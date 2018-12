Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu va bifa al treilea oraș din turneul sau de retragere, pe 14 decembrie, atunci cand il va infrunta pe luptatorul croat Ivu Cuk, la Sala Polivalenta din Craiova, in main-event-ul galei Dynamite Fighting Show 3. In varsta de 34 de ani, Moroșanu și-a anunțat retragerea la finalul anului…

- "Confruntarea gigantilorldquo; de la gala Dynamite Fighting Show a lui Catalin Morosanu, de pe 14 decembrie a.c., de la Craiova, ii va aduce fata in fata in ring pe bucuresteanul Valentin Bordianu 1,93 m, 112 kg si pe Raul Manoila 2.05 m, 105 kg , de loc din orasul Murfatlar, judetul Constanta. Zis…

- Dupa mai bine de 13 ani petrecuți pe prima scena a sportului de contact din Romania, Catalin Moroșanu și-a inceput turul de retragere. Dupa meciurile de retragere din București și Piatra Neamț, pe 14 decembrie va bifa și Oltenia, in cea mai mare sala polivalenta din zona, la Craiova. ...

- Echipele de handbal feminin SCM Craiova si Magura Cisnadie si-au aflat, ieri, adversarele din grupele Cupei EHF, la tragerea la sorti de la Viena. Potrivit tragerii la sorti de joi, SCM Craiova, castigatoarea trofeului, va juca in grupa D, cu formatiile HC Podravka Vegeta Koprivnica (Croatia), Super…

- La lumina unei lacrimi verzi, pe stadionul din Craiova ne-am despartit de un pictor al fotbalului. Coplesita de sculptura taranului genial din Oltenia de Nord (Brancusi), lumea uita ca Oltenia de Sud a dat mari pictori. Tuculescu, Baba, Sirato vin chiar din Craiova si la cat de bramburit sunt eu, cred…

- Dynamite Fighting Show, conceptul lansat de Catalin Morosanu in acest an, a devenit un fenomen dupa numai doua editii. Gala Batalia Moldovei, gazduita de Piatra Neamt, a inregistrat cifre record atat in sala, cat si pe audientele de televiziune, scrie Mediafax.Evenimentul a fost sold out cu…

- "Moartea din Carpati" Catalin Morosanu va lupta vineri seara, 19 octombrie, la Piatra Neamt, in main-eventul galei Dynamite Fighting Show - Batalia Moldovei, impotriva "Sultanului" Mehmet Ozer, informeaza Mediafax.Cu biletele aproape epuizate, Sala Polivalenta din Piatra Neamt se va transforma…

- CS U Craiova a remizat pe teren propriu cu AFC Hermannstadt, 1-1, iar nervii jucatorilor lui Mangia au cedat la finalul partidei. Un nou pas greșit al echipei i-a scos din minți pe Nicușor Bancu și Alexandru Mitrița, cei mai valoroși jucatori din echipa Craiovei. Plini de manie și frustrare, cei doi…