- Potrivit raportului de tara publicat de Comisia Europeana, in Romania "s-au realizat unele progrese privind combaterea platilor informale" (spagi), dand ca exemplu implementarea unui mecanism de feedback al pacientului cu privire la acte de coruptie in sistemul de sanatate, scrie Hotnews.…

- Situația medicilor din Romania este una dureroasa! Mulți dintre aceștia au ales calea strainatații, in timp ce doctorii ramași in țara se lupta cu sistemul medical. 3.500 de medici pleaca, anual, din Romania. Toti cauta in strainatate aceleasi lucruri: condiții de lucru moderne pentru a și trata…

- Catalin Ivan a postat pe Facebook o reactie la modul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. „Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care…

- ”Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ma gandesc cu groaza, punandu-ma in situația ambasadorului Statelor Unite la București, Hans Klemm, cum ar sta lucrurile daca ar fi schimbați șefii marilor parchete cu persoane nedispuse sa bata din calcaie, sa se ploconeasca și sa serveasca alte interese decat interesul…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, considera ca anti-coruptia nu trebuie sa fie o optiune daca Romania nu vrea sa traiasca in bezna. Dumitru Mihalescul a precizat ca personal nu intelege cum de s-a ajuns in situația in care in Romania sa se acrediteze ideea falsa cum ca anti-corupția ar fi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Plecat din Romania in urma cu 3 ani, Janos Szekely (34 de ani) s-a stabilit cu familia in Italia. Mijlocașul trecut și pe la FCSB a evoluat in Italia pentru doua formații: Seregno și Lecco. O cunoaște bine pe Lazio, dar are incredere in jucatorii romani ca pot face un meci mare. - Janos, ești in Italia,…

- Pacientii romani sunt tratați de multe ori in mizerie, in saloane pline de mucegai și in spitale in care regulile exista doar ca sa fie incalcate. In unitatile medicale din Romania, vedem parinți carora copiii le mor in brațe pentru ...

- Anul acesta este unul foarte important pentru rugby-ul romanesc, deoarece echipa nationala a Romaniei are sansa de a se califica pentru Cupa Mondiala, a declarat antrenorul Lynn Howells. Acesta a participat, vineri, la o conferinta de presa, inaintea meciului de sambata cu echipa Germaniei, de pe Cluj…

- Dupa ce a inundat micile ecrane cu politicieni si functionari de prim rang bagati/scosi din dube cu catuse, sefa DNA spune ca problema coruptiei nu poate fi rezolvata cu arestari pe banda rulanta ci doar cu ajutorul masurilor de preventie. Laura Codruta Kovesi schimba macazul si o da pe prevenire. ”Coruptia…

- Dezbatere pe tema coruptiei in domeniul achizitiilor publice Augustin Lazar, procurorul General al Romaniei (stânga) și Laura Codruța Koveși, procurorul șef al DNA (dreapta), participa la dezbaterea cu tema 'Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire', organizata…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, ci ca sunt necesare masuri de prevenire. "In general, cand vorbim de fenomene infractionale, abordarea acestora pleaca de la prevenire la combatere. Poate…

- Capitanul nejucator al echipei de Fed Cup, Florin Segarceanu, a declarat, marti, pe Aeroportul Henri Coanda, ca Romania se poate apropia in acest sezon de finala Cupei Federatiei tinand cont de jucatoarele valoroase pe care le are. "Este greu sa alegi, dar in acelasi timp e foarte bine…

- Euronews a publicat recent un amplu reportaj despre coruptia din Romania, material care include un interviu cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Gazda emisiunii “Insiders” de pe Euronews spune, in debutul reportajului, ca modificarile pe care guvernantii vor sa le aduca legilor justitiei vor restrictiona…

- Cazul baietelului din Bihor pentru care nu s-a gasit un loc intr-un centru de ingrijiri paliative ne arata inca o data minusurile din sistemul sanitar romanesc. In tara noastra se moare cu zile.

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului...

