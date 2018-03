Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul Dan Negru a adus un val de critici la adresa unei televiziuni, care nu l-ar fi angajat pe Andrei Gheorghe din cauza danturii. Negru și-a exprimat supararea pe rețeaua de socializare, unde a scris un mesaj taios. „TVR nu s-a delimitat de Marina Almașan care a spus ca televiziunea publica…

- Catalin Moroșanu a caștigat lupta cu Lukas Krupadziorow, poreclit ”Colosul Poloniei”, meci din gala Superkombat de la Madrid. Catalin a luptat cu toata energia și l-a invins prin decozoe unanima pe polonez, deși fața ii era plina de sange. Catalin Moroșanu l-a trimis de doua ori la podea pe uriașul…

- Iritata de faptul ca iubitul sau a flirtat cu Ana Baniciu, Gina Pistol ar fi decis sa ii dea o lecție lui Smiley, alegand sa puna distanța intre ei. Speriat, insa, ca ar putea sa o piarda pe blondina, cantarețul ar fi hotarat, la randul lui, sa faca un pas important in relație, cerandu-i iubitei […]…

- Moartea subita a lui Andrei Gheorghe i-a socat pe apropiati. Nimeni nu stia ca jurnalistul suferea de vreo boala. Andrei Gheorghe a fost intotdeauna o fire libera si a trait fara reguli. Cu toate acestea, in ultima perioada, Andrei era tot mai abatut, datorita faptului ca voia sa revina in presa,…

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Mesajul emoționant a lui Sorin Ovidiu Vantu, dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu a povestit, in cea mai recenta postare de pe contul sau de pe o rețea de socializare, un episod de-a dreptul fabulos cu celebrul jurnalist Andrei Gheorghe. Citește și: CE I-A CERUT MARIA ALMAȘAN…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- Mihai Petre, tatic din nou. Familia celebrului coregraf se marește, iar fericirea a atins cote maxime! Secretul minunat a fost dezvaluit astazi de soția lui Mihai Petre. Imediat ce a facut publica fotografia emoționanta, mesajele de felicitare au curs, iar butonul de like a fost inroșit. Mihai Petre,…

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Israela Vodozov a murit, insa in urma ei a lasat lacrimi de durere! Cel mai devastat de plecarea femeii de afaceri este chiar fostul ei sot, Liviu Arteni, care a declarat recent ca a aflat de moartea ei de la roman stabilit in Spania. Barbatul care a fost insurat 9 ani cu Israela Vodozov nu-si […] The…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Dupa ani buni de așteptari, Spotify intra oficial in Romania din 12 martie 2018. Așa ca poți sa-ți faci deja cont, daca n-ai pe alte servicii, scriu cei de la Playtech.ro. Au trecut cațiva ani de cand au inceput sa apara zvonurile cu privire la intrarea Spotify in Romania, dar pana acum, totul a ramas…

- Vești proaste pentru iubitorii de teatru și film romanesc! Indragitul actor Gheorghe Visu a dat de ințeles ca are de gand sa se retraga definitiv din viața artistica. Ajuns la varsta de 66 de ani, Visu are in palmares numeroase filme, seriale și piese de teatru de succes. Cu toate acestea, actorul a…

- Se pare ca lucrurile incep sa se aseze frumos in peisajul familial al cuplului Cristian Boureanu și Laura Dinca. Astfel, daca cu cateva luni in urma, Cristi si Laura treceau prin momente mai putin placute, se pare ca primavara asta aduce vesti extraordinare pentru cei doi.

- Ianis Hagi este devastat dupa ce a aflat ca fostul lui coleg, capitanul Fiorentinei Davide Astori, a murit. „Nu pot sa cred… am sperat ca nu este adevarat. Este cea mai trista veste. Vei fi mereu capitanul nostru si un prieten adevarat. Gandurile mele sunt alaturi de familia lui Davide si de Fiorentina.…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- Soția lui Ionuț de la Exatlon a fost amenințata cu moartea de o fata care s-a indragostit de soțul ei. Mesajul de amenințare nu a speriat-o pe soția „Jaguarului”, care i-a dat o replica pe masura celei care a amenințat-o. „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de susținere foarte…

- Sergiu Hanca a devenit tatic! Fotbalistul in varsta de 25 de ani și soția lui sunt in culmea fericirii. Ei au devenit parinții unui baiețel perfect sanatos, care a primit nota 10 la naștere. Andreea, femeia care l-a facut sa spuna „DA” in 2016, i-a daruit un baiat, vineri noapte. Nu a fost deloc ușor,…

