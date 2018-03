Stiri pe aceeasi tema

- Conventia votata la Congresul PSD privind aderarea Romaniei la zona euro pana cel tarziu in 2024 este "o noua farsa politica a partidului condus de infractorul Liviu Dragnea", acuza Siegfried Muresan de la Bruxelles, facand o analiza rece a regreselor actualei guvernari. Europarlamentarul…

- Kelemen Hunor, la Congresul Extraordinar al PSD . Liderul UDMR a declarat, in cadrul Congresului, ca Uniunea va susține aceasta coaliție in Parlament atata timp cat vor susține cetațenii. ”Am venit sa va transmit ca maghiarii nu sunt dușmanii țarii, așa cum se aude prea des, pentru a mari lipsa de…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat la Realitatea TV ca diferenta dintre limbajului public a lui Liviu Dragnea si ceea ce se întâmpla în realitatea este una foarte mare.

- Gabriela Firea a avut un mesaj dur la adresa conducerii PSD și a fostului Guvern, condus de Mihai Tudose. Primarul Capitalei a anunțat ca iși da demisia daca proiectele inițiate pentru bucureșteni nu vor avea parte de sprijinul lui Dancila și Liviu Dragnea.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- Desi au aparut doar fragmente din declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, colajele puse cap la cap pot oferi o lectie de politica europeana. Dupa cum se stie Frans Timmermans este membrul unui partid socialist, facand prin urmare parte din aceeasi familie politica in care este inscris…

- Liderul liberal Ludovic Orban este de parere ca Liviu Dragnea și ceilalți lideri din coaliția de guvernare "se fac ca nu ințeleg" avertismentele serioase venite din partea Comsiei Europene. Dragnea este "miel bland" in fața UE, a declarat Ludovic Orban la Realitatea TV. Ludovic Orban, președintele PNL,…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale, potrivit…

- Kevin Kashiwazaki, elev acum la Colegiul „Vasile Alecsandri" Bacau, a ajuns in Romania in 2011. Dupa dezastrul de la Fukushima, mama sa care este romanca de prin parțile locului, a decis sa-și ia cei doi baieți și sa revina in Romania, cat mai departe de radiații. „Mama mea e romanca și avem…

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, pare sa capete din ce in ce mai mult o recunoaștere de facto a faptului ca este omul decizional in Romania. Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca a avut o intalnire cu vicepresedintele casei de productie americane Universal Studios, iar acesta s-a aratat interesat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca nu dorește sa colaboreze cu președintele Klaus Iohannis pe tema justiției, pentru ca el nu are atribuții pe acest domeniu.”Nu vreau sa colaborez cu președintele pe tema justiției, pentru ca eu nu am atribuții aici. Eu am cerut aceasta discuție de…

- "Anul 2018 este anul sarbatoririi centenarului Marii Uniri Naționale. Acest eveniment este binecunoscut de catre toți romanii, cu excepția membrilor și ai celui de-al 3-lea guvern al majoritații parlamentare PSD-ALDE, a caror principala preocupare este, in continuare, albirea cazierului șefului…

- Guvern - zero, Parlament - minus, justitie nu stim daca mai avem. Asta este starea noastra de astazi. Este semnalul de alarma tras de Cozmin Gusa, invitat la emisiunea &"Jocuri de Putere&", de la Realitatea TV.

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, si colegii acestuia l-au invatat cat de importanta este lupta impotriva intolerantei, rasismului, antisemitismului si a urii sociale. "Dumneavoastra si colegii…

- "Am ramas dupa depunerea juramantului cred ca 10-12 minute, (...) i-am aratat presedintelui minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Angela Cristea, transmise la toti comisarii europeni, minciunile proaspete vorbesc, spunandu-i ca mie mi se pare antiromanesc…

- "Anuntul ministrului Muncii ca scad salariile este o ticalosie pesedista grandioasa. Singurul instrument real de lupta este mobilizarea intregii societati impotriva ipocriziei actualei coalitii de guvernare. Anuntul ministrului Muncii despre scaderea salariilor este un semn de siguranta de sine al…

- La un an de la adoptarea in miez de noapte a celebrei OUG 13, principalii actori sunt inca pe scena politica, chiar daca au provocat cel mai mare protest din Romania de dupa Revolutie. Dragnea l-a dat jos pe Grindeanu pentru nesupunere, dar tot Dragnea i-a oferit ulterior o sinecura. Fostul ministru…

- Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania. Acesta spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate.

