- Catalin Moroșanu a dezvaluit ca planuiește sa se retraga oficial din K1 peste doi ani. Vestea buna este ca el și soția lui Georgiana se pregatesc sa devina din nou parinți. CATALIN MOROSANU, bataie ca-n filme in "KOrida de la Madrid". Moartea din Carpati l-a distrus pe colosul Poloniei VIDEO…

- Poreclit „Moartea din Carpați” pentru felul in care lupta atunci cand e in ring, Catalin Moroșanu a declarat cand vrea sa se retraga din lumea sportului. De asemenea, el a vorbit despre planurile pe care le are in viața privata, dar și cea profesionala. La un moment dat, pugilistul a facut o afirmație…

- Catalin Moroșanu are o poveste de viața impresionanta. Acesta a trait in padure, pentru ca tatal lui era padurar, dar acest lucru nu l-a impiedicat sa invețe, sa citeasca și sa se dezvolte. Ani mai tarziu, acesta și-a intalnit soția, femeia care ii este alaturi și in prezent și care i-a daruit o fetița…

- Catalin Moroșanu a caștigat lupta cu Lukas Krupadziorow, poreclit ”Colosul Poloniei”, meci din gala Superkombat de la Madrid. Catalin a luptat cu toata energia și l-a invins prin decozoe unanima pe polonez, deși fața ii era plina de sange. Catalin Moroșanu l-a trimis de doua ori la podea pe uriașul…

- Ies la iveala noi informatii legate de ultimele ore din viata lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul jurnalist nu a murit acasa, ci in vila noii lui iubite, la care se mutase de curand, potrivit Romania TV. Ea era la Viena cand s-a petrecut tragedia si tot ea l-a alertat pe administratorul ansamblului imobiliar…

- Prima soție a lui Andrei Gheorghe a vorbit pentru prima data dupa moartea fulgeratoare a jurnalistului. Maria, femeia pe care Andrei Gheorghe a ales-o sa fie mama fiicei lui, a facut marturisiri dureroase despre ultima perioada din viața rebelului cinic din presa romaneasca. Maria și Andrei Gheorghe…

- Un barbat care lucreaza la supermarketul de unde Andrei Gheorghe isi facea mereu cumparaturile a vorbit la o emisiune tv despre ultima intalnire pe care a avut-o cu realizatorul tv. "Venea singur la cumparaturi sau insotit de alte persoane, m-a ajutat si cu sfaturi... Sunt paznic la un supermarket.…

- Catalin Moroșanu face parte dintr-o comisie „de pace” care, in termen de doua saptamani, va redacta și va prezenta un raport privitor la disensiunile din sanul filialei PNL Piatra Neamț. Potrivit surselor EVZ, Orban il va demite pe liderul liberalilor nemțeni, Mugur Cozmanciuc, chiar dupa prezentarea…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe.

- Familia lui Andrei Gheorghe se pregateste pentru inmormantare. Cunoscutul jurnalist a fost gasit mort in baia din locuinta sa luni seara, iar astazi, mama si copiii lui au ajuns la IML pentru a ridica sicriul cu trupul neinsufletit.

- Politia britanica a lansat o ancheta cu privire la o crima, dupa moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov in sud-vestul Londrei, relateaza BBC News.Potrivit politiei, Gluskov, a carui familie a fost informata in acest sens, a murit in urma unei ”comprimari la gat”, scrie news.ro.…

- Enrique Iglesias și iubita sa, sportiva Anna Kournikova, sunt impreuna de 16 ani și in tot acest timp s-au menținut departe de ochii presei in ceea ce privește relația lor. Cei doi au devenit parinți in decembrie anul trecut, atunci cand gemenii, o fetița și un baiat, pe nume Lucy și Nicholas, alintați…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Directorul executiv al lui Manchester City, Ferran Soriano, a dezmințit zvonurile potrivit carora Lionel Messi ar fi putea achiziționat de "cetațeni". In cadrul unui interviu acordat presei argentiniene, Soriano a declarat ca nu exista posibilitatea ca Messi sa fie transferat de Manchester City. Mai…

- Diana Dumitrescu a vorbit despre o situație mai puțin știuta din familia ei. Tatal sau sufera de diabet și și-a pierdut ambele picioare. Diana Dumitrescu, care iși dorește foarte mult un copil , este mereu cu zambetul pe buze, dar in spatele acestuia se ascund multe lucruri dureroase in ceea ce privește…

- In Romania, dupa disparitia dinamovistului Patrick Ekeng, sotia acestuia s-a plans, in mod repetat, ca a fost ignorata de sefii ros-albilor. In Italia, lucrurile stau altfel intr-un caz similar.

