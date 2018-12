La puțin timp dupa terminarea meciului, Catalin Moroșanu a postat un mesaj pe o rețea de socializare, in care le mulțumește fanilor și marturisește ca a stat in perfuzii in ultima perioada. „Mulțumesc, Craiova! Mulțumesc, Oltenia! A fost ultimul meu aici.A fost o noapte magnifica dupa o saptamana ireala. In ultimele zile, puțina lume a știut ca am stat in perfuzii din cauza epuizarii. Asta e viața de sportiv. In spatele cortinei se ascund drame și sacrificii enorme. Tocmai de aceea am forțat totul in primele secunde și sunt enorm de bucuros ca am reușit sa caștig rapid. Ii felicit pe toți cei…