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a facut apel, luni, in plenul Parlamentului, la opozitie si minoritati sa nu voteze guvernul Dancila, sa nu lase „paranoia lui Liviu Dragnea sa distruga complet Romania”.Raluca Turcan a criticat cea de-a patra propunere pentru functia de prim-ministru…

- Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani, informeaza MEDIAFAX. Este casatorit si are trei copii. Viorel Stefan este economist de profesie si a terminat Facultatea de Stiinte Economice de la Universitatea Al.I.Cuza Iasi. Citeste si Liviu Dragnea…

- Primul proiect se refera la efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranța pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranța rutiera. In Strategia pentru Siguranța Rutiera, precum și in Planul de implementare a acesteia, adoptate prin Hotararea de Guvern nr. 755/2016, este prevazuta creșterea siguranței…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Stelian Tanase e de parere ca protestele care au loc in aceasta perioada, in Romania, seamana cu manifestațiile din 1990, de dupa Revoluție. "S-a trecut de la asaltul la baioneta la un razboi de poziții avind același scop – crearea unui regim autoritar menit sa protejeze interesele oligarhiei. Modelul…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a postat un mesaj dur la adresa propriului partid, el susținând ca din cauza unor social-democrați Liviu Dragnea a ajuns sa aiba prea multa putere. "Recunosc ca nu l-am privit niciodata cu atenție pe Liviu Dragnea. Am considerat ca am multe…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan il ataca dur pe liderul PSD, Liviu Dragnea, dupa sedinta CEx a partidului, in urma careia i s-a retras sprijinul politic lui Mihai Tudose. 0 0 0 0 0 0

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara. BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului, titreaza News.ro. “Conform informatiilor,…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a avut o replica acida la adresa scandalului din Partidul Social Democrat. Basescu spune ca intr-un context european extrem de important pentru țara noastra, politicienii din partidul de guvernare “se joaca de-a doamna Carmen” și compara comportamentul PSD cu cel al…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, comenteaza scandalul din sanul PSD, spunand ca nu vede azi o rezolvare, indiferent de deciziile care se vor lua in CEx. De asemenea, fostul lider PNL lanseaza un atac la adresa lui Liviu Dragnea și face zob guvernarea PSD-ALDE.„Criza pentru Romania a inceput din…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan intervine in scandalul momentului provocat de cererea premierului ca ministrul de Interne sa demisioneze si de refuzul lui Carmen Dan de a face acest gest. Acesta afirma ca lucrurile "au evoluat firesc" intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, în sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres.

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, programata luni, este un moment bun de bilant pentru primul an de guvernare si ca ar fi necesara o evaluare a liderului partidului, Liviu Dragnea.”Comitetul Executiv National de…

- Europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, sustine ca, in sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar.Catalin Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook,…

- Razboiul politic a fost la ordinea zilei in anul 2017, iar doua dintre marile televiziuni de știri au avut cel mai mult de suferit din cauza pozițiilor publice exprimate de vedetele posturilor. Romania TV, Realitatea TV si Kanal D ocupa primele trei locuri in topul televiziunilor care au fost amendate…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a criticat, intr-o postare pe Facebook, proiectul referitor la abuzul in serviciu. Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat…

- "Din punct de vedere politic, anul 2017 este un dezastru pentru PSD: s-a prabusit 12-13 procente intr-un an de crestere economica de aproape 7%. Cum au reusit performanta asta?...Ganditi-va ca exista un comportament electoral pe cei patru ani de guvernare care este destul de tipic: in primul an de…

- Mihai Tatulici spune ca finanțarea a fost la un nivel foarte ridicat, iar timp de peste patru ani a mers la realizarea materialelor pentru emisiune numai cu elicopterul. "Le-am spus colegilor mei prin anii 2000 și ceva ca vom trai un vis. O televiziune de știri la un asemenea nivel de finanțare…

- Romania este tot mai aproape de o dictatura parlamentara. PSD ignora democrația și elimina orice dezbatere legata de legile pe care le adopta Parlamentul. Practic ”mașina de vot” aflata la dispoziția lui Liviu Dragnea și a aliaților sai politici trece orice lege fara o minima dezbatere sau analiza,…