- Din cauza unui glaucom cronic, medicii au fost nevoiti sa ii puna la 14 ani o proteza oculara, insa Raluca a trecut peste acest handicap si a absolvit prima din clasa liceu "Ferdinand", cel mai bun liceu din Bacau. "Dorea sa ajunga un celebru avocat care sa pledeze in procese internationale. De aceea…

- Canon Europe lanseaza astazi primul blit din lume dotat cu AI Bounce – o functie noua de Inteligenta Automata (Auto Intelligent - AI) care va ajuta sa obtineti fotografii clare cu blit, fara griji si efort. Aceasta noua tehnologie revolutionara calculeaza si pozitioneaza în mod inteligent…

- Prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a “facut de ras in toata Uniunea Europeana”. Turcan a precizat ca este nevoie de o mobilizare a energiilor pro-europene pentru a mentine statul de drept in Romania. “Ministrul Justiției Tudorel Toader…

- Bacary Sagna (35 de ani) a semnat in perioada de mercato din iarna cu lanterna roșie din serie A, Benevento, și a vorbit in presa italiana despre antrenorii pe care i-a avut de-a lungul carierei. ...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre statul de drept, la intrevederea avuta marti. Toader a precizat ca subiectul intrevederii a fost statul de drept, precizand de asemenea ca nu a participat o alta persoana la discutii.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat ca subiectul intrevederii de marti cu seful statului a fost statul de drept, precizand de asemenea ca nu a participat o alta persoana la discutii.Solicitat sa spuna ce continea dosarul cu care a mers marti la evenimentul de la Palatul Cotroceni,…

- Femeia in varsta de 35 de ani avea datorii la jocurile de noroc in valoare de 9.500 de dolari și planuise sa provoace incendiul, apoi sa il stinga, in speranța ca familia o va recompensa pentru fapta ei „eroica”.Tatal copiilor, Lin Shengbin, se afla intr-o calatorie de afaceri cand a avut…

- Paula Seling știe cum sa iasa din momente dificile, atunci cand are de-a face cu un blocaj de memorie. Artista a vorbit despre astfel de episoade, nu prea dese, ce-i drept. Paula Seling este una dintre cele mai longevive artiste din show-bizz-ul autohton. Aceasta a adus Romaniei un loc 3 la concursul…

- Mariana Pitigoi Maracine a murit, vineri, dupa o batalie de cateva luni cu cancerul. Vestea a intristat pe toata lumea. In urma cu ceva timp, artista a aparut la televizor si a anuntat ca isi va vinde costumele populare pentru a supravietui. A

- Competiția Exatlon a starnit numeroase controverse și reacții in randul telespectatorilor. Daca unii participanți sunt iubiți și apreciați, alții ajung sa fie jigniți și chiar amenințați cu moartea.

- Claudia Pavel a fost eliminata de la Exatlon Romania si se intoarce acasa la familia ei, si mai ales, la baietelul ei, Noah, in varsta de 5 ani. Cantareata s-a certat la cutite cu Anca Surdu si Diana Bulimar, si-au aruncat vorbe grele, iar la momentul in care a trebuit sa-si ia ramas bun de la echipa,…

- Handbalista Paula Ungureanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca este "frustrant" si "dureros" faptul ca nimeni din conducerea Federatiei Romane de Handbal nu a mai discutat cu ea dupa ce si-a anuntat retragerea de la echipa nationala a Romaniei, in luna ianuarie a anului 2017.…

- Familia fotbalului, in doliu CONDOLEANTE… Fotbalul vasluian este mai sarac, dupa ce Stefan Alex Rusu, legitimat la Flacara Muntenii de Sus, a murit ieri, in urma unui atac cerebral. Desi avea doar 16 ani, viata lui poate fi oricand subiect de film. Il avea ca model pe Mihai Vodut, consateanul sau care…