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, considera ca Guvernul Dancila, validat de Parlament, este si al Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR). El a declarat intr-o emisiune la Realitatea Tv ca a purtat discutii cu liderii UDMR pentru a nu vota Cabinetul Dancila,…

- Bogdan Cojocaru, propus pentru postul de ministru al Comunicatiilor, este lider al TSD Iasi, iar din 2016 ocupa un post de consilier judetean. Are 34 de ani si a absolvit Facultatea de Informatica din Iasi.La alegerile parlamentare din decembrie 2016, el a candidat pe listele de deputati ale…

- NEWS ALERT Accident pe centura Clujului. A scapat cu viata dupa ce parapetul metalic a intrat prin parbriz FOTO Accident grav petrecut miercuri seara pe Centura Valcele-Apahida. Cel puțin o persoana a fost grav ranita, dupa ce o mașina a rupt parapeții de beton de pe marginea drumului și s-a rasturnat…

- In fotografia ce a devenit virala este Lucian Negoița, un om caruia viața i-a dat lamai și care a reușit sa faca limonada. La varsta de 18 ani, viața sa a luat o turnura neașteptata. In urma unui plonjon in apa, se deplaseaza intr-un scaun rulant, "avand mare grija ca roțile sa fie bine umflate".…

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Protest in București, 20 ianuarie. Mii de oameni au anunțat ca vor ieși in strada, sambata, la ceea ce se anunța a fi o manifestație de amploare. Protestatari din mai multe orașe ale țarii s-au mobilizat pe rețelele de socializare pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de modificarea legilor justiției.…

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, a declarat, pentru Mediafax, ca Opozitia a pierdut miercuri o mare sansa de a prelua guvernarea, solutia potrivita fiind ca toate partidele, care nu fac parte din arcul guvernamental, sa fi mers cu un candidat comun in persoana liderului PNL. „Avem…

- Ultimul raport GRECO al Consiliului Europei releva faptul ca Romania a facut putine progrese in prevenirea coruptiei in privinta parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor. In plus, GRECO considera de asemenea ca Romania nu a acordat inca o atentie corespunzatoare imbunatatirii activitatii Agentiei…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- Pentru prima data in istorie, Romania va avea un prim-ministru femeie. Președintele Klaus Iohannis a decis sa accepte inca o propunere facuta de PSD și ALDE, aceea de a o numi pe Viorica Dancila in funcția de premier.

- El a mai zis ca "viitorul acestei țari arata extrem de sumbru, iar vina este una colectiva. Ma includ, deși nu am avut niciodata puterea de a-l opri pe Dragnea, oricat de antipatic mi-a fost inca de la prima intalnire". [citeste si] "Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus Iohannis…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Marius Șumudica, 46 de ani, se energizeaza la maximum la Kayserispor, fara sa piarda contactul cu Romania. Se tachineaza cu Becali, aprinde fitilele cu prietenul rival si comenteaza lupta la titlu in Liga 1. Marius Sumudica este omul care a adus Kayserispor in situatia de a se lua la tranta cu granzii…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Protestatarii si politicienii din Romania - "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia" - se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…

- Traficul rutier va fi monitorizat cu dronele! Masura excepționala de siguranța a fost deja testata cu succes și s-ar putea spune ca poliția rutiera din Romania intra intr-o noua era, cea a dronelor, conform stirileprotv.ro. Agenții de la circulație ii vor supraveghea pe șoferi in trafic cu aceste…

- Catalin Ivan considera masura o ”pura ticaloșie” și spune ca inițiatorii trebuie excluși de urgența din PSD. Europarlamentarul aduce in discuție o directiva europeana și lupta UE impotriva corupției. ”Va explic in cateva randuri de ce inițiativa unor parlamentari este pura ticaloșie, și de…

- Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si afirma ca initiatorii unor astfel de provederi ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. „Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura…

- Liviu Dragnea are zilele numarate in fruntea PSD! Criticat din toate parțile, cu tabere in partid care-l vor schimbat din funcția de președinte al formațiunii, Dragnea are putea fi inlocuit de o femeie. Nu de Gabriela Firea, așa cum a anunțase Catalin Ivan.Corina Crețu va veni in Romania și…

- Tot mai multe familii din Romania, deși muncesc, nu iși permit sa investeasca in dezvoltarea educaționala a copiilor. Problema nu poate fi eliminata imediat, ci pas cu pas, pornind de la principiile și practica educației celor mai mici. In acest context, orice ajutor este important și trebuie valorificat.…