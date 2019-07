Stiri pe aceeasi tema

- "Alexandra!" se aude in fata ministerului de Interne, sambata seara. Politistii chemati sa asigure securitatea pe traseul protestului din Capitala, au fost huiduiti sambata seara, de catre protestatari, ca reactie la cazul din Caracal, acolo unde o fata de 15 ani, Alexandra, nu a fost salvata de politisti,…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat pentru ora 12:30 o ședința de Guvern la Palatul Victoria, in urma tragediei de la Caracal. UPDATE: „In aceste zile, un suflet tanar a plecat dintre noi. Suntem plini de revolta pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva…

- Crima de la Caracal a ingrozit intreaga țara, atat prin cruzime, dar mai ales prin prisma sincopelor in intervenția autoritaților. In acest context, unii dintre politicienii din Arad au luat deja poziție. Vicepremierul Mihai Fifor, senator PSD de Arad: „Crima de la Caracal este o tragedie…

- Președintele Klaus Iohanis și premierul Viorica Dancila au comunicat vineri seara ca urmaresc cazul de la Caracal și au cerut demiterea tuturor celor care se fac responsabili de tragedia care a zguduit opinia publica, dar și a celor care au acționat defectuos in gestionarea

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a afirmat miercuri ca spera ca judecatorii CCR care dezbat contestatia formulata de Florin Iordache privind legalitatea completurilor de trei judecatori, sa dea o decizia favorabila, de care ar beneficia si fostul presedinte PSD, Liviu Dragnea.

- Directorul Directiei Dezvoltare Investitii in cadrul SN Nuclearelectrica SA si membru al comisiei de examinare pentru angajare, Constantin-Alexandru Havris, a fost rimis in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), fiind acuzat ca i-ar fi trimis unui candidat intrebarile…

- Tragedie cumplita la Codlea, unde un baietel in varsta de 7 ani a murit strivit de un utilaj. Din cate se pare, micutul s-a furisat singur in atelierul tatalui sau, iar in timp ce se juca pe acolo, un utilaj a cazut peste el. Tragedia a avut loc in urma cu trei zile, dar numai acum s-a aflat in mod…

- Imediat dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, deputatul PSD Catalin Radulescu si-a varsat naduful pe medici, profesori si fermieri. Deputatul AKM le-a reprosat ca nu s-au mobilizat la urne, in ciuda cresterilor de pensii si salarii oferite de guvernarea PSD.