- Un barbat din comuna Bilca a ajuns in arestul poliției dupa ce și-a folosit familia drept scut in fața polițiștilor care au venit sa aplaneze un scandal provocat de acesta. In cursul zilei de sambata, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localitații Bilca, o patrula de…

- O familie din Zimbabwe a petrecut trei luni pe Aeroportul din Bangkok pentru ca le era teama sa se intoarca in țara lor din cauza instabilitații politice, iar viza de ședere in Thailanda le-a expirat, scrie BBC News. O familie din Zimbabwe, formata din patru adulți și patru copii, care și-a petrecut…

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca Dragoș Bucur sufera de diabet insulino-dependent. Atat Dragoș, cat și soția lui, Dana Nalbaru, au vorbit despre viața loc cu aceasta boala. Pentru ca vrea sa-i ajute și pe alți romani care sufera de diabet, actorul are și un blog unde vorbește deschis despre boala…

- Adevarul despre moartea lui Corneliu Vadim Tudor! Putea fi salvat Tribunul? Cel putin asta sustine academicianul Mircea Ifrim. Potrivit acestuia, Corneliu Vadim Tudor suferea de diabet, dar s-a incapațanat sa nu țina tratamentul specific acestei boli.

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook. ”Dragi romani, tin sa va anunt cu parere…

- Criticat de familia designerului italian, noul serial despre asasinarea lui Gianni Versace, semnat de autorii seriei "The People vs. OJ Simpson", soseste miercuri pe ecrane, relateaza AFP. Prezentat drept al doilea sezon din saga "American Crime Story", "The Assassination of Gianni Versace" va fi…

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- Un iesean a fost gasit mort in Anglia si nimeni nu are niciun raspuns • Familia tanarului care abia a primit vestea nici nu stie ce sa creada si abia poate vorbi despre asta • A fost deschis un dosar penal pentru moarte suspecta si se cauta explicatii • Totusi, pentru 24 de ore, un [...]

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit.

- Cunoscutul vlogger Ilie Bivol, caruia i-a ars casa de Craciun pe stil vechi, le raspunde oamenilor care l-au acuzat ca și-ar fi inscenat toata tragedia pentru bani. In cel mai recent video postat pe canalul sau de Youtube, Ilie vorbește deschis despre toate suspiciunile care au aparut ultimul timp la…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Și vedetele noastre sunt oameni, suferind la fel la fel de mult ca noi toți atunci cand pierdem pe cineva drag. Ele sunt celebritațile care au suferit cumplit, dupa ce cei dragi au fost rapiți de langa ei in urma unor accident cumplite. Liviu Varciu l-a pierdut pe fratele sau, Ionuț, intr-un oribil…

- Sanda Ileana Pelea – un nume pe care l-ați mai intalnit in paginile cotidianului Jurnal Aradean. S-a scris despre participarile și perfomanțele ei la olimpiadele de limba romana la care a spus prezent din clasa a V-a pana in clasa a X-a. Ultima data numele Sandei a aparut in ziar cand a trecut „examenul…

- Gheorghe Preoteasa, batranul in varsta de 84 de ani din Mușatești dat disparut, are 1,65-1,70 m inaltime, aproximativ 60-65 kg, par grizonat, sprancene și barba albe. Barbatul are și semne particulare, respectiv probleme la ochiul drept și probleme de auz. Batranul a plecat marți de la domiciliu cu…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri, 27 decembrie, dupa ce un container metalic a cazut peste el, intr-un magazin Selgros. Reprezentanții Selgros Romania transmit ca au contactat familia victimei decedate. Selgros Cash & Carry iși exprima regretul profund pentru pierderea…

- Momente teribile traite de cea mai frumoasa jucatoare de tenis din Romania. Una dintre colegele Simonei Halep a dezvaluit faptul ca a fost aproape de moarte. Sorana Cirstea a povestit cu lux de amanunte episodul infricoșator trait in luna mai, cand avionul care se afla in drum spre Madrid a fost…