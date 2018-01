Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, in urma unui vot ilegitim si iresponsabil, apreciind ca Liviu Dragnea, "doar o umbra a lui Dady", a reusit sa obtina o noua majoritate in CEx prin oamenii care conduc interimar…

- Analistul politic Bogdan Ficeac apreciaza ca in urma demisiei lui Mihai Tudose s-au limpezit apele in PSD, dar si ca presedintele Klaus Iohannis nu are niciun interes sa respinga propunerea referitoare la viitorul prim-ministru. "Am observat ca s-au limpezit apele in PSD, ca nu s-a mers…

- Eurodeputatul Catalin Ivan apreciaza ca Liviu Dragnea nu a castigat nimic in urma votului dat luni seara in sedinta extraordinara a CExN al PSD, iar Romania va trece printr-o perioada dificila. "Liviu Dragnea nu a castigat nimic. A aprins fitilul unei revolte cum nu a mai fost vreodata…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca in lumea democratica schimbarea guvernelor are o logica ce vizeaza interesul national si apreciaza ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, ''a reusit'' sa faca din Romania o tara care se indreapta cu mare viteza catre ape mici, unde poate…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Criza din PSD capteaza din nou atentia intregii opinii publice. De deciziile de astazi depinde viitorul guvernarii social-democrate. Confruntarea dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose a ajuns la apogeu. Desi cele mai multe organizatii judetene si-au aratat sustinerea pentru Liviu Dragnea, mai…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, comenteaza scandalul din sanul PSD, spunand ca nu vede azi o rezolvare, indiferent de deciziile care se vor lua in CEx. De asemenea, fostul lider PNL lanseaza un atac la adresa lui Liviu Dragnea și face zob guvernarea PSD-ALDE.„Criza pentru Romania a inceput din…

- Traian Basescu a declarat, intr-o emisiune tv, ca ministrul de Interne a provocat criza "probabil indemnata de Dragnea", anuntand public schimbarea sefului Politiei Romane, cu toate ca nu avea prerogative si stiind ca premierul Mihai Tudose nu este de acord cu acest lucru. Niculae Badalau,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Nicolae Beg, primarul comunei Marga, președinte interimar al Filialei Județene Caraș-Severin a Asociației Comunelor din Romania, a dialogat cu Reper 24 pe marginea actualei crize politice din randul liderilor PSD, o criza care ar putea conduce la o noua destabilizare a executivului Romaniei. Conflictul…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana face o analiza a riscurilor pe care le travereaza Romania in 2018. Geoana atrage atenția ca aceasta criza din PSD ar putea conduce inclusiv la pierderea guvernarii de catre PSD și atrage atenția ca ”Trabantul sa nu devina trotineta”.Citește și: SURSE…

- Mai sunt aproape trei saptamani pana la noua ședința a Comitetului executiv al PSD, iar Liviu Dragnea și Mihai Tudose cauta sprijin prin filiale, lideri de CJ-uri și miniștri pentru a-și asigura victoria la confruntarea finala. Ca in cazul Grindeanu, lupta pe controlul a doua ministere cheie - Interne…

- „Pana la 31 ianuarie, dintr-un milion și jumatate de romani care trebuie sa mearga la ANAF sa-și regularizeze diverse venituri de anul trecut. A confirmat și Comisia Europeana și ANR, prețul la energie a explodat. Sunt cele mai mari din Europa. O sa vina frigul și o sa ne confuntam cu o criza cumplita…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Sos. Kiseleff. In primul rand, CExN urmeaza sa desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. Doina Pana si-a anuntat saptamana trecuta demisia din functia de ministru…

- Catalin Ivan a numit inițiativa legislativa drept o "ticaloșie". "Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura ticalosie, si de ce acestia ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. Daca PSD nu ia masuri urgente fata de initiatori, atunci va…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a criticat, intr-o postare pe Facebook, proiectul referitor la abuzul in serviciu. Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat…

