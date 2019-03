Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu și-a surprins colegii de la Ferma, cu o marturisire emoționata despre soția lui, alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de 17 ani. Cei doi au impreuna o fetița in varsta de 8 ani. „ Avem 17 ani de relație. Va dați seama? O viața de om. Avem o fetița de 8 ani. A facut…

- Așa ceva nu s-a mai intamplat in Ferma. Scandalul dintre Brigitte și Ioana Filimon atinge cote maxime, iar cuvintele au nevoie de cenzura. Dupa ce a eliminat-o pe Claudia Pavel, concurenta cu care era la cuțite și cu care și-a adresat injuri, Brigitte Sfat a gasit o noua rivala careia i-a declarat razboi…

- Luptatorul Daniel Ghița la criticat extrem de dur pe Catalin Moroșanu. Acesta afirma ca Moroșanu prefera sa participe la show-uri TV in loc sa se lupte in ring. Catalin Moroșanu este unul dintre concurenții de la show-ul Ferma, transmis de Pro TV. Intr-un interviu pentru ziarulincomod.ro, Catalin…

- Dupa saptamani intregi de certuri și barfe pe la colțuri, Claudia și Brigitte o sa fie, in sfarșit, fața in fața la duel la Ferma, in ediția de joi seara. Dupa ce Catalin Moroșanu o alege pe Claudia ca prima duelista, aceasta are de ales intre Brigitte și Ioana pentru duel, dar alege sa-și incheie…

- Inainte de a intra in reality show-ul „Ferma”, Catalin Moroșanu a facut noi dezvaluiri in vlogul lui Jorge, participant și el al aceleiași emisiuni. Intrebat fiind cat a caștigat cel mai mult din lupte, „Moartea din Carpați” a ocolit raspunsul intrebandu-l la randul sau pe Jorge cat a caștigat in urma…

- Coleen Rooney și-a iertat soțul dupa ce acesta a avut o noapte de pomina in barurile din Florida alaturi de o barmanița pe nume Vicki Rosiek. La cateva ore dupa ce a aparut in presa ce a facut Wayne Rooney, o sursa a spus ca mariajul lor "atarna de un fir de ața". Dupa ce The Sun a notat ca in urma…

- In vara acestui an, o presupusa separare dintre Catalin Moroșanu și soția sa a atras atenția presei de scandal. Deși atunci a negat zvonurile, internauții au continuat sa se gandeasca la o posibila desparțire intre Moroșanu și Georgiana. Cu toate astea, Moroșanu iși iubește soția, cei doi fiind casatoriți…