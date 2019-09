Stiri pe aceeasi tema

- „Buna ziua, sunt Amalia Enache și va prezint Coperta Unicii. Mda, asta in televiziune ar fi o balba. Unica am vrut sa zic! Prima din istoria revistei cu 3 barbați! A doua din istoria de 20 de ani fara nicio femeie!“ – așa iși incepe descrierea Amalia Enache, indragita prezentatoare de televiziune, care…

- Pe Andi Vasluianu il vedem la teatru, in filme romanești și, din toamna aceasta, in serialul “Profu’”, la Pro Tv, iar in luna octombrie este unul dintre cei trei protagoniști de pe coperta Revistei Unica, alaturi de Smiley și Alex Dima. Andi Vasluianu a oferit un interviu, in exclusivitate, pentru Revista…

- Smiley, Andi Vasluianu și Alex Dima sunt pe coperta de octombrie a revistei UNICA. Vezi clipul video sa afli in ce ipostaza neobișnuita l-a pus echipa UNICA pe Smiley la ședința foto pentru coperta. „Eu sunt obișnuit sa vorbesc cu femeile. In costum nu sunt confortabil niciodata. Am impresia ca trebuie…

- Revista Unica octombrie 2019 apare la chioșcurile de presa pe 26 septembrie și iși surprinde cititorii cu o coperta inedita – Alex Dima, Smiley și Andi Vasluianu. Surprizele continua și in interiorul revistei: Cosmin Tudoran, Simona Halep, Dana Rogoz sau Iulia Vantur fiind doar cateva dintre numele-vedeta…

- Smiley și Gina Pistol sunt impreuna, iar artistul a recunoscut pentru prima data relația in interviul acordat pentru numarul de octombrie al Revistei Unica. Smiley este unul dintre cei trei protagoniști ai copertei Unica, iar cea care a reușit sa deschida și sa patrunda dincolo de porțile casei artistului…

- Amalia Enache este noul redactor-șef al Revistei Unica. Indragita prezentatoare de știri de la Pro Tv și-a asumat un nou rol pentru numarul din luna octombrie al Revistei Unica, care va aparea pe piața maine, 26 septembrie 2019. Amalia Enache a lansat provocarea de a fi redactor-șef al Revistei Unica,…

