Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un amendament sustinut de presedintele comisiei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese…

- Inițiativa a fost exprimata dupa ce locuitorii s-au plans ca au inceput sa se simta minoritari mai ales in perioadele in care sosesc zilierii care muncesc la fermele din zona, relateaza nltimes.nl . Numarul muncitorilor migranți din Europa de Est a crescut semnificativ in acestelocalitați, in ultimii…

- Domnule Presedinte, Doamnelor si domnilor Senatori, Doamna Ministru a Fondurilor Europene, Romania are o sansa majora de a se dezvolta si de a deveni cu adevarat un stat european, cu un nivel de trai la nivelul statelor din Europa de Vest. Aceasta oportunitate este oferita de fondurile europene, fonduri…

- Invitat la emisiunea „Impartial”, Daniel Breaz a argumentat de ce este buna aceasta prevedere care a primit azi vot in comisie. Decat sa stea pe banii nostri in puscarie, mai bine sa stea acasa pe banii lor. Cred ca vor suferi mult mai mult, sa cheltuiasca bani pe consumabile, hrana. Te-ai degrevat…

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat, potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor. Masurile alternative…

- Persoanele condamnate, inclusiv pentru coruptie, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare vor putea beneficia de executarea pedepsei la domiciliu sau in zilele de week-end intr-un centru special infiintat, potrivit unor amendamente PSD adoptate de Comisia juridice din Camera Deputatilor.

- Amendamentele sunt semnate „grup PSD” și au fost depuse in condițiile in care Comisia Juridica a Camerei Deputaților discuta mai multe proiecte de lege privind executarea pedepselor privative de libertate. Unul dintre aceste proiecte a fost depus de PNL anul trecut și prevedea metode alternative de…

- Deputații PSD au depus mai multe amendamente la o serie de proiecte de lege privind masurile privative de executare a pedepselor privative libertate prin care și persoanele condamnate pentru fapte de corupție, cu pedepse de pana la 5 ani de inchisoare, sa poata beneficia de masuri alternative de executare…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 aprilie 2018, a noilor norme privind asigurarea portabilitații transfrontaliere a serviciilor de conținut online in cadrul spatiului comunitar. Prin intermediul aplicarii acestui regulament, cetațenii europeni…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…

- De anul viitor, vom putea primi sau trimite bani in orice tara a Uniunii Europene cu taxe mult mai mici. Vor fi aliniate comisioanele pentru astfel de tranzactii pentru toate tarile membre. Măsura se referă în special la statele care nu au adoptat moneda euro, precum România. Costuri…

- "Salut orice initiativa de acest gen. (...) Nu numai ca o sustin, am fost o voce importanta in deciziile PNL cand s-a modificat statutul PNL, care este mai dur decat aceasta initiativa. Ca sa fie foarte clar, statutul PNL prevede ca orice persoana trimisa in judecata sa nu mai detina functii de conducere…

- Comitetul de initiativa cetateneasca pentru revizuirea art. 48 alin. 1 din Constitutia Romaniei in sensul definirii casatoriei ca fiind uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie sustine ca presedintele Klaus Iohannis "s-a exprimat si se exprima impotriva revizuirii constitutionale si impotriva…

- Techsylvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate IT-ului in estul Europei, ajunge la cea de-a cincea editie. La editiile anterioare au fost prezenti manageri ai unor companii de top precum Facebook, NASA, Google, Ubuntu, Twitter, PayPal, Coca-Cola, SoundCloud sau Spotify, dar si investitori…

- Numarul cazurilor de achiziții publice ineficiente este in continuare ridicat in Romania, se arata in raportul de țara publicat in aceasta luna de Comisia Europeana. Ponderea procedurilor de negociere fara publicare prealabila, situata la nivelul de 17 %, este in continuare una dintre cele mai ridicate…

- Grupul ArcelorMittal face demersuri pentru cumpararea Combinatului Ilva, din Italia, considerat cel mai mare combinat siderurgic din Europa, dar ar putea fi obligat de Uniunea Europeana sa vanda cateva unitati pe care le detine in prezent, daca se va stabili ca odata cu preluarea colosului italian…

- Combinatul siderurgic din Galați ar putea fi vandut de compania ArcelorMittal. Tranzacția ar putea avea loc pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa. Grupul ArcelorMittal vrea sa achizitioneze cel mai mare mare combinat din Europa, dar Uniunea Europeana i-ar putea impune sa…

- In urma cu o zi, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania, intrebata daca au fost trimise liste cu persoane acuzate de fapte de corupție la Bruxelles, a raspuns: "Ca o regula generala, Comisia Europeana nu comenteaza despre documente aparute in presa cu atribuirea din `surse neoficiale`”.…

