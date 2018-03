Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a sustinut un discurs, joi, 22 martie, la Bruxelles, intr-un cadrul unui eveniment intitulat "Un viitor pentru Europa", organizat de Alianta Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ACRE). Invitarea fostului premier la eveniment a fost motivul invocat de eurodeputata Monica Macovei…

- Publicatia internationala „Politico” a scris saptamana aceasta despre fostul premier Victor Ponta, titrand „Romania, en Marche” si facand, astfel, trimitere la partidul presedintelui francez Emmanuel Macron. Articolul continua, insa, sarcastic prin a aminti ca noul spatiu „pro-european si progresist”…

- "Pentru un individ care ar putea face inchisoare, Victor Ponta pare linistit", scrie publicatia americana Politico in deschiderea unui articol dedicat fostului prim-ministru Victor Ponta. "Fostul premier roman in varsta de 45 de ani este obisnuit cu esecurile: Cand intr-un incendiu izbucnit…

- "La Congresul PSD, Liviu Dragnea a obținut o victorie totala. S-a debarasat de toți disidenții și indezirabilii: Tudose, Ciolacu, Ștefanescu, Badalau, Andronescu, Banicioiu. Noul președinte executiv și noii vicepreședinți ii vor fi loiali stapanului, il vor asculta și urma orbește, mai puțin trei…

- "Daca lucrurile pe care le-a spus domnul presedinte (n.r. - Liviu Dragnea) sunt adevarate, si eu sunt convins, asa cum il cunosc pe domnul Dragnea, ca spune adevarul, asta arata o putreziciune a statului roman si asta arata ca trebuie sa schimbam toate legile si sa incercam sa facem legile pentru…

- Un europarlamentar socialist anunta dezintegrarea PSD-ului dupa Congresul social-democratilor de la finele saptamanii trecute. Catalin Ivan spune ca nu mai are ce cauta in PSD si anunta ca alternativa pentru cei nemultumiti din Partidul Social Democrat ar fi formatiunea lui Victor Ponta, ProRomania.…

- ”Dupa Congresul PSD de sambata eu și foarte mulți alți membri de partid care am semnat adeziune pentru un partid social-democrat, realizam ca valoriile, principiile la care am aderat nu mai sunt valabile, PSD. PSD nu e mai nimic din tot ce era in momentul in care am intrat in partid. Deci astazi,…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan considera ca pana la alegeri, PSD se va face de ras prin managementul defectuos al lui Dragnea și implicit, prin intermediul oamenilor promovați de catre acesta. In plus, Ivan a declarat ca disidenții din partid vor continua sa-și consolideze poziția. „Avem…

- "Nu candidez pentru nicio functie de conducere la congres si ma bucur enorm de libertatea mea. Exista putere si fara functii si exista functii fara putere. Pot sa spun altceva - sunt extrem de bucuros ca impreuna cu colegul meu Dan Nica contribuim la un capitol extrem de semnificativ pentru momentul…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- Fostul premier, Victor Ponta, este amenintat de un deputat al Partidului Social Democrat (PSD). Actualul lider al Pro Romania l-a enervat pe Liviu Plesoianu pe care l-a numit naiv patologic. Plesoianu nu se lasa si il ameninta pe Ponta cu dezvaluiri de proportii.Citeste si: RCS & RDS și…

- Votand altfel decat colegii din PSD Deși linia politica a europarlamentarilor PSD in Parlamentul European a fost sa voteze impotriva activarii Articolului 7 pentru Polonia, europarlamentarul PSD, Daciana Sarbu a votat in favoarea sancționarii Afiliat grupului socialist, europarlamentarul Catalin Ivan…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- "De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii fie frica ca isi pierde sprijinul", a sustinut Mihai Chirica, dupa ce a participat, la Guvern, la o intalnire de lucru, alaturi de alti primari, cu premierul Viorica Dancila.Intrebat daca, in…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Dupa incidentul de vineri, de la Cluj, unde un sediu PSD a fost atacat cu un cocktail Molotov, inca un sediu al Partidului Social Democrat a fost vandalizat.Potrivit Antena 3, in noaptea de sambata spre duminica, persoane inca neidentificate au aruncat vopsea rosie pe zidurile, usile si geamurile…

- Victor Ponta incearca sa se prezinte romanilor drept un lider de tip Macron, iar partidul sau, Pro Romania, drept o miscare En Marche. Primarul PSD din Catunele, Florinel Tuila, spune ca situatiile nu sunt comparabile. „Niciod...

- Pro Romania, partidul infiintat de fostul premier si lider social-democrat Victor Ponta si de fostul vice-prim-ministru si presedinte al Partidului Post-ul Pro Romania – partidul inființat de Victor Ponta și Daniel Constantin a primit personalitate juridica apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Victor Ponta a scris, miercuri, pe Facebook, ca Pro Romania, partidul infiintat de el alaturi de Daniel Constantin, a fost definitiv aprobat de catre Curtea de Ape si va fi inscris in Registrul partidelor politice, iar "Dragnea & co" au acum in fata "o adevarata Opozitie".

- Pro Romania, partidul inființat de Victor Ponta și Daniel Constantin, a primit marți personalitate juridica. "Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua luni in care s-au...