- Initiatorii acestei propuneri au fost deputatii liberali. "Aceasta initiativa legislativa pentru care dvs ati votat viza posibilitatea Opozitiei de a initia procedura de revocare a presedintelui Camerei Deputatilor la solicitarea unei treimi din parlamentari sau a liderilor a cel putin doua…

- Pe scena politica se joaca simultan mai multe piese, unele comice fara voie, altele incarcate de dramatism. Toate au insa subiecte impuse. Daca ar fi sa asemanam cu ceva aceasta scena, ea e aidoma cu marcajele de la Pasajul Jiul din Timișoara. Doar revoluția fiscala pare diferita, adica nici-nici. Pare…

- ''Pentru ca nu poți fi social democrat daca ești in dezacord cu Liviu Dragnea, pentru ca ești tradator daca iți exprimi punctul de vedere, sorosist daca nu-i uraști cu toata ființa ta pe cei care ies in strada, securist daca spui ca cei care au furat trebuie sa ajunga la inchisoare și averile obținute…

- PSD Iasi se dezice categoric de declaratiile “apartidicului” Catalin Ivan, care “se agata in continuare si de PSD si de functia de europarlamentar” si ii cere sa demisioneze. PSD Iasi spune, intr-un comunicat de presa transmis vineri seara, ca Ivan nu mai face parte din organizatia PSD Iasi, fiind exclus…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a scazut in octombrie, fața de luna anterioara, pentru a cincea luna consecutiv, la valoarea de 43,4 puncte, cea mai scazuta din aprilie 2013, potrivit unui comunicat al CFA Romania.Declinul a fost cauzat de ambele componente ale indicatorului.…

- Cu prilejul CEx din stațiunea de pe Valea Cernei, Liviu Dragnea, liderul PSD, a prezentat obiectivele majore de indeplinit in aceasta perioada, pe primul plan aflandu-se „programul de guvernare și masurile pe care le avem prevazute pentru acest an. Mai sunt cateva masuri care mai sunt din programul…

- Mai mult, senatorul de Timiș Alina Gorghiu crede ca nici Liviu Dragnea nu mai poate ramane in fruntea PSD și a Camerei Deputaților. „Dupa tot ceea ce am vazut dupa ședința PSD, acest partid nu mai poate ramane la guvernare. Riscam ca imaginea Romaniei sa aiba de suferit. Am ajuns intr-o…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- Catalin Ivan a afirmat intr-o postare pe Facebook ca plecarea eurodeputatului Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si europeana si ca nici un partid responsabil nu si-ar permite sa piarda un asemenea om.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca Guvernul va sprijini Complexul Energetic Hunedoara si Termocentrala Mintia, afirmând ca abordarea este strategica, nu contabila, si ca nu vrea ca România sa devina dependenta energetic.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii cere presedintelui PSD, Liviu Drganea, printr-o scrisoare deschisa, sa il excluda imediat pe Nicolae Serban din partid “pentru afirmatiile revoltatoare si denigratoare la adresa memoriei luptei anticomuniste din Romania”. Asta, dupa ce senatorul a afirmat luni ca…

- "Decizia Comitetului Executiv al PSD este executorie. De abia dupa ce acea contestație ar fi fost judecata aș fi putut sa redevin membru de partid. (...) Ceea ce ma intereseaza foarte mult acum este ca, daca voi avea votul colegilor din plen, e ca ANCOM sa redevina aceea instituție cu care, pana…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a provocat, miercuri, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la o dezbatere publica in legatura cu situatia actuala a Romaniei, liberalul afirmand ca Dragnea nu ar trebuie sa se mai ascunda in spatele ”latrailor de partid”. „Il provoc pe Liviu Dragnea la o dezbatere…

- Cand recenta criza economica a pus stapanire pe Europa, unii intreprinzatori au reușit sa gaseasca ”taramul fagaduinței” tocmai in județul Timiș, la Jamu Mare. Un italian care a vizitat comuna de mai multe ori, invitat fiind de un prieten, a simțit ca iși poate schimba viața daca investește in Romania.…