- Anuntul ministrului Justitiei, Ana Birchall, potrivit caruia Sectia de anchetare a magistratilor nu mai poate functiona in actuala formula provoaca tensiune in PSD. Radulescu cere excluderea din partid a Anei Birchall: "Aceasta iși bate joc de voturile date PSD-ului de milioane de romani" "As vrea sa…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a afirmat, marti, ca exista doua concluzii preliminare majoritare ale grupului de lucru din cadrul MJ privind Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie, care nu...

- Procurorul Cristian Ovidiu Popescu care a stat pana la ora 6 pentru a intra in casa lui Gheorghe Dinca, va fi pus sub invinuire de secția speciala pentru magistrați, dupa mai multe cercetari, anunța...

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al Partidului Social Democrat, a explicat decizia de a o remania pe Ana Birchall de la Ministerul Justitiei si de a o propune pe Dana Garbovan, precizand ca isi doreste o persoana care a lucrat alaturi de magistrati si nu este inregimentata politic.…

- Calin Nistor ramane procuror-sef interimar al DNA Foto Agerpres Calin Nistor ramâne procuror-sef interimar al DNA, dupa ce Sectia pentru procurori a CSM i-a prelungit mandatul cu înca sase luni, a anuntat marti ministrul justitiei, Ana Birchall. Magistratul este interimar…