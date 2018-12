Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ediție a emisiunii „Vulturii de noapte” a inceput cu un anunț care i-a surprins absolut pe telespectatori. Fara sa stea pe ganduri, Victor Slav a anunțat, in direct, ca Ilinca Vandici a plecat de la “Exatlon”. Victor Slav: “Vreau sa va zic una tare de tot. Ilinca Vandici pleaca la Exatlon” Catalin…

- A fost o nopate cu adevarat savuroasa la “Vulturii de noapte”, emisiune prezentata de Victor Slav, Catalin Cazacu si Bursucu. Una dintre scenele despre care se va vorbi mult in perioada urmatoare este cea in care Anda Adam a facut o remarca ințepatoare la adresa lui Victor Slav. Citește și: Victor Slav,…

- Anda Adam a acceptat invitația de a fi prezenta in emisiunea pe care Victor Slav o prezinta la Kanal D impreuna cu prietenul sau, Catalin Cazacu. Printre cei aflați in platoul de televiziune s-a aflat și Bursucu, iar la un moment dat, el l-a provocat pe fostul partener al cunoscutei cantarețe sa raspunda…

- Dupa ce emisiunea “Wowbiz” a devenit istorie, Victor Slav s-a lansat ca prezentator la “Vulturii de noapte”, unde face echipa cu Catalin Cazacu și cu Bursucu. Fostul iubit al Biancai Dragușanu este, insa, nostalgic dupa show-urile in care colega lui era Andreea Mantea. Frumoasa bruneta a fost invitata…

- Andreea Mantea a primit ce și-a dorit, o emisiune de zi, dar acum e nefericita. La luni bune de cand șefii Kanal D au tras cortina peste „WOWbiz” și au redistribuit „forțele” emisiunii, bruneta și-a dat seama ca i se potrivea mai bine show-ul de seara, astfel ca Andreei Mantea ii este dor de Victor…

- “Vulturii de noapte”, Victor Slav, Bursucu’ si Catalin Cazacu, au pregatit o ediție incendiara, avandu-i invitați pe Andreea Mantea, Nico, Doinița Oancea și Catalin Moroșanu. Emisiunea va fi difuzata vineri seara, unde telespectatorii se vor bucura de momente savuroase. “Cum se face ca, de obicei,…

- Lavinia Parva a vorbit sincer in emisiunea „Vulturii de Noapte”, de la Kanal D. Catalin Cazacu, Giani Kirița și Victor Slav au stat de vorba cu soția lui Ștefan Banica Jr. Lavinia Parva a dat din casa și a marturisit ce gafe a facut, de-a lungul timpului, in ceea ce privește anumite achiziții personale:…

- Mama lui Victor Slav va fi invitata in aceasta seara in cadrul emisiunii fiului ei, ”Vulturii de noapte”, in care va vorbi despre perioada copilariei prezentatorului, dar va devoala inclusiv poze de cand acesta era copil. In aceasta seara la emisiunea ”Vulturii de noapte”, pe care Victor Slav o modereaza…