani a vrut sa arate ca Angelina Jolie, dar a sfarsit prin a-si distruge viata. Dupa 50 de operatii estetice, tanara spera sa semene cu idolul ei. Ce a iesit e ceva groaznic. Sahar Tabar a declarat ca a fost la dieta luni de zile pentru a-și menține greutatea „ideala”: 40 de kilograme.Citește…

- Au aparut primele imagini cu minorii care l-au ucis cu cruzime pe șoferul din Calarași.In plus, ies la iveala detalii șocante in cazul asasinatului comis la Calarași. La exact o saptamana de la oribila fapta aceștia au fost prinși. Instanța de la Tribunalul Calarași a hotarat arestarea preventiva a…

- Ardelenii Nico si Catalin au venit la “Insula Iubirii” cu speranta ca nimic rau nu se va intampla in relatia lor, insa destinul i-a surprins. Concurentul s-a indragostit nebuneste de Nicoleta, una dintre ispite, si si-a parasit iubita. Ca mai apoi sa revina in brațele ei, sa o ceara de soți și sa uite…

- Sambata noaptea, secretele au iesit la iveala, la Biblioteca Judeteana Constanta BJC "Ioan N. Romanldquo;. Carti de toate dimensiunile, unele subtiri cat o brosura, altele voluminoase, considerate a avea continut "daunatorldquo;, semnate de autori cunoscuti sau mai putini cunoscuti, insa "periculosildquo;…

- Cum arata iubitul Roxanei Ciuhulescu.Vedeta este in continuare misterioasa cu privire la identitatea barbatului care o face fericita. Dupa ce zilele trecute le-a aratat tuturor ce tatuaje și-au facut pe brațe, acum fosta vedeta de la Pro tv a fost mai generoasa. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul…

- O viitoare mireasa este protagonista unei ședințe foto de-a dreptul emoționanta. Tanara, care sufera alopecie, boala din cauza careia și-a pierdut complet parul, a pozat fara peruca. Gestul ei a fost laudat pe rețelele de socializare, noteaza BBC News. Albumul de logodna este unul dintre cele mai importante…

- Un barbat care avea in bagaje dispozitive de tip skimming, folosite pentru copierea codurilor PIN ale cardurilor, a fost depistat pe Aeroportul International Iasi, in timp ce se imbarca spre Madrid, de unde ar fi vrut sa ia un alt zbor, spre Lima-Peru. Barbatul a fost depistat pe Aeroportul International…

- Nico si Catalin au venit la “Insula Iubirii” cu speranta ca nimic rau nu se va intampla in relatia lor, insa destinul le-a rezervat altceva. Concurentul s-a indragostit nebuneste de Nicoleta, una dintre ispite. Dupa multe lacrimi, dezamagire si durere, concurenta Nicoleta a reușit sa-și recapete iubitul…

- Ar putea sa va intereseze: La Constanța are loc, pentru a cincea oara, simpozionul „Femeia turca din Balcani” 11.06.2010 Violente Kargastan 11.06.2010 CEV Satellite, la Constanța ! 14.06.2010 Visați la o nunta de vis și vreți sa planificați totul în detaliu? Va așteptam la Târgul Ghidul…

- “O sa fie foarte greu, suntem constienti, dar vrem sa fie cea mai frumoasa aventura a vietii noastre. Nu ne-am gandit foarte mult la ceilalti concurenti, dar cred ca femeile ne vor pune probleme in cursa asta, ca sunt frumusele, se descurca imediat. Pe mine cand ma vor vedea cu fata asta, nu stiu…

- A trecut mai bine de jumatate de an de cand Andrada participa la "Mireasa pentru fiul meu", insa nici acum nu a reusit sa se lase de anumite vicii. Acest lucru a iesit in evidenta in cea mai recenta fotografie postata de bruneta pe contul sau de socializare.

- Artistul Peter Andre a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu soția sa, Emily MacDonagh, care gatește o prajitura de duminica. Cu toate acestea, fanii au observat un detaliu care li s-a parut nepoliticos. „Emily gatește o prajitura draguța de duminica...Știu la…

- Ai vrea sa-ți iei o rochie de mireasa, dar nu ai bani? Ei bine, poți sa iți iei una frumoasa și la moda, fara sa dai nici un ban. La Targul de nunți, care are loc zilele acestea la Palatul Parlamentului, gasești rochii de mireasa gratuite. Este vorba despre un concept nou intitulat “Doneaza-ți rochia…

- Diana de la ”Insula iubirii” s-a combinat cu Catalin, un ”baiat destept”, al carui nume apare intr-un dosar rasunator al FBI. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii despre viata lui Catalin, dar si ce parere are fostul iubit al Dianei de la ”Insula iubirii”, Ben, despre actualul partener…

- Rochii de mireasa de Black Friday 2017. Black Friday 2017 are loc in Romania pe 17 noiembrie, dar sunt magazine care vor avea reduceri si in perioada 24-26 noiembrie, iar altele in intervalul 17 – 26 noiembrie. Libertatea iți arata lista magazinelor participante la Black Friday 2017 , dar trebuie precizat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut luni, 6 noiembrie a.c., la Ateneul Roman, o alocuțiune cu prilejul Galei Asociației Municipiilor din Romania, acolo unde cei mai mulți primari sunt din PSD.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Buna seara tuturor!Onorata…

- Nicoleta si Iuliana Luciu vor face parte dintr-un show total senzational, un show care se va difuza in primavara anului 2018 la Antena 1! Cele doua surori vor avea parte de o aventura de zile mari in inima Asiei.