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- Zile libere 2018: Daca pana acum a fost doar la stadiul de propunere, de astazi insa este oficial! Romanii vor primi o inca o zi libera, care va fi de Vinerea Mare. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare…

- Pepe i-a luat prin surprindere pe toți cu un anunț emoționant facut in aceasta dupa-amiaza. Tatic a doua fetițe superbe pe care i le-a daruit soția lui, Raluca, el a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj cu subințeles. Fanii s-au bucurat cand au vazut atat imaginea, cat și mesajul transmis…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive. Potrivit informațiilor aparute pe pagina de Facebook a fostului sportiv, acesta este prieten cu nimeni alta decat Renata Gheorghe, fosta iubita și actuala…

- E un dur in ring, dar in viața de zi cu zi te intampina numai cu glume! Este mereu vesel și, implicit, dornic de a petrece! Așa ca nu este o necunoscuta pentru el distracția intr-un club! Unde sunt fete de fete! Catalin Moroșanu, unul dintre cele mai iubite personaje din showbiz, pentru ca a […] The…

- Moartea milionarului Vasile Turcu a provocat o mare suferința cunoscuților sai, dar mai ales familiei, care, in luna martie, se pregatește sa-i faca parastasul de un an. Soția omului de afaceri, Elena, iși alina dorul și se reculege destul de des la mormantul lui, loc de care are foarte mare grija.…

- Raportul prin care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției la aproape 24 de ore de cand a fost citit public. Și asta pentru ca site-ul oficial al ministerului a cedat…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…

- Moartea violenta a actriței Anastasia Cecati i-a șocat pe toți apropiații, care o plang cu inima sfașiata de durere. Printre aceștia se numara și Ramona Gabor, care le-a impartașit fanilor ca revine in Romania de urgența. Frumoasa romanca a facut publice mai multe poze din aeroporturile prin care a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit ca a primit amenințari cu moartea in cursul zilei de luni, dupa ce a anunțat public ca o firma din Turcia a caștigat licitația pentru autobuzele cu care vor circula bucureștenii. Firea a spus ca a fost amenințata cu moartea, cu bataia și ”sa aiba grija…

- Simona Halep va redeveni numarul 1 mondial dupa ce Caroline Wozniacki a fost eliminata in semifinalele turneului de la Doha de Petra Kvitova, informeaza ProSport. Kvitova a invins-o pe Wozniacki dupa un meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5. Halep va prelua astfel poziția de…

- Mulți dintre noi avem un smartphone, chiar și de ultima generație, și mai toți știm ca micile dispozitive care ne fac viața mai ușoara inregistreaza date despre utilizatori, care ajung la giganții planetei, care se folosesc de ele. Dar ce pot, oare, sa faca? Este intrebarea legitima care apare pe buzele…

- Oficial, Kamara e inca un barbat casatorit, dar, in realitate, are o alta relatie! Iar cu femeia cu care se iubeste in prezent are planuri serioase, incat, recent, a vorbit despre copii. Artistul a mai marturisit ca planuieste sa divorteze in secret, asa cum de altfel, a avut loc si cununia civila cu…

- Clubul HC Odorheiu Secuiesc a anuntat ca se retrage din Liga Nationala de handbal masculin, fapt confirmat si de Federatia Romana de Handbal.''Va aducem la cunostinta retragerea din Campionatul National - Liga Zimbrilor a clubului HC Odorheiu Secuiesc datorata problemelor financiare aparute.…

- Donald Trump a decis sa sfarime “Visul american” al cetațenilor care doresc sa se stabileasca in SUA și sa spere la o viața mai buna. Președintele american Donald Trump a anunțat, in primul discurs despre Starea Națiunii, ca Loteria Vizelor dispare. Liderul american a stabilit ca programul „ofera in…

- Guvernul analizeaza cel puțin patru variante radicale de schimbare a regulilor privind Declarația 600. In acest moment, persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala mai mari de 12 salarii minime - adica 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei salariul minim) au obligatia…

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook. ”Dragi romani, tin sa va anunt cu parere…

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook.A

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- 'Administratia examineaza foarte serios optiunile militare care ar putea intra in joc in ceea ce priveste Coreea de Nord', a declarat Mac Thornberry, presedintele Comisiei pentru fortele armate din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA. 'Antrenamentele sunt foarte serioase', a adaugat el. 'Militarii…

- Dinho, 37 de ani, un miracol al fotbalului, vedeta a Barcelonei și a lumii balonului rotund in anii 2000, nu mai avea echipa din 2015, dupa ce petrecuse doua luni triste la Fluminense. Ronaldinho a luminat Barcelona și intreg fotbalul inaintea lui Messi. ...