Catalin Mahu si paradoxul mediului de afaceri romanesc: Avem forta sa ne extindem, dar nu avem oameni si spatii!

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai longeviv lanț de restaurante din București, La Mama, a implinit pe 27 februarie 20 de ani de activitate intr-o industrie aflata intr-o criza fara precedent in ultimii 10 ani. Afacerea de succes a proprietarului Catalin Mahu a inceput in februarie 1999, cand a fost deschisa prima locație,…

- Dan Ștefan Chițu, maestru emerit al sportului, fost campion național și antrenor al lotului național de motocros și, mai tarziu, patron al echipei de fotbal Poiana Campina, a incetat din viața luni, 18 februarie, dupa o grea suferința.

- Cel putin sapte militanti islamisti au fost ucisi si alti 15 membri ai armatei egiptene au fost ucisi sau raniti in urma unei operatiuni a fortelor de securitate in regiunea Sinai din nordul Egiptului, au anuntat reprezentantii armatei, citati de Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Klaus…

- Intre 1 și 3 februarie 2019 la Abrud s-a desfașurat ce-a de-a III-a ediție a Simpozionului Național Bianual de Mediu Țara Abrudului „Aur și oameni”. Lucrarile prezentate au cuprins teme privind istoria mineritului de la inceputuri pana in prezent, probleme legate de protecția și conservarea mediului…

- CORESPONDENȚA GSP DIN TURCIA // Aflat cu Hermannstadt in cantonament in Antalya, Vasile Miriuța a acceptat un joc inedit propus de reporterii Gazetei. Cu zambetul pe buze și foarte destins, experimentatul tehnician de 50 de ani a descris in cateva cuvinte mai mulți oameni din fotbalul romanesc și nu…

- Fl. Tanasescu Exista, intr-adevar, oameni care mișca țara. Arareori ii vezi invitați la televizor, iar nu din An in Paște, ci doar o data pe an, sunt amintiți, in treacat și in paranteza, in ziar. Sunt oameni care, intr-adevar, il parafrazeaza pe Lucian Blaga, certificand faptul ca “ Folclorul romanesc…

- Daca oameni precum Ioan Becali si Anamaria Prodan au facut ca lumea sa-i perceapa pe impresari ca pe niste bisnitari, in trecut, au fost si oameni de calitate care au activat in acest domeniu.

- Chiriasii cladirilor de spatii de birouri vor continua sa caute o flexibilitate mai ridicata din partea dezvoltatorilor imobiliari si proprietarilor din punct de vedere al capacitatii de optimizare a spatiului de lucru, iar acest aspect va constitui...