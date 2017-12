Catalin Radulescu explica de ce nu mai sustine dezincriminarea folosirii abuzive a functiei in scop sexual: Anumite cucoane au ajuns prin consilii de administratie fara nicio expertiza

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta, supranumit si "deputatul mitraliera", a precizat ca retrage acest proiect, care propunea, printre altele, un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, faptul ca luarea/darea de mita pentru altul nu mai sunt infractiuni si executarea la domiciliu a pedepselor sub 3 ani, dar va mentine…

- Ordonanta 13 se intoarce, sub forma unui proiect de lege depus in Parlament de 39 de parlamentari PSD. Iar prevederile lui sunt chiar mai dure decat cele care au scos sute de mii de oameni in strada in februarie. Una dintre ele este introducerea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. 'O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca procurorul care se ocupa de aceasta speta, ajutat de politisti, fac verificarile necesare si lucrurile sper sa se finalizeze cat de curand", a declarat Carmen Dan, la Antena 3. Solicitata ca comenteze daca a fost audiata in acest dosar, ministrul…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a explicat, miercuri, initiativa de a impune suma de 200.000 de euro drept prag pentru infractiunea de abuz in serviciu, precizand ca si Comisia de la Venetia a spus ca este necesara o suma mare, lucru pe care l-ar sti si ministrului Justitiei.„Comisia de la…

- Social-democratul Catalin Radulescu, cunoscut dupa porecla "deputatul-mitraliera", este unul dintre artizanii mai multor modificari ale Codului Penal, printre care se numara si introducerea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu. Miercuri, insa, el a spus ca masurile reprezinta in fapt…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect legislativ pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prin care propune ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 200.000 de euro. In ceea ce priveste modificarea articolului 297, care se refera la abuzul in serviciu,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate se prescriu in termen de trei…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, poreclit „deputatul-mitraliera”, a depus in Parlament, alaturi de alți zeci de parlamentari PSD, o propunere legislativa prin care Președintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a șefilor ICCJ, DNA și DIICOT. Toți procurorii de rang inalt ar urma sa fie…

- Avocata Magdalenei Șerban, criminala de la metrou, a declarat marți seara, la Antena 3, ca femeia nu crede ca victima sa, Alina Ciucu, a murit. Criminala de la metrou nu crede ca victima ei a murit și a cerut sa vada un act de deces, a declarat avocata Magdalenei Șervan, marți seara, la Antena 3 .…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a cerut, marti, ministrului Justitiei Tudorel Toader, sa il revoce pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca s-a referit la parlamentari folosind sintagma „inculpati de rang inalt”, afirmand ca acesta defaimeaza Parlamentul.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și ca „deputatul mitraliera”, a declarat la Digi24 ca, printre altele, prin modificarea legilor Justiției, PSD, ALDE și UDMR vor sa elimine „ororile” facute de Inspecția Judiciara. Deputatul mai spune ca procurorul general nu a ințeles nimic și ca daca legea…

- Deputatul USR Cosette Chichirau l-a numit „porc” pe deputatul PSD Catalin Radulescu. „Ia uitați-l! S-a mai ingrașat un pic. A mai furat ceva. Ii dau aștia mancare pe unde se duce. Ce vesel e... Rade ca porcul”, a spus Cosette Chichirau. Deputatul USR Cosette Chichirau a filmat, miercuri,…

- Deputatul USR, Cosette Chichirau, l-a jignit, miercuri, pe un coleg din PSD, deputatul Catalin Radulescu, pe care l-a facut „porc“ si despre care a afirmat „ca a mai furat ceva“. Ulterior, reprezentanta USR a fost si ea jignita de un coleg de partid al lui Catalin Radulescu.

- „Domnule Drula, nu vrei dumneata sa te intalnesti cu mine in mod privat, sa-mi spui mie de Hummer, ca sa avem o discutie, daca vrei, amandoi! Te rog eu, daca vrei, discuta cu mine. Puteti sa veniti chiar amandoi! Mai luati-va toata gasca aia a voastra, ca si asa nu faceti niciunul fata", i-a spus Radulescu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu l-a amenintat pe deputatul USR Catalin Drula in timpul sedintei Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor in care s-a discutat initiativa ca parlamentarii sa beneficieze de girofar, scrie money.ro. Radulescu l-a amenintat pe Drula sustinand ca acesta a mintit cand…

- „Domnule Drula, nu vrei dumneata sa te intalnești cu mine in mod privat, sa-mi spui mie de Hummer, ca sa avem o discuție, daca vrei, amandoi! Te rog eu, daca vrei, discuta cu mine. Puteți sa veniți chiar amandoi! Mai luați-va toata gașca aia a voastra, ca și așa nu faceți niciunul fața”, i-a spus Catalin…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. Intrebat cum comenteaza problemele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca va cere demisia șefului Jandarmeriei, susținand ca ”Un golan, un om care bate un batran vorbea foarte amical cu oamenii din Jandarmerie”. Totodata, Radulescu a spus ca vrea sa știe in ce stat european se poate ocupa pe perioade lungi de timp un loc public, fara…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat luni ca va cere demisia șefului Jandarmeriei pentru evenimentele care au avut loc in timpul protestelor din Piața Victoriei. "În momentul în care într-o țara democratica autoritatea de stat nu mai poate sa fie exercitata,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Leul incheie saptamana intr-o usoara crestere fata de euro, dar si in raport cu dolarul, francul elvetian si lira sterlina. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro a fost cotat la 4.6536 lei, in scadere cu 0,02% fata de ziua precedenta. Si…

