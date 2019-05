Europarlamentarul a declarat ca acest gest a fost o politica de partid a celor de la USR, prin faptul ca aceștia nu s-au delimitat de acuzațiile deputatului USR Cosette Chichirau.

”Am depus aceasta sesizare pentru ca este inadmisibl ca persoane aflate in funcții publice, care ar trebui teoretic sa reprezinte toți cetațenii romani sa incurajeze astfel de comportamente. USR, PLUS nu s-au delimitat de comportamentul doamnei Chichirau. Aceasta politica a USR-ului de a alimenta ura in societe, este o politica de partid, nu ceva intamplator. Ce s-a intamplat la Iași este regratabil”, a declarat…