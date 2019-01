Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 21 ianuarie, Catalin Maruta si-a aniversat ziua de nastere. Indagitul prezentator de la PROTV a ales sa petreaca alaturi de familie si prieteni cat este ziua de lunga. Catalin Maruța a implinit frumoasa varsta de 41 de ani, iar soția lui l-a surprins cu cel mai frumos mesaj. Andra a postat pe…

- Catalin Maruța a vorbit deschis despre viața profesionala, dar și despre cea personala și a dezvaluit unele secrete de familie. Indragitul prezentator de televiziune a atins și subiecte delicate, dar și subiecte controversate, așa cum este… sarcina soției sale. Este sau nu este Andra insarcinata? –…

- Andra, una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, mai mult, care nu face niciodata playback, va sustine un mare concert in luna martie, in Marea Britanie. Artista a poostat pe Instagram, anuntand merele eveniment. Imediat, fanii ei au asaltat-o cu mesaje. Au scris si romani care sunt stabiliti…

- Andra traieste o DRAMA de Craciun. Catalin Maruta a spus adevarul despre sotia lui Prezentatorul emisiunii La Maruta, de la PRO TV, a vorbit despre sarbatoarea Craciunului si ce inseamna pentru el. Catalin Maruta a vorbit despre sarbatori si copilarie, in prag de Craciun. Vedeta PRO TV si-a adus aminte…

- Florin Busuioc a suferit, in urma cu aproximativ o luna, un infarct chiar pe scena de teatru de la Craiova . Prezentatorului TV, pe care mulți il știu ca Busu, i s-a facut rau si pur si simplu a cazut din picioare. Realizatorul TV a fost resuscitat de trei ori si ulterior i-a fost montat un stent. Florin…

- Rona Hartner se casatorește. Actrița s-a decis la cei 45 de ani ai sai sa-și continue viața și sa faca marele pas spre altar, ba mai mult de atat nu exclude varianta sa devina mama, din nou. Rona Hartner a mai fost casatorita pana in 2008 cu actorul Rocco Sedano impreuna cu care are o fata, pe Rita…

- Andra, sotia lui Catalin Maruta si una dintre cele mai indragite artiste de la noi, a participat la filmarile Pro TV pentru data de 1 decembrie, care reprezinta Ziua Romaniei si, totodata, ziua televiziunii cu pricina, unde artista este jurata la „Romanii au talent” si „Vocea Romaniei”. Adela Popescu,…

- Catalin Maruța și Andra formeaza unul dintre cele mai indragite și apreciate cupluri de la noi. Cei doi s-au cunoscut in 2005, iar in 2008 s-au casatorit, anul acesta sarbatorind 10 ani de mariaj. Intre timp au devenit parinții unui baiețel pe nume David, in varsta de 7 ani, și ai unei fetițe, Eva Maria…