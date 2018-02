Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut ca ”depuatul mitraliera”, crede ca propunerea de revocare a sefei DNA e prea putin. Radulescu vrea ca ministrul Justitiei sa ceara si revocarea lui Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei.

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat, joi seara, ca niciunul dintre argumentele invocate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este suficient pentru revocarea procurorului-sef al DNA. „Revocarea procurorului-sef al DNA nu este oportuna in acest moment. Niciunul dintre argumentele…

- Revocarea lui Kovesi. Procurorul general: Nu exista niciun motiv legal Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat joi seara ca niciunul dintre argumentele invocate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este suficient pentru revocarea procurorului-sef al DNA „Revocarea procurorului-sef al DNA nu este oportuna in acest moment. Niciunul dintre argumentele…

- Propunerea de revocare a sefei DNA trebuie sa fie doar inceputul, este de parere deputatul PSD Catalin Radulescu. Citește și: Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Care sunt motivele „Tot ce a evocat ministrul Justitiei si care noi de mult timp spunem si ati vazut si…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, dupa cererea de revocare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, avansata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca spera ca masurile sa continue si cu cererea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. „S-a cerut revocarea…

- Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu. Astfel, potrivit articolului 54 alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, dupa prezentarea sintezei unui raport privind activitatea manageriala la DNA, timp de 80 de minute, ca declanseaza procedura de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Catalin Radulescu, supranumit ”depuattul mitraliera”, vrea ca Toader…

- Reactionand pe marginea cererii procurorului general, cea privind verificarile la toate unitatile de Parchet, multi au remarcat comentariul in termeni duri pe care al doilea om in stat l-a avut la adresa lui Augustin Lazar. “Procurorul general pana acum nu s-a distins cu nimic, decat ca este un fel…

- Borza spune ca ministrul Tudorel Toader este mai degraba apropiat de zona justiției decat de cea politica. Tocmai de aceea exista o presiune din respectiva zona, de a nu da curs cererii coaliției de guvernare in privința solicitarii de revocare. "Tudorel Toader se afla intr-o situație delicata,…

- "Activitatea DNA este una eficace, iar procurorul sef, Laura Codruta Kovesi, lucreaza in cadrul legii". Declaratia a fost facuta la RFI de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, care-i critica pe „inculpatii cu resurse” care „isi incearca ultima sansa”. Reamintim ca ministrul Justitiei ar urma…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ultima perioada, cu privire la conduita unor procurori, au anuntat…

- Catalin Radulescu il critica dur pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca nu a luat masuri in urma scandalului iscat in DNA."Cazul asta a fost o practica a DNA-ului pentru a maslui dosare. Primul care trebuia sa reacționeze era procurorul general. Trebuia sa ceara suspendarea și anchetarea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca a trimis solicitarea de revocare a celor doi politisti detasati, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. „Acea adresa a fost scrisa, datata cu data de 13 februarie si a fost expediata cu Posta Militara. Ca nu a primit-o doamna…

- Ea a spus ca a trimis acest raport si procurorului general. "Urmare a informatiile aparute in spatiul public, am solicitat DNA Ploiesti un raport scris privind ceea ce a aparut in spatiul public, privind stadiul dosarelor si aspectele presupus nelegale. In urma indormatiilor primite astazi, un raport…

- In prima faza, sefa DNA a mentionat ca a cerut – inca de duminica seara – “colegilor de la Ploiesti un raport scris” cu privire la cele aparute in spatiul public si cu stadiul dosarelor persoanelor in cauza – mai exact cu privire la membrii familiei Cosma. Si ca informatiile cerute au ajuns la procurorul-sef…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu insista din nou pe langa parlamentari sa aprobe proiectul de lege legat de castrarea chimica a pedofililor. Este a doua oara cand Radulescu propune tratament medical...

- Noua sesiune a Parlamentului incepe joi, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de procurorii DNA, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a notificat institutia cu privire la faptul ca, la data de 11 ianuarie 2018, ora 19:30, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica a fost inregistrat un dosar…

- Catalin Radulescu ar putea fi campionul proiectelor controversate! Modificarile propuse la Codul penal nu sunt singurele care au stârnit nemulțumiri. Deputatul PSD s-a gândit și la aleșii locali.

- Deputatul a precizat ca discuțiile despre CP și CPP vor avea loc in luna februarie. "Ministrul Justiției ne-a spus ca ne va trimite traducerile codurilor din cele 26 de țari. Abuzul in serviciu care in 90% din state e dezincriminat, Comisia ne spune ca trebuie sa punem prag, amendamentele…

- Fostul ministru pesedist al Apararii – Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European –, il ia la bașcalie pe procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, pe care-l poreclește ”Corega”, in ”cinstea” unei creme adezive pentru proteze dentare. De asemenea, Pașcu apreciaza ca Lazar are…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior al…

- Aflat la sedinta de miercuri a Comisiei speciale, la care a fost prezent si ministrul Justitiei, parlamentarul a profitat de ocazie si, adresandu-i-se direct oficialului guvernamental, cerand schimbarea lui Augustin Lazar din fruntea Ministerului Public. In sprijinul solicitarii sale, Catalin Radulescu…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a cerut, marti, ministrului Justitiei Tudorel Toader, sa il revoce pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca s-a referit la parlamentari folosind sintagma „inculpati de rang inalt”, afirmand ca acesta defaimeaza Parlamentul.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul AKM“, i-a cerut marti ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei, revocarea din functie a procurorului general, Augustin Lazar, sustinand ca acesta „defaimeaza“ Parlamentul si membrii…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a solicitat ministrul Justiției, marți, 19 decembrie, in ședința Comisiei speciale pentru legile justiției, revocarea procurorului general, dupa ce Augustin Lazar s-a referit la parlamentari prin formula „inculpați de rang inalt”.„Va rog sa luați masuri drastice…