- Elena Gheorghe abia aștepta Halloween-ul sau o sarbatoare in care se poate imbraca cu orice dorește fara sa țina cont de nimic. Așa s-a intamplat și zilele trecute, cand Elena Gheorghe a imbracat rochia de mireasa și a venit la o petrecere. Cantareața ne-a dezvaluit ca abia aștepta sa fie din nou mireasa…

- La doar o zi dupa ce ispita Nicoleta a anuntat ca este insarcinata, Catalin, fostul ei iubit, a reactionat. Fostul concurent la "Insula Iubirii" a postat o fotografie cu el pe o retea de socializare, alaturi de cateva cuvinte pentru toti cei care ii urmaresc activitatea.

- A fost una dintre cele mai apreciate ispite de pe insula dragostei, iar dupa ce a parasit exotica Thailanda a ramas o buna bucata de vreme cu Catalin, concurentul care i-a furat inima și care și-a parasit iubita

- A jucat rolul unei ispite și, la un moment dat, chiar se indragostise de ”victima” ei. Dar, din pacate, relația lor nu a ținut prea mult, iar dupa o perioada, Catalin, concurentul de care se indragostise, s-a intors la fosta lui iubita.

- Dimetilhidrazina nesimetrica este combustibilul de racheta de care Kim Jong Un și cercetatorii sai depind pentru a testa rachetele cu care amenința SUA. Un set de fotografii publicat pe internet arata ca regimul nord-coreean este capabil sa produca un astfel de combustibil.

- Timisoreanul Flaviu Cernescu, devenit celebru in urma filmuletelor realizate la mare inaltime, a produs o noua inregistrare de senzatie. Flavius si sotia au imbracat hainele de nunta pe cel mai inalt cos de fum din Romania (351 m), care se afla in Baia Mare.

- Un tanar din Pitesti a pus la cale un plan special pentru a-si cere in casatorie iubita. Tanarul a apelat la prieteni si la masinile acestora si a folosit parcarea unui supermarket de la iesirea din Pitesti pentru a isi duce planul romantic si foarte original la indeplinire.

- Glumele si ironiile la adresa celui mai ravnit burlac de la masaA jurizarii ,,Chefi la cutite” se vor sfarsi, cand Catalin Scarlatescu va fi luat prin surprindere de desfasurarea propriei nunti. A

- Evolutiile din Asia de Est si Europa de Est sunt departe una de alta doar in termeni geografici. Geopolitic vorbind, insa, ele anuleaza distantele, dupa cum arata un expert nipon, intr-o conferinta pe care a tinut-o in capitala Romaniei. Un apropiat al premierului Shinzo Abe, prof. Kuni Myake considera…

- Cheloo s-a dat de gol la IUmor. Acesta a incercat sa ii explice unui concurent cum ar trebui sa faca diferența intre personajul pe care el il prezinta pe scena și persoana din viața de zi cu zi. Bobi Dumitraș, unul dintre membrii trupei ”Fara zahar”, a ales pentru numarul sau de stand-up din cea de-a…

- Sunt impreuna din august 2015, iar lucrurile par sa evolueze normal intre cei doi indragostiți. S-au mutat impreuna, s-au adaptat la viața de cuplu, iar Bryan pare sa fie tatal ideal pentru cei doi copii adoptați de Sandra Bullock, respectiv Louis și Laila. Tocmai de aceea, chipurile, Sandra și Bryan…

- Concurentele de la "Bravo, ai stil!" au incins hora pe "Ia-ti, mireasa, ziua buna". Atunci cand le-a invitat pe concurente in platou, Ilinca nu se astepta la asa ceva. Toate fetele erau pregatite cu mesaje pentru mireasa Vandici, au facut repede hora pe "Ia-ti, mireasa, ziua buna" si, in loc…

- Au mai ramas doar trei zile pana la dubla sarbatoare din familia lui Mutu, dar "Briliantul" si sotia lui au probleme. Mai mult, provocati de Mirela Vaida la un joc, cei doi au dezvaluit secrete din intimitate. Fostul decar al nationalei de fotbal si Sandra isi vor crestina baietelul si se vor casatori…

- Radu Valahu, multiplu campion la skandenberg, cel despre care se spune ca este cel mai puternic roman, și aleasa inimii sale, Roxana Avram, au decis sa se lase pe mana Anei Morodan pentru organizarea celui mai important eveniment din viața lor, in cadrul show-ului ”Nunta cu scantei”.

- Prin analizele genetice asupra unui fragment de os de acum 50.000 de ani al unei femele de Homo Neanderthalensis, gasit in Pestera Vindija din Croatia, s-a descoperit ca o parte din acest ADN putea influenta nivelul de colesterol, acumularea de...