- Pro Romania a primit personalitate juridica. Anunțul a fost facut de deputatul Daniel Constantin, fondator al noului partid, alaturi de Victor Ponta si Sorin Cimpeanu. „Un nou inceput! Pro Romania a primit astazi personalitate juridica. Au fost noua luni in care s-au pus numeroase piedici de oameni…

- Pro Romania a primit astazi personalitate juridica, iar primul obiectiv major il reprezinta europarlamentarele din 2019. Anuntul a fost facut intr o postare pe Facebook, de deputatul Daniel Constantin, fondator al noului partid, alaturi de Victor Ponta si Sorin Cimpeanu.Pro Romania este reprezentat…

- Verdict definitiv in dosarul in care Victor Viorel Ponta, fost prim ministru al Romaniei si fost lider al Partidului Social Democrat PSD , si Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, au fost amendati la Constanta, cu 20 din salariul minim brut pe economie. La inceputul lunii iulie…

- Partidul Social Democrat din Germania trece printr-o perioada extrem de agitata, marcata de dispute interne, care au aparut in special dupa ce liderii formatiunii au ajuns la un acord cu blocul conservator al Angelei Merkel in vederea formarii unui guvern de coalitie. In aceste conditii, marti seara,…

- Fostul premier, Victor Ponta, a pus in perspectiva problema falsificarii probelor la DNA Ploiești, Dupa ce intreg scandalul a ieșit la iveala, fostul lider al Partidului Social Democrat a subliniat faptul ca speranțele sale sunt minime in ceea ce privește o acțiune dreapta care sa fie luata de autoritațile…

- Coordonatorii judeteni din toata tara ai PES Activists Romania, structura a Partidului Social Democrat responsabila de afacerile europene, s-au reunit, la sfarsitul saptamanii trecute, la Brasov, in cadrul Adunarii Generale, pentru a pune la punct agenda organizatiei in anul 2018. ,,Partidul Social…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, fost senator de Buzau al Partidului Social Democrat in legislatura 2012-2016, cunoscut in spatiul public atat prin minciunile cu care facea concurenta serioasa chiar ex-premierului Victor Ponta, cat si prin viata de noapte tumultoasa care i-a adus renumele de…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Liderul partidului Pro Romania, deputatul Victor Ponta a declarat, miercuri, ca a venit la Iasi pentru a lua parte la aniversarea a 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri cu speranta ca in acest an al Centenarului "romanii sa fie mai uniti". "Am si eu functia de roman si asta sper ca…

- Catalin Ivan a criticat desemnarea Vioricai Dancila ca premier: "M-a surprins pe mine, ne-a surprins pe toti cei din Parlamentul European, romani si straini deopotriva. Lasam la o parte comunicatul acela dat de colegii din PSD, a fost impus acel comunicat sa fie dat si ei doar si-au dat acordul sa apara…

- Viorica Dancila, prima femeie desemnata premier din istoria Romaniei , este unul dintre ”soldații devotați” ai Partidului Social Democrat. Teleormaneanca, și apropiata a președintelui PSD Liviu Dragnea, Dancila a crescut in partid, inca din 1996, avand mai multe funcții numite, și apoi fiind aleasa…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca este optimista inaintea congresului social-democratilor germani, care se vor pronunta cu privire la initierea negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata in privinta formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza site-ul Reuters.…

- Andi Cristea, europarlamentar PSD, i-a dat o replica dura colegului sau din Parlamentul European, Catalin Ivan, dupa ce acesta a criticat partidul pentru ca a ales-o pe Viorica Dancila drept premier.

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a transmis in aceasta seara un comunicat prin care o felicita pe Viorica Dancila pentru functia de premier.Cu respect si bucurie, salut numirea in functia de prim ministru pentru prima data in istoria Romaniei a unei femei Nu intamplator este vorba despre colega…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan dezvaluie, pe Facebook, ca propunerea colegei sale Viorica Dancila pentru funcția de premier al Romaniei a starnit ”perplexitate și amuzament” in Parlamentul European.

- "Vad ca se vehiculeaza numele Vioricai Dancila pentru functia de premier. Sper din tot sufletul meu de roman sa nu fie adevarat. Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta functie este obedienta oarba fata de Dragnea.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a dat asigurari marti, la Strasbourg, ca Uniunea Europeana este "in continuare deschisa" la o razgandire a Marii Britanii in privinta Brexit-ului, in contextul in care in ultimele zile a aparut ideea unui al doilea referendum, relateaza AFP. …

- Ponta susține ca ca trebuie construita in afara ”o soluție de ieșire din criza”, ”daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere”. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, luni, referindu-se la situatia din PSD, ca a vazut de atatea ori acest "film", incat simte "doar mahnire si dezamagire". "Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru…

- Victor Ponta arunca sageti otravite catre Liviu Dragnea, chiar in ziua in care se decide soarta sefului PSD. Fostul premier spune ca Dragnea are un comportament duplicitar, sufgerand ca Tudose nu trebui sa aiba incredere in el. "Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu…

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ceea ce se intampla in aceste zile in PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire!”, scrie Victor Ponta pe pagina sa de Facebook. ”Dragnea azi anunta ca…

- Presedintele organizatiei Alba a Partidului Social Democrat (PSD), deputatul Ioan Dirzu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, probabil, seful statului nu o sa promulge legile Justitiei, caz in care se va face "efort serios" ca "orice inadvertenta" sa fie "remediata" de catre Parlament. …

- Cele 28 de state membre ale UE au depasit o noua etapa, joi, in crearea unui arsenal legislativ propriu care sa raspunda obiectivelor trasate de Acordul pentru clima de la Paris, dupa ce au reusit sa se puna de acord in privinta eforturilor ce trebuie facute pentru a reduce emisiile de gaze cu efect…