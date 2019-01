Catalin Măruță: „A fost un an cu multe provocări” Am vorbit cu Catalin Maruța despre timp. L-am intrebat care a fost bilanțul anului 2018, care a fost cel mai important lucru pe care l-a invațat despre oameni, de-a lungul anilor, cum s-a schimbat casnicia lui dupa 10 ani, dar și ce planuri mai are in cariera. Iata ce ne-a raspuns! Care este bilanțul anului 2018? Anul trecut a fost unul de 10. La propriu și la figurat! 10 ani (plus unul, spre final de an) petrecuți in platoul emisiunii „La Maruța”, alaturi de redacție, colegii de teren, pana la profesioniștii din platou sau in regia de emisie, și 10 ani de cand eu și Andra am mers impreuna la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

