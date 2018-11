Catalin Maruța a recunoscut adevarul despre fiul lui, iar asta s-a intampla la Gala Unica 2018, acolo unde, alaturi de Amalia Enache, a prezentat evenimentul monden. Imbracat cu un sacou de catifea grena și papion, Catalin Maruța a fost in centrul atenției și prin eleganța afișata, nu numai prin modul inconfundabil in care prezinta orice eveniment. […] The post Catalin Maruța a recunoscut adevarul despre fiul lui: „Problema asta am avut-o cu David inca de cand era mic” appeared first on Cancan.ro .