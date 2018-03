Stiri pe aceeasi tema

- "Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care mi-o da sa vad cum s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, observ ca absolut tot ce le-am zis colegilor…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX. Europarlamentarul Catalin Ivan…

- "Am susținut, inca de cand s-a anunțat Congresul PSD, ca Liviu Dragnea va caștiga de sus și pana jos. De la bun inceput am spus ca disidenții nu au absolut nicio șansa. In PSD, disciplina este pe primul loc. Probabil ca doamna Ecaterina s-a retras pentru ca deși este foarte iubita in partid, la modul…

- Unii dintre oamenii care au venit sa protesteze au portavoce, astfel ca scandarile se aud in cladirea Salii Palatului. Multi delegati la congres au iesit la ferestre pentru a vedea ce se intampla. Si in fata Salii Palatului sunt cateva sute de social-democrati.

- Sute de oameni protesteaza la aceasta ora vizavi de Sala Palatului, in fata lor fiind un cordon de jandarmi. Scandarile se aud pana in cladire, iar delegatii la Congresul PSD se uita de la ferestre. Protestatarii scandeaza ”Hotii”, ”Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”, ”Condamnat penal, mars…

- Congresul PSD a inceput sambata, la ora 11:00, la Sala Palatului, iar inaintea startului importantului eveniment politic, reporterul EVZ, Mihnea Petru Parvu, a vorbit cu membrii simpli ai formatiunii.r

- Congresul PSD a votat, sambata, Conventia nationala pentru adoptarea monedei euro pana in 2024, presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirmand ca este un pas obligatoriu pentru ca Romania sa poata sta la „masa bogatilor” si ca vrea sa propuna in decembrie un calendar pentru.

- Victor Ponta a postat sambata, pe Facebook, un discurs pe care l-ar fi tinut daca ar fi participat la Congresul PSD de la Sala Palatului. "Discursul lui Victor Ponta la Congresul PSD din 10 Martie 2018. Titlul de mai sus reprezinta, din pacate, doar o dorinta. De la formarea oficiala a PSD…

- Congresul extraordinar al PSD a inceput sambata, la Sala Palatului, unde au venit peste 4.000 de delegati pentru a alege presedintele executiv, secretarul general si cei 16 vicepresedinti ai partidului. In fata Salii Palatului sunt si peste 200 de protestatari si au fost deja incidente cu jandarmii,…

- Suveranitatea Romaniei va fi protejata de legi explicite, dezbatute si votate in Parlament, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului, subliniind ca atacul impotriva propriei tari reprezinta o insulta la adresa tuturor romanilor. "Romania…

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- UPDATE Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni, fost premier al Bulgariei, a susținut un discurs. UPDATE Marian Neacșu, actualul secretar general al PSD, a deschis Congresul. Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte…

- Romania are nevoie de leadershipul puternic si democratic al PSD-ului, iar stabilitatea si unitatea din partid sunt fundamentale pentru o guvernanta de succes, a declarat sambata Serghei Stanisev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni. Potrivit acestuia, o tara condusa de social-democrati…

- Cateva zeci de persoane au venit inca de sambata dimineata in fata Salii Palatului, locul unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, dar nu pentru a asista la reuniunea social-democratilor, ci pentru a protesta. Au venit cu bannere si pancarte si au scandat diverse mesaje. “Dragnea, nu uita,…

- Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput.La lucrari participa peste 4.000 de delegati. Pe cladirea Salii Palatului este desfasurat un banner de mari dimensiuni cu mesajul: ”Romania reunita”. Inainte…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a reactionat fata de protestul care are loc sâmbata în fata Salii Palatului, unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, spunând ca nu trebuie încurajat un climat de ura si

- Congresul PSD. Primele incidente. Cativa protestatari au fost ridicati de jandarmi Cateva zeci de persoane s-au adunat, sambata dimineata, in fata Salii Palatului, unde are loc Congresul extraordinar PSD, jandarmii ridicand unii protestatari care au scandat impotriva PSD. Trei protestatari au…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Analistii politici clujeni desfiinteaza congresul de preamarire a lui Dragnea. PSD Cluj, criticat pentru "non-combat" ZIUA de CLUJ a cerut opinia catorva specialistii clujeni in stiinte politice si sociologie despre congresul PSD de sambata si despre faptul ca PSD Cluj nu va avea candidati la nicio…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a luat parte vineri, 9 martie la dezbaterea organizata de Partidul Popular European la Sofia (Bulgaria), unde a fost lansat angajamentul pentru alegerile europarlamentare din 2019 al celei mai mari familii politice europene. Ludovic Orban a subliniat mandria liberalilor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat vineri, la finalul Comitetului Executiv National (CExN), ca validarea candidaturilor de astazi nu este o victorie, ci reprezinta o chestie normala, afirmand ca, in ultimii ani, el si alti membri PSD care se lupta cu „un sistem hidos” au…

- Marius Pieleanu spune ca nu crede intr-un scenariu in care președintele ar fi suspendat, atragand atenția ca nu s-a pus niciodata astfel problema. Pieleanu a mai precizat ca, in sfarșit, cineva din PSD, chiar președintele Dragnea, s-a solidarizat cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- Social democratii se pregatesc de congres. Situatia tensionata din partid s-a vazut chiar si astazi, ininte si dupa sedinta Comitetului Executiv National, de aceasta data protagonistii fiind Liviu Dragnea, Codrin Stefanescu si Gabriela Firea. Stefanescu a dorit explicatii de la Dragnea pe tema chermezelor…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca familia socialistilor europeni vrea sa se desparta de PSD, din cauza scandalurilor din Justitie. In schimb, ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, spune ca e un zvon rautacios. Surse din PSD au confirmat insa pentru „Adevarul“ ca Dragnea ar…

