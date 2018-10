Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Catalin Ivan a lansat sambata, la Iasi, un partid care se doreste fi un "nou tip de constructie politica" - Alianta pentru Democratie Nationala (ADN). Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat ca ADN este un partid pro-european, are ideea de consens si nu va avea presedinte.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sâmbata, pentru MEDIAFAX, ca a lansat partidul &"Alternativa pentru Demnitate Nationala&" - ADN, formatiune care va candida la alegerile din 2019 si care nu va face aliante cu niciun partid care a fost

- Alternativa pentru Demnitate Nationala (ADN) poarta numele proiectului politic pe care Catalin Ivan l-a lansat, sambata, la Iasi. Demersul se adreseaza “oricui se considera dezamagit de clasa politica”, din cate a anuntat europarlamentarul. Ivan a anuntat ca platforma nu are un presedinte, ci echipe…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca a lansat partidul „Alternativa pentru Demnitate Nationala” - ADN, formatiune care va candida la alegerile din 2019 si care nu va face aliante cu niciun partid care a fost „macar o zi” la guvernare dupa 1989.

- Fost membru PSD, Catalin Ivan, europarlamentar roman, a lansat sambata, 13 octombrie, la Iasi, proiectul politic Alternativa pentru Demnitate Nationala (ADN), pe care l-a catalogat unul „pro-european, dar unit in diversitate”.

- Londra planuieste sa-si consolideze prezenta militara la Arctica, anul viitor, in contextul unor ingrijorari fata de pozitia tot mai agresiva a Rusiei, a declarat ministrul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press preluat de news.roCRIZA majora in Germania. Partidul antisistem,…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer vede in partidul Alternativa pentru Germania (AfD) un oponent al statului in conditiile in care acesta a lansat recent o provocare la adresa presedintelui Frank-Walter Steinmeier, informeaza vineri dpa. "Este perturbator pentru stat", a declarat Seehofer cu…

- Partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) si miscarea anti-islam Pegida au anuntat un mars comun pentru a protesta fata de crimele comise de migranti, dupa ce doua proteste similare s-au soldat cu violente duminica si luni in Germania, informeaza miercuri dpa. Marsul…