- Romania, alaturi de Suedia, sunt singurele tari din Europa cu potential natural in domeniu. Telurul a fost descoperit in Romania, in secolul al XVIII-lea , la mina Fata Baii de langa Zlatna. „Aici este o concentratie exceptionala de aur, argint, telur, deci telurururi de aur si argint cum nu se gaseste…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- In cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a Romaniei, Comisia Europeana (CE) a criticat reducerea contributiei virate Pilonului II de pensii administrate privat, avertizand ca aceasta masura va pune probleme suplimentare sistemului de pensii, a anuntat luni Asociatia pentru Pensiile…

- Companiile americane de tehnologie au fost deseori criticate ca nu platesc corect taxele din Uniunea Europeana, furnizand servicii in toate cele 28 de state, dar canalizandu-și profiturile prin țari ca Luxemburg sau Irlanda, adevarate ”paradisuri fiscale”, cunoscute pentru taxele lor mici.Franța…

- Pungile din plastic cu maner vor fi interzise in Romania. Parlamentul a dat votul final, miercuri, la Camera Deputaților, pe proiectul de lege al Guvernului care interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, incepand cu 1 iulie 2018, cat…

- Vesti proaste pentru persoanele fizice care isi castiga existenta din comercializarea masinilor second-hand. Un proiect de modificare a Codului Fiscal initiat de mai multi parlamentari PSD impune restrictii privind comercializarea acestora. 41 de senatori si deputati au initiat un proiect…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Senatul a inițiat un proiect de lege care ar putea favoriza șoferii din Romania care conduc preventiv și care nu au acumulat puncte de penalizare și sancțiuni pe parcursul unui an. Un act normativ inițiat de Senat modifica Ordonanța de urgența nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Șoferii…

- Camera Deputaților a scos la licitații servicii de auditare energetica a Casei Poporului ce vor fi finalizate prin obținerea unui certificat de audit energetic. Citeste si: Soarta lui Kovesi, analizata peste hotare: O noua LUPTA intre Romania si Comisia Europeana, prevede Financial Times…

- Initiativa a plecat din Belgia, iar prin act normativ vom interzice marketingul, vanzarea si distribuirea in Romania, cu titlu profesional, catre unul sau mai multi clienti de retail a instrumentelor financiare derivate de tipul optiunilor binare, a transmis Mircea Ursache, vicepresedinte ASF Romania.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a deschis, prin cererea de revocare a procurorului șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, un razboi nimicitor in interiorul sistemului de justiție din Romania. O conferința de presa halucinanta – in care au fost lansate de-a valma argumente juridice, evocari ale unor…

- Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, care efectueaza o vizita joi si vineri in Romania, a declarat, la Ministerul Mediului, dupa intalnirea cu ministrul Gratiela Gavrilescu, ca dupa unele estimari in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule au loc…

- Coalitia Democratica din Ungaria (DK, de opozitie) a facut apel la Organizatia pentru Securitate si Cooperare din Europa (OSCE) "sa acorde o atentie speciala" voturilor pe care etnicii unguri din strainatate le vor trimite prin e-mail pentru alegerile parlamentare ce vor avea loc la 8 aprilie in…

- Dragnea, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA: Daca ar fi deschis subiectul Justitie, as fi refuzat Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat marti, legat de intalnirea cu Hans Klemm, ambasadorul SUA, ca a discutat despre Parteneriatul Strategic, iar daca ar fi deschis subiectul…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ambasadorul SUA, Hans Klemm, au discutat, la intalnirea de marti, despre elaborarea si implementarea unui plan de actiuni de lucru pentru a intari si aprofunda parteneriatul strategic intre Romania si SUA, precizeaza un comunicat dat publicitatii de…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Deși acest lucru se intampla peste tot in Europa, in Romania persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie și sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- ”Suntem socati de aceasta pedeapsa pe care o vad ca pe o pedeapsa politica”, a declarat, joi, secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, dupa anunțul privind condamnarea in prima instanța a lui Darius Valcov, ”eminența cenușie” a PSD, care a elaborat Programul de Guvernare al coaliției PSD-ALDE.…

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Luni, 29 ianuarie 2018, reunite in sedinta plenara Camera Deputatilor si Senatul vor dezbate si vota investirea noului Guvern PSD-ALDE, al treilea intr-un an de zile, cit a trecut de la scrutinul din 16 decembrie 2016, denumit dupa premier, ca de obicei, Guvernul Viorica Dancila.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- A intrat in vigoare legea prin care sunt anulate obligații fiscale ale dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice. Conform acesteia, in cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat, marti, prima strategie la nivel european privind materialele plastice, iar Romania urmeaza sa interzica, din vara acestui an, pungile din plastic subtire si foarte...