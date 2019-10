Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo s-a impus greu cu FC Voluntari, 2-1, dupa un meci pe care l-a terminat in 10 oameni, dupa eliminarea lui Deian Sorescu. La final, fanii „cainilor” au avut un mesaj scandalos la adresa arbitrului Sebastian Colțescu. Intr-o postare pe contul de Facebook, fanii din Peluza Catalin Hildan au avut…

- Meciul Feyenoord - Den Haag 3-2, jucat duminica, a fost intrerupt in minutul 12. Fanii oaspeților au repetat gestul pentru care au fost nominalizați la premiul FIFA pentru suporteri. Ce frumos moment pe„De Kuip” din Rotterdam! In minutul 12, meciul Feyenoord - ADO Den Haag (3-2) a fost oprit de arbitru.…

- Ma bucur ca existi in viata mea si ma bucur ca Fecioara Maria, al carei numei il porti, mi te-a daruit pentru a ma bucura de prietenia ta sincera si neconditioanata. La multi ani, Maria! Ai aparut in viata mea ca o minune, nu degeaba porti un nume sfant, spre tine ma indrept acum c-o urare si c-un bun…

- Cantaretul Ricky Martin a facut publica prima fotografie cu fiica sa, Lucia, in varsta de sapte luni, pe care o are alaturi de sotul sau, artistul Jwan Yosef. Starul și partenerul lui de viața au scris mesaje emoționante despre fetița lor.

- "In urma deciziei Comisiei de Disciplina a FRF din data de 26 -07-2019 in care s-a sanctionat clubul FC DINAMO 1948 cu interzicerea pentru cinci jocuri a galeriei sau a grupurilor de suporteri organizati disputate de echipa FC DINAMO in deplasare, clubul CSM POLITEHNICA IASI a decis, conform hotararii…

- Fanii lui Michael Schumacher au avut parte de momente emoționante, sambata. Fiul marelui campion, Mick Schumacher, a condus monopostul Ferrari F2004, intr-o cursa demonstrativa, in timpul Grand Prix-ului german. Mașina condusa la Hockenheim Ring este cea cu care Michael caștiga al șaptelea titlu mondial…

- Dinamo și CS Universitatea Craiova se infrunta de la ora 21:00 in etapa secunda a noului sezon de Liga 1. „Peluza Catalin Hildan" poarta conflicte pe mai multe fronturi. Astazi l-au luat in vizor pe Cornel Dinu. Dinamo - CS Universitatea Craiova e liveTEXT AICI de la ora 21:00 Fanii „cainilor" sunt…

- U Craiova joaca in aceasta seara, in Banie, returul cu Sabail, in cadrul preliminariilor Europa League. Partida se va disputa de la ora 19:00 și va fi transmisa pe TV Digi Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. Organizatorii le-au pregatit o surpriza suporterilor ce vor merge la meci. ...