- Catalin Radulescu este tot mai vocal si face ce face si reuseste sa iasa in evidenta. De data aceasta a avut un mesaj dur pentru Augustin Lazar, procurorul general. Deputatul ce s-a facut remarcat prin atacurile la adresa protestatarilor a trimis un mesaj de amenintare catre Augustin Lazar. Iata…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a dat-o in judecata pe deputata USR Cosette Chichirau dupa ce aceasta l-a jignit la dezbaterea din plenul Camerei Deputatilor pe legea 303/2004. Joi, 7 decembrie, in timp ce se votau amendamentele la legea 303/2004, deputatul USR Cosette Chichirau l-a numit „porc" pe…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut si ca „deputatul mitraliera” sau „deputatul AKM“, a declarat la Digi24, ca dupa ce vor fi adoptate noile legi ale Justitiei, procurorul general va putea fi acuzat de abuz in serviciu pentru ca noile prevederi precizeaza ca magistratii nu mai au voie sa comenteze…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut și ca „deputatul mitraliera”, a declarat la Digi24 ca, printre altele, prin modificarea legilor Justiției, PSD, ALDE și UDMR vor sa elimine „ororile” facute de Inspecția Judiciara. Deputatul mai spune ca procurorul general nu a ințeles nimic și ca daca legea…

- Liderul deputatilor PSD, Serban Nicolae, a avut o declaratie dura la adresa procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, cel care a spus ca „inculpati de rang inalt“ ii hartuiesc pe procurori. Nicolae a subliniat ca ceea ce a afirmat Lazar e o „insulta“ si ca e „inadmisibil“.

- Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, intervine in scandalul dintre procurorul general Augustin Lazar și ministrul Justiției Tudorel Toader, in contextul in care, vineri, Consiliul constitutional francez a validat un text de lege in baza caruia Parchetul este subordonat ierarhic…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, ii raspunde procurorului general Augustin Lazar, care a criticat dur modificarile aduse in Parlament legilor justitiei. Referindu-se la amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor, inclusiv din partea ministrului…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a raspuns procurorului general Augustin Lazar dupa ce acesta din urma a transmis un mesaj dur fața de modificarile aduse Legilor Justiției, pe care coalitia PSD-ALDE le-a votat sau intenționeaza in zilele urmatoare sa le

- Jurnalista Sorina Matei intervine in dezbaterea zilei pe tema legilor justitiei si ii acuza pe presedintele CSM, Mariana Ghena, si pe procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ca au pozitii lipsite de logica. Cei doi criticasera unele modificari la legile justitiei. Paradoxal, modificarile…

- Deputatul Florin Iordache, presedintele comisiei speciale pentru legile justitiei, ii da o replica procurorului general Augustin Lazar, dupa ce acesta a afirmat ca parlamentarii care cheama procurori la audieri in parlament sunt "inculpati de rang inalt".Vezi si: Augustin Lazar, atac fara…

- Augustin Lazar a declarat, vineri, ca modificarile aduse legilor justitiei sunt menite sa slabeasca independenta procurorilor, precizand ca o consultare a Comisiei de la Venetia este obligatorie si ca are parghiile legale pentru a incerca impiedicarea adoptarii actelor. „Noi suntem ingrijorati si…

- "Consultarea Comisiei de la Veneția pe legile justiției este obligatorie, fara niciun dubiu!" Afirmația ii aparține procurorului general, Augustin Lazar. Magistratul explica, insa de ce parlamentarii nu țin cont de asta."Nu exista, evident, niciun interes din partea celor care vor sa promoveze…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, face un apel fara precedent pentru apararea independenței justiției. In timp ce in Parlament se discuta despre modificarile legilor justiției, Lazar spune ca independența magistraților ”se apara cu demnitate, fermitate și prin instrumente juridice puse…

- Deputatul PSD, Ioan Terea, sustine ca miercuri seara a fost provocat de mai multi protestatarii aflati in fata Palatului Parlamentului in momentul in care a iesit din curtea institutiei cu masina personala pentru a se indrepta catre Sibiu.El spune ca nu a lovit pe nimeni si ca mai multi manifestanti…

- Excelenta relație de cooperare judiciara romano-americana a fost subliniata, marți, in cadrul unei intalniri a unei delegații condusa de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, și procurori federali din cadrul Departamentului de Justiție al Statelor Unite, in urma careia a fost realizat un…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, la RFI, ca, din punctul de vedere al magistraturii, nu exista niciun stat paralel, dar daca cineva se declara paralel cu ordinea de drept a Romaniei, care este bine apreciata si are un nivel de standarde si principii europene, este alta problema.

- Fiica procurorului general Augustin Lazar este acuzata ca vrea sa arda etape si sa ajunga de la Parchetul local direct la Parchetul Curtii de Apel Cluj. Augusta Lazar a participat recent la cele doua concursuri de promovare alaturi de alte cateva sute de magistrati.Citeste si: Iohannis a SEMNAT!…

- Fiica procurorului general Augustin Lazar vrea sa ajunga de la Parchetul local direct la Parchetul Curtii de Apel Cluj. Augusta Lazar va participa la cele doua concursuri de promovare alaturi de alte cateva sute de magistrati.