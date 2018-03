Stiri pe aceeasi tema

- Poreclit „Moartea din Carpați” pentru felul in care lupta atunci cand e in ring, Catalin Moroșanu a declarat cand vrea sa se retraga din lumea sportului. De asemenea, el a vorbit despre planurile pe care le are in viața privata, dar și cea profesionala. La un moment dat, pugilistul a facut o afirmație…

- Catalin Moroșanu a caștigat lupta cu Lukas Krupadziorow, poreclit ”Colosul Poloniei”, meci din gala Superkombat de la Madrid. Catalin a luptat cu toata energia și l-a invins prin decozoe unanima pe polonez, deși fața ii era plina de sange. Catalin Moroșanu l-a trimis de doua ori la podea pe uriașul…

- De cateva zile, urmand ciclului naturii, in Romania au inceput sa soseasca berzele calatoare. Berzele albe si-au luat locurile si in cuiburile de pe stalpi sau de pe case. Probleme este ca in loc sa gaseasca un mediu prielnic, berzele au dat de o veritabila iarna. Stau in cuiburile inzapezite, in ninsoare,…

- Celebra Israela a murit. Vedeta a fost gasita fara suflare in propria locuința, chiar de avocata sa. Potrivit primelor informații, aceasta a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei.

- In timpul unui concert care a avut loc miercuri, la St. David's Hall din Cardiff, pentru a sarbatori starurile muzicii anilor 1960, Mike D'Abo, cunoscut ca membru al formatiei Manfred Mann, a anuntat celor peste 700 de spectatori prezenti ca Bassey a murit. Acesta a spus ca a primit aceasta informatie…

- Oana Roman, dezvaluire emoționanta la 12 ani de la moartea Laurei Stoica.Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! , despre un moment ce a marcat-o profund . Pe 9 martie 2018 se vor face 12 ani de la dispariția brusca a uneia dintre cele mai bune voci feminine din Romania…

- Sistemul informatic a luat un avant extraordinar in ultimii ani, insa, paradoxal, instituțiile din Romania nu reușesc nici astazi sa gestioneze... The post Se intampla la Timisoara! In era internetului, caram hartii de la o instituție la alta appeared first on Renasterea banateana .

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Vestea ca un om se stinge la 31 de ani, in urma unui atac de cord, poate trece neobservata. Cine știe ce boala o fi avut, saracul! - cam așa reacționam. Dar iata ca acel om este un atlet, sportiv profesionist, iar moartea lui s-a petrecut in cel mai deplin repaos, in somn! Așa cum desigur ați ...

- Acum 41 de ani cel mai puternic cutremur lovea Romania. In doar 56 de secunde, cutremurul cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter a dus la moartea a 1.500 de persoane si ranirea altor 11.000 si pagube uriase. Autoritațile au lansat un ghid cu informatii utile in caz de calamitate. Acesta este disponibil…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen, precizand ca nu pot exista critici la adresa Romaniei pe aceasta tema. Timmermans a mai spus ca nu exista nicio legatura…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat ca vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans ar trebui sa asculte de Parlamentul Romaniei, in legatura cu legile Justitiei, intrucat este un partener, si ca parlamentul Romaniei nu este „anexa vreunui stat”. De asemenea, Radulescu a afirmat si ca…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- O mama și cei trei copii ai sai, uitați in Gradina Zoologica din Oradea, dupa ce angalații ar f plecat mai devreme decat ar fi fost nosrmal. Se pare ca acesta nu este singurul incident care s-a petrecut acolo. „Visul oricarui copil a devenit pentru noi azi realitate: am fost inchisi in gradina zoologica!…

- Moartea tinerei Anastasia Cecati a șocat intreaga Romanie! Daca inițial s-a spus ca ar fi fost ucisa de soțul sau care ulterior a ales sa se sinucida, acum noi detalii ies la iveala despre acest caz cutremurator!

- Nici bine nu si-a anuntat decizia de a achizitiona 400 de autobuze noi de la compania turca OTOKAR, ca a si inceput sa primeasca amenintari cu moartea, acuza primarul general Gabriela Firea, atragand atentia ca internetul nu e "reglementat", ceea ce inseamna ca "poti sa spui orice", inclusiv sa ameninti.…

- Reprezentantii institutului cer autoritatilor statului cu atributii in astfel de cazuri sa ia masurile legale care sunt impuse de lege, conform OUG 31/2002 privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob si a cultului persoanelor vinovate…

- Victor Ponta a declarat la Romania TV ca 'razboiul' dintre Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi este de fațada. De asemenea, fostul premier a spus ca liderul PSD nu va avea de suferit in urma dosarelor deschise la DNA.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat…

