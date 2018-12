Catalin Morosanu, unul dintre cei mai indragiti sportivi din Romania, a ajuns in perfuzii dupa ce si-a batut recordul pentru cel mai rapid KO din cariera, dupa ce a intrat in ring cu Ivo Cuk, in cadrul Galei organizate chiar de Morosanu, in Craiova. Din cauza oboselii, luptatorul a ajuns in perfuzii. Pentru Antena Stars, Catalin Morosanu a povestit ce s-a intamplat cu el de a ajuns la spital.