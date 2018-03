Stiri pe aceeasi tema

- "Recunosc ca nu am urmarit asa-zisul Congres al PSD. Pentru un membru de partid cu vechime, cu atatea batalii duse pentru partid, astazi a fost o zi foarte trista. Cu toata tristetea pe care mi-o da sa vad cum s-a sinucis cel mai mare partid din Romania, observ ca absolut tot ce le-am zis colegilor…

- Europarlamentarul iesean Catalin Ivan a scris, sambata, pe pagina sa de socializare, ca PSD a ajuns la o sinucidere politica din cauza liderului formatiunii, Liviu Dragnea, iar pentru el, ziua Congresului a fost una trista, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Unii dintre oamenii care au venit sa protesteze au portavoce, astfel ca scandarile se aud in cladirea Salii Palatului. Multi delegati la congres au iesit la ferestre pentru a vedea ce se intampla. Si in fata Salii Palatului sunt cateva sute de social-democrati.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit la Congresul PSD despre egalitatea de gen promovata de social-democrati, prin stabilirea unei paritati barbati-femei in randul vicepresedintilor de partid. Cu aceasta ocazie, Dancila, care candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, a invitat femeile…

- Cateva zeci de persoane au venit inca de sambata dimineata in fata Salii Palatului, locul unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, dar nu pentru a asista la reuniunea social-democratilor, ci pentru a protesta. Au venit cu bannere si pancarte si au scandat diverse mesaje. “Dragnea, nu uita,…

- Congresul PSD, in cadrul caruia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general, vicepresedinti, a inceput.La lucrari participa peste 4.000 de delegati. Pe cladirea Salii Palatului este desfasurat un banner de mari dimensiuni cu mesajul: ”Romania reunita”. Inainte…

- Analistii politici clujeni desfiinteaza congresul de preamarire a lui Dragnea. PSD Cluj, criticat pentru "non-combat" ZIUA de CLUJ a cerut opinia catorva specialistii clujeni in stiinte politice si sociologie despre congresul PSD de sambata si despre faptul ca PSD Cluj nu va avea candidati la nicio…

- Un deputat PSD se revolta inainte de Congresul formatiunii. In direct la Romania TV, Liviu Plesoianu a devoalat culisele scandalului si o considera pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, principala beneficiara a acestei situatii. Mai mult, Plesoianu ii someaza pe cei care stiu totlu despre asa zisul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-sl aiba Romania.

- Teologul, scriitorul și traducatorul Cristian Badilița susține, pe Facebook, ca ”Romania a fost și este raiul pe pamant” pentru oameni ca Dej, Ceaușescu, Iliescu, Basescu, Ponta și Dragnea.

- Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut sa rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fara sa evite sa critice actuala conducere a partidului. „In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si…

- Miercuri seara dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Elena Udrea a declarat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele „cadouri” facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot, potrivit flux24.ro „Vedeti de ce e…

- Fostul lider al PSD Victor Ponta comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului Mihai Chirica din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- Stiu cat de tare te poate scoate din minti gandul ca banii pe care ti-i ia statul ajung, in mare masura, in buzunarele hotilor care conduc Romania. Dar e ingrozitor cand, pe langa faptul ca esti spoliat, mai esti si umilit de niste decizii imbecile si de functionarii obraznici, cu pile la Partid.…

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- Fostul presedinte Traian Basescu l-a criticat, sambata, pe Valentin Popa, cel propus ca ministru al Educatiei in noul Guvern PSD-ALDE. Totul dupa ce pe internet a circulat un clip in care Popa face repetate greseli gramaticale. “Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei,…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca a urmarit câteva episoade din serialul "Suleiman Magnificul", dar a respins acuzatiile europarlamentarului Catalin Ivan conform carora ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. "Am auzit un baiat foarte…

- Europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o postare pe Facebook, spune ca Liviu Dragnea a reușit sa preia controlul partidului pe fondul indiferenței manifestate de foștii lideri. Ivan vorbește și despre un incident in care președintele PSD a suspendat o ședința de partid pentru a urmari serialul Suleiman…

- Europarlamentarul Catalin Ivan povesteste despre Liviu Dragnea, intr-o postare pe Facebook , ca "Ne-am amuzat cand a suspendat o sedinta la partid ca sa vada Suleiman Magnificul." El adauga ca "Recunosc ca nu l-am privit niciodata cu atentie pe Liviu Dragnea. Am considerat ca am multe alte lucruri mai…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta funcție, ceea ce ma face sa ma abțin de la pareri referitoare la performanțele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu lanseaza un nou atac dur, de dupa gratii. De aceasta data, in vizorul acestuia a intrat chiar presedintele Klaus Iohannis. Totul, in contextul vizitei esuate a premierului Japoniei, Shinzo Abe, in Romania. Vantu il acuza pe seful statului ca neacceptand interimatul…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Fostul premier al României a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, dupa demisia șefului Guvernului Mihai Tudose."Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți în batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana astazi explicata. Comitetul Executiv National este rupt de partid. Organizatiile de partid au transmis clar ca nu este de acceptat…

- „Din punctul meu de vedere, coalitia PSD-ALDE a esuat. Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE. Este nevoie de o alternativa. O alternativa care trebuie construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care e condusa tara…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a reactionat dupa demisia premierului Mihai Tudose. El este dezamagit de victoria lui Liviu Dragnea. "Inca un vot ilegitim si iresponsabil in urma caruia am pierdut cu totii. Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, nici pana…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Gelu Diaconu a postat imaginea pe Facebook. ANAF executa datornicii, sute de mii de somatii trimise. Vezi daca esti pe lista "Ca sa intelegeti si mai bine anvergura intelectuala, morala si profesionala a PSD in epoca Pablito, iata o poza cu fostul sef ANAF, Bogdan Stan, omul de casa…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- Victor Ciutacu a scris un mesaj dur pe Facebook in urma cu puțin timp. Este unul dur la adresa protestatarilor pe care-i face ”proști” și incearca sa-i faca sa conștientizeze pericolul in care arunca Romania prin opoziția lor impotriva unei schimbari benefice. ”Tefeleilor haștagieni, Mazare,…

- Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecându-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a încheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu. Se pare ca cei doi si-au spus adio de circa doua luni, potrivit realitatea.net. ”Rocsana…

- "Construim un partid, eu nu vreau nicio functie, ma dau jertfa pentru tara asta. Eu conduc acest partid, ca ei nu au lider si evaluez fiecare om in parte. Haideti sa facem un partid care sa ridice tara asta! Dar credeti ca ei vor asta? Nu, ei nu asta vor. Cand le spui sa treaca la munca, ei vor sa se…

- Tensiunile recente prin care trece Romania, odata cu frontul comun facut de șapte ambasade la adresa legilor Justiției, au determinat-o pe Maria Grapini sa le transmita acestora un mesaj dur . "In loc sa le trimitem legile traduse, poate era mai bine sa le cerem ambasadorilor respectivi sa-și citeasca…

- Catalin Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si afirma ca initiatorii unor astfel de provederi ar trebui sa-si piarda automat calitatea de membri de partid. „Va explic in cateva randuri de ce initiativa unor parlamentari este pura…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a criticat, intr-o postare pe Facebook, proiectul referitor la abuzul in serviciu. Ivan sustine ca initiativa unor parlamentari de la PSD referitor la abuzul in serviciu este „pura ticalosie” si considera ca initiatorii ar trebui sa-si piarda automat…