Cătălin Rădulescu, avertisment pentru Tăriceanu: PSD e pregătit... Catalin Radulescu il ataca pe liderul ALDE, dupa ce acesta a declarat intr-un interviu pentru Mediafax ca nu vrea sa faca parte dintr-o guvernare impotenta: "Ma gandesc ca domnul Tariceanu poate a avut o zi proasta. Guverneaza impreuna cu noi, atunci cum guverneaza, intr-un Guvern impotent sau intr-o guvernare impotenta? Deci eu cred ca a avut o zi proasta, nu vreau sa ma exprim altfel". In eventualitatea unui guvern minoritar, Radulescu a spus ca: "Noi am mai fost in situația asta și alta data. Sigur ca noi putem fi și in aceasta situație pregatiți pentru o guvernare. Nu ne dorim… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

