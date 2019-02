Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, dupa ce Laura Codruța Kovesi a anunțat ca a fost citata la Secția de ancheta a magistraților, ca fosta șefa a DNA „va avea o viața foarte grea incepand de maine”, adaugand ca aceasta ar trebui sa-și retraga candidatura la șefia Parchetului european.„Doamna…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a afirmat ca Laura Codruta Kovesi ar trebui sa se retraga din cursa pentru functia de procuror-sef al Parchetului European pana la clarificarea situatiei in dosarul in care a fost citata.

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a ironizat-o, miercuri seara, pe Laura Codruta Kovesi, care a anuntat ca a fost citata la Sectia de ancheta a magistratilor, recomandandu-i "sa aiba incredere in...

- Laura Codruta Kovesi a fost citata sa se prezinte pentru audieri, in calitate de suspecta, la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, chiar in ziua in care ar trebui sa plece la Bruxelles pentru a participa la procedurile privind desemnarea procurorului-sef al noului Parchet European. Kovesi…

- In acest an, principalele instituții ale statului au sesizat de patru ori CCR pentru a soluționa conflicte juridice. Importanta a fost admiterea conflictului care a dus la revocarea Codruței Kovesi de la șefia DNA, dar și a celui care il obliga pe Klaus Iohannis sa decida remanierea guvernamentala.De-a…

- Fostul partener de afaceri al lui Sorin Ovidiu Vant a ajuns, marți, la Parchetul General, pentru a fi audiat dupa denuntul depus de Sebastian Ghita la Sectia de ancheta a magistratilor contra Codrutei Kovesi. Intre timp, Poliția Romana a transmis un comunicat in care face precizari despre extradarea…

- Adina Florea a confirmat, luni, pentru MEDIAFAX , ca ea este procurorul din cadrul Sectiei de ancheta a magistratilor desemnat sa se ocupe de denuntul depus de omul de afaceri Sebastian Ghita contra Laurei Codruta Kovesi. Sebastian Ghita a anuntat, duminica seara, ca a reclamat-o la Sectia pentru anchetarea…