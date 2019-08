Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Catalin Predoiu fost ministru al Justitiei, critica OUG anuntata de actualul ministru Ana Birchall, considerand ca trebuie sporita disciplina in instante si parchete si ca trebuie abrogata de urgenta legea recursului compensatoriu, ”iresponsabil promovata de fostul ministru Toader si vinovat…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, avertiza in urma cu mai multi ani cu privire la pericolul ca autoritatile statului sa fie capturate de clanurile de interlopi. El a declarat pentru „Adevarul” ca modul in care s-a desfasurat initial ancheta crimelor de la Caracal prin implicarea clanurilor…

- Din cauza coruptiei, nepotismelor, analfabetilor si infractorilor ajunsi in functii publice murim cu zile in tara asta. "Dancila, ajunsa premier impinsa de Dragnea, e laquo;revoltataraquo; acum si vrea referendum. Dupa ce ani de zile au legiferat in favoarea infractorilor, dupa ce l au lasat pe Nicolicea…

- Florin Iordache a declarat ca PSD și Guvernul nu vor desființa Secția Speciala pentru investigarea magistraților, deși in raportul GRECO autoritaților li s-a recomandat sa renunțe la aceasta pe motiv ca este „o anomalie a cadrului instituțional existent”. De asemenea, vicecepreședintele Camerei Deputaților…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, susține ca Ana Birchall nu a ajuns ministru al Justiției cu sprijinul PSD, ci a fost propusa sau confirmata direct din SUA. El considera ca din acest motiv Iohannis a acceptat-o fara sa faca niciun comentariu, iar Dancila a procedat la fel.Citește și: Adriana…

- O noua ruptura apare in Guvernul Romaniei. Potrivit surselor Romania.TV , Viorica Dancila regreta numirea Anei Birchall in funcția de Ministru al Justiției. Se pare ca motivul ar fi dorința Anei Birchal de a uzurpa atribuțiile controversatei SIIJ prin analiza activitații procurorilor in cadrul ministerului.Ana…

- Tudorel Toader a fost schimbat din funcția de ministru al Justiției, dupa ce a ramas fara susținere in PSD. In ziua in care Ana Birchall a preluat, oficial, portofoliul lasat liber de Toader, fostul ministru a ținut sa faca mai multe precizari despre greșelile pe care PSD le-a facut in justiție.”Dintre…

- Comitetul Executiv National al PSD a votat in sedinta de marti seara propunerile pentru functia de ministru al Justitiei si pentru cea de vicepremier.Ana Birchall a fost validata ca propunere a PSD pentru functia de ministru al Justitiei, functie pe care o exercita si in prezent ca interimar.…