- Fostul premier a decis sa rupa tacerea si a explicat, la Antena 3, ce a declarat in fata procurorilor DNA cand a fost citat in dosarul lui Dragnea. Victor Ponta sustine ca le-a povestit procurorilor tot ce stia, inclusiv despre vizita facuta cu Liviu Dragnea pe lacul Belina. Acuzat insa ca ar fi depus…

- Fostul premier a decis sa rupa tacerea si a explicat, la Antena 3, ce a declarat in fata procurorilor DNA cand a fost citat in dosarul lui Dragnea. Victor Ponta sustine ca le-a povestit procurorilor tot ce stia, inclusiv despre vizita facuta cu Liviu Dragnea pe lacul Belina. Acuzat insa ca ar fi…

- "Doua luni de zile, eu am facut un grup de lucru cu fosti judecatori foarte buni, fosti procurori de mare clasa si profesori universitari de drept. Am facut niste modificari pe articolele care credem noi ca asa trebuie facute ca in tara asta nimeni sa nu mai sufere din cauza unor nedreptati. Ati vazut…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu spune ca i-a fost furata o masina foarte scumpa, de circa 140.000 de euro, chiar de langa sediul SRI, el sustinand ca au fost ”hoti profesionisti” si le-a cerut sa ii returneze autoturismul, pentru ca legile justitiei la care lucreaza nu erau in masina. ”Ghinion, era…

- „Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si cand m-am indreptat, am vazut ca nu mai e masina in fata. Am crezut ca am fost eu obosit seara si poate am lasat-o mai in stanga sau mai in dreapta, ca asa face orice om. M-am dus, m-am uitat,…

- Deputatul ”mitraliera”, Catalin Radulescu, a reclamat la poliție ca hoți sofisticați i-au furat masina, în valoare de 150.000 de euro. ”Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si când…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci il intereseaza ca in Romania sa nu mai existe abuzuri, o serie de modificari la legile Justitiei vizand ca Inspectia Judiciara sa fie sub control parlamentar iar procurorii sefi sa fie numiti de Legislativ,…

- Catalin Radulescu, cunoscut unora drept “deputatul mitraliera”, urmare a declaratiilor controversate pe care le-a facut, s-a trezit ca a ramas fara masina. O masina de lux, despre care spune ca ar fi avut, in portbagaj, o multime de documente. “Ghinion, cum spune cineva (…) era cat pe ce sa-mi fure…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost pradat de hoti si a ramas fara masina de lux. Parlamentarul sustine ca masina, un Range Rover de 140.000 de euro cumparat acum doua luni, fusese parcata marti seara chiar langa sediul SRI, iar miercuri dimineata, parlamentarul nu si-a mai gasit SUV-ul in parcare.…

- Deputatul PSD Cristina Dumitrache, initiatorul acestor modificari la legea vaccinarii, sustine ca sunt articole abuzive care trebuie eliminate din aceasta lege. Culmea e ca legea a aparut tocmai ca sa ii oblige pe parinti sa isi vaccineze. "In forma in care a ajuns la noi la Camera, pot sa…

- "A fost foarte dificil pentru mine ca n-am avut cum sa-l vad pe bunicul meu. A fost a saptea orara in ultimii doi ani cand am incercat. Nu am avut ce sa fac, am incercat cu scrisori, am incercat la telefon si fata in fata, am stat patru ore in fata casei la un moment dat. Tot timpul a fost un raspuns…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul AKM“, a depus o initiativa legislativa prin care alesii din Parlament ar primi dreptul de a intermedia relatia dintre oameni de afaceri, pe de o parte, si primari sau reprezentanti ai Guvernului, pe de alta parte, fara a fi acuzati de trafic…

- PSD vrea reintroducerea obligativitații uniformei școlare . Motivul depunerii unei inițiative legislative cu acest subiect este incredibil. Aleșii spun ca ”fetitele care poarta fuste scurte atrag privirile baietilor, in clasa”. In plus, se elimina ”discriminarea dintre elevii saraci si cei care provin…

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca programarea genetica a oamenilor in funcție de anumite caracteristici poate avea efecte catastrofale asupra umanitații. Ar fi o arma mai inspaimantatoare decat orice bomba nucleara. Putin susține ca deși ingineria genetica deschide oportunitați, ea aduce…

- Președintele rus Vladimir Putin susține ca programarea genetica a oamenilor în funcție de anumite caracteristici poate avea efecte catastrofale asupra umanitații. Ar fi o arma mai înspaimântatoare decât orice bomba nucleara. Putin susține ca deși ingineria genetica…

- Andreea Cosma spune ca in calculator avea stocate o mulțime de fotografii personale, iar cei care participau la percheziții au facut referire vulgare in timp ce priveau pozele. "In momentul in care au deschis calculatoarele, erau documente și multe alte lucruri stocate acolo, cum ar fi poze…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a sustinut ieri o declaratie politica in Camera Deputatilor in care a facut referire la semnificatia zilei internationale a femeilor din mediul rural, sarbatorita la initiativa ONU in data de 15 octombrie, incepand din anul 2008. Maricela Cobuz a explicat ca ...

- Dosarul fermei de porci Salcia a fost clasat, a declarat Maria Vasii, avocata lui Ilie Dragne, administratorul fermei, la postul de televiziune Antena 3. "Decizia a fost luata, dupa ce s-a ajuns la concluzia ca fapta nu exista", a mai ad[ugat aceasta. ”S-a constat…

- Deputatul USR Catalin Drula a declarat miercuri ca ministrul Transporturilor Razvan Cuc a "umplut" Consiliile de Administrație și pozițiile de directori "de pilele de la partid, de rude, fii și fiice, gineri și cumetri".