- FCSB si Lazio se intalnesc, de la 22:05, in primul meci din "dubla" 16-imilor Europa League pe Arena Nationala, intr-o partida in care sunt asteptati aproximativ 40.000 de suporteri. Italienii au ajuns pe cel mai mare stadion al Romaniei in jurul orei 20:30 si au avut parte de o primire ostila din…

- Reprezentativa Romaniei se afla pe locul 36 in ierarhia mondiala publicata de FIFA joi, 15 februarie 2018. Fata de luna precedenta, tricolorii se afla cu patru pozitii mai sus, informeaza frf.ro Dintre adversarele Romaniei din Liga Natiunilor, competitie care va debuta in toamna acestui…

- Fostul numar 1 mondial, Maria Sarapova dar si finalista de anul trecut de la US Open, Madison Keys, au anuntat ca se retrag de la turneul Premierde la Dubai, dotat cu premii in valoare de 733,900 de dolari, ce va debuta saptamana viitoare, au anuntat, joi, organizatorii competitiei. De 5…

- Au trecut opt ani de la moartea Madalinei Manole și lumea artistica continua sa fie marcata de acest eveniment.Mai mult, deși despre moartea cantareței s-au scris pagini intregi, misterele privind moartea acesteia nu au fost inca decriptate. Madalina Manole a decedat in 14 iulie 2010, chiar in ziua…

- Europarlamentarul Laszlo Tokes a avut o intervenție taioasa în dezbaterea din Parlamentul European privind legile justiției și pericolele ce amenința statul de drept în România.

- NU MAI SUPORTA… Vestea ca statul roman va primi de la americanii de la Chevron despagubiri de peste 74 milioane de dolari, pentru trei perimetre de exploatare pe care nu le-a folosit in judetul Constanta, aproape ca i-a scos in strada pe locuitorii Pungestiului. Desi Pungesti a fost singura comuna din…

- Campionatul Național indoor din Sala Lia Manoliu a adunat in weekend la start crema atletismului romanesc. Campioana europeana de tineret la triplusalt in 2017, Andreea Panțuroiu a reușit cel mai notabil rezultat al primei reuniuni a Naționalelor Indoor. Noua sportiva de la CSM București a sarit 14.22…

- Un taximetrist a scos astazi un pistol din portbagaj in timp ce se certa cu un client, in apropiere de aeroportul Otopeni, relateaza Digi 24.Soferul s a infuriat dupa ce un client ar fi lasat un bacsis mic. Barbatul a pus arma la brau si s a urcat in masina, nu inainte de a si mai ameninta inca o data…

- Se cauta angajati. Salariul este 21.000 de lei lunar si nu e nevoie sa pleci din tara – Vestea buna e ca nu ai nevoie de pregatire. Sunt sute de locuri disponibile! Romania se confrunta cu o mare criza de personal atunci cand vine vorba de controlori de trafic. Potrivit estimarilor facute de specialistii…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind modificarile legislative in domeniul justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei,…

- Sarbatorim, astazi, 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, , așa cum o caracteriza unul dintre artizanii acesteia, Mihail Kogalniceanu. Calauziți, ca multe alte popoare europene ale acelor vremuri, de dorința de emancipare naționala, conștienți de legitimitatea…

- Florin Citu, senator PNL, spune ca exista o lista foarte lunga deja de lucruri pe care PNL trebuie sa le repare in primele zile de guvernare: TVA defalcat, supraacciza la combustibil sau impozitarea contractelor part-time cu contributii echivalente unui contract full-time. "Lista aceasta devine…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti,…

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook. ”Dragi romani, tin sa va anunt cu parere…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Ca sa caștige suma de 100.000 de lei pusa in joc la “Guess My Age”, frații Sen trebuie sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vin in fața lor. Și se pare ca le merge cat se poate de bine.

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajat in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Fostul internațional Lița Dumitru a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca in Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generatiei Guadalajara nu da inapoi de la munca și de la pasiunea pentru fotbal. Anul trecut, Lița s-a mutat in Statele Unite, acolo unde…

- Prin mijlocirea detinatorului site-ului TV Arheolog, DC News a intrat in posesia unei editii a revistei saptamanale Radio-TV care prezenta programul TVR saptamanal pe vremea lui Ceausescu. In numarul 26, din 1980, pe data de 28 iunie, asa cum vedeti, se intampla un fenomen "dureros" pentru romani:…

- Momente teribile traite de cea mai frumoasa jucatoare de tenis din Romania. Una dintre colegele Simonei Halep a dezvaluit faptul ca a fost aproape de moarte. Sorana Cirstea a povestit cu lux de amanunte episodul infricoșator trait in luna mai, cand avionul care se afla in drum spre Madrid a fost…

- Functionarea barajului de la Bicaz, prima constructie de acest tip ridicata in Romania, printr-un efort uman titanic care a durat 10 ani (1950-1960), este mai usor de inteles parcurgand galeriile care-l strabat in interior.