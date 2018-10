Cătălin Rădulescu: Aș face față la trei ministere! „Eu m-aș duce oricand iși dorește partidul…in trei ministere cred ca aș putea sa fac fața cu brio. Și ma refer la Ministerul Sanatații, pentu ca sunt medic și cred ca pot sa gestionez un minister de asemenea natura, Ministerul Transporturilor, pentru ca il cunosc foarte bine și gestionez Comisia de transporturi de 4-5 ani și cred ca și la Ministerul de Interne aș fi destul de bun”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

