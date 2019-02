Catalin Maruta si-a luat inima in dinti si a pus marea intrebare: “Esti insarcinata?” Andreea Marin a recunoscut

Stiri pe aceeasi tema

- "Marea surpriza nu e Stoian si nici faptul ca ar putea sa plece Gnohere, marea surpriza e ca cineva a facut o oferta pentru Man si ofera exact suma pe care am cerut-o eu. E o echipa mare de tot. Nu, nu esta vorba de zona araba, e echipa mare. Le-am cerut 30 de milioane de euro. Daca nu il dau acum…

- In ultima perioada s-a spus ca Andreea Marin ar fi insarcinata cu Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Vedeta a vorbit despre acest subiect in cadrul emisiunii de la Pro tv. „M-as grabi spre asta, daca Dumnezeu…

- Andreea Marin a oferit amanunte despre operația prin care a trecut in urma cu ceva timp și despre medicii care s-au ocupat de ea. Anul acesta, Andreea Marin a ajuns pe mana medicilor din cauza unor probleme la coloana vertebrala. Se pare ca problemele de sanatate ale vedetei de televiziune au fost destul…

- Ilinca Vandici și soțul ei, Andrei Neacșu, au in plan ca in 2019 sa-și mareasca familia, considerand ca este momentul ca Zian sa aiba un frațior sau o surioara. Cu toate acestea, nu vor sa forțeze lucrurile, ci așteapta ca totul sa vina natural, exact ca in cazul primul copil. Nu de puține ori, Ilinca…

- La 42 de ani din momentul in care Nadia Comaneci facea istorie la Olimpiada de la Montreal, Romania nu are o academie de gimnastica ce sa-i poarte numele. Intrebata de Marius Tuca daca mai crede ca va exista o astfel de academie, marea campioana a lumii a declarat ca speranta inca...

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a confirmat ca e insarcinata cu cel de-al doilea copil. Dupa o perioada in care s-a zvonit ca Simona Gherghe ar fi din nou gravida , prezentatoarea de televiziune a facut anunțul oficial. Vedeta de la Antena 1 a confirmat, pe contul sau de socializare, ca…

- Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a fost casatorita de doua ori, insa niciunul dintre mariaje nu a rezistat probei timpului. Teo Trandafir și-a deschis sufletul și a vorbit despre ce inseamna casatoria pentru ea. Vedeta, care a fost casatorita de doua ori, a marturisit ca nu se mai vede din…