- Mai multe foste gimnaste americane si din Romania au vorbit pentru Associated Press despre abuzurile fizice si emotionale suferite in perioada in care au fost antrenate de sotii Bela si Martha Karolyi si despre faptul ca au fost fortate sa se antreneze desi aveau fracturi sau alte accidentari, scrie…

- Bloomberg Misery Data naibii limba romana! Chiar si cand e moldoveneasca. Sau, mai ales. Ca doar din Moldova ne vin scriitorii. “Se moaie lejea piste Prut”. De unde nu aveai voie sa fumezi decat la 10 metri de intrari si ferestre (cum ar veni, la mijloc de ulita, in metropola Chisinau) s-ar putea ca…

- Mihai Bendeac va avea batai de cap inca din prima ediție a celui de-al cincilea sezon ”iUmor”! Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Mici afaceri pe internet din Romania, cum sunt magazinele online, au inceput sa anunte ca accepta plati in bitcoin, iar rezultatele nu se lasa asteptate: promovare gratis in presa. Miercuri, un magazin online cu produse pentru copii a anuntat ca vinde si pe bitcoin si a ajuns in presa centrala si regionala…

- A fost stabilita și locația, Congresul urmand sa aiba loc la Sala Palatului. Amintim ca, luni seara, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit despre acest Congres, mult așteptat. "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru…

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul…

- Publicatia germana Die Zeit scrie despre campania uriasa de manipulare pe care PSD si Dragnea o deruleaza in Romania pentru a sabota lupta anticoruptie. Articolul se intituleaza „Cu coruptia alaturi”....

- Peste 42.000 de pasageri care au calatorit din Romania au fost afectati de intarzieri, anulari si supraincarcari ale curselor, in 2017. Din acest motiv, calatorii ar fi trebuit sa primeasca despagubiri de circa 12 milioane de euro. Zborurile catre Turcia au inregistrat cele mai multe intarzieri si…

- Fostul arbitru Cristi Balaj era privit ca un concurent puternic la alegerile FRF, de la data de 18 aprilie. Dar, acum va fi de partea lui Ionut Lupescu, dupa ce "Kaiserul" a anuntat oficial ca se va lupta cu actualul sef al Federatiei, Razvan Burleanu, pentru postul de presedinte. Totodata, Balaj…

- Un barbat s-a sinucis din cauza saraciei in Oradea, chiar in ziua in care a primit decizia de pensionare. O vecina, care obișnuia sa-i aduca de mancare, l-a gasit spanzurat in baie. Omul iși scosese casa la vanzare și traia pe intuneric, fara curent electric și caldura, dupa ce a ramas cu un handicap…

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- Președintele Romaniei nu conteaza, practic. Nici n-a contat vreodata, cu adevarat. Și cam așa e peste tot in democrațiile normale la cap. Puterea reala e intotdeauna in parlament. Din pacate, Romania n-a prea avut timp sa ințeleaga ce inseamna democrația adevarata. A vazut in președinte, adica intr-o…

- Eurodeputata Monica Macovei critica in termeni duri demersurile legislative din domeniul justiției ale Coaliției PSD-ALDE-UDMR și solicita oprirea modificarilor la codul penal și codul de procedura penala.„Opriți modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateți din UE! Romanii trebuie…

- Publicația franceza Liberation dedica un articol amplu unei probleme cu care se confrunta Romania: plecarea in strainatate a tinerilor cu studii superioare, „satui de instabilitatea guvernamentala și de corupție”, fenomen despre care jurnaliștii noteaza ca „nu ingrijoreaza, deocamdata, puterea”.

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1058/VIII/3 din 14 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului IFRIM IONUȚ, la data faptelor șef al Sectorului poliției de frontiera…

- Nominalizarea PSD pentru functia de premier, Viorica Vasilica Dancila, a fost acceptata de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, dar aceasta decizie pare sa fi fost luata la Cotroceni sub imperiul unui scenariu amenintator si fals. Asta sustine fostul sef al statului, Traian Basescu, intr-o postare…

- El a mai zis ca "viitorul acestei țari arata extrem de sumbru, iar vina este una colectiva. Ma includ, deși nu am avut niciodata puterea de a-l opri pe Dragnea, oricat de antipatic mi-a fost inca de la prima intalnire". [citeste si] "Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus Iohannis…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- "Un prim-ministru are suportul unui partid. Cand un premier spune ca nu mai poate lucra cu un ministru, chiar nu mai poate lucra. Șeful Guvernului guverneaza pentru toata Romania. Daca ministrul de Interne e al lui Dragnea și folsește Poliția pentru Dragnea, nu mai vorbnim de un guvern democratic,…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, arunca o ipoteza soc privind tensiunile din interiorul PSD sustinand ca acestea ar fi provocate de presedintele Klaus Iohannis si ar fi intretinute din exteriorul formatiunii politice sau chiar din afara tarii pentru destabilizarea partidului de guvernamant.…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER), care include 16 fabrici din tara, spune ca in ultimii doi ani aprope 170 de medicamente care costa sub 25 de lei au disparut gradual de pe piata, ca urmare a cresterii taxei clawback cu peste 50%. „Din 2015 si pana in prezent,…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…