- Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe, a declarat dupa infrangerea pe care elevii sai au suferit-o pe teren propriu, scor 1-0 cu FC Botoșani, ca se aștepta la un meci greu. Tehnicianul lui Sepsi OSK Sf. Gheorghe a recunsocut ca elevii sai au intrat puțin relaxați dupa…

- Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat dupa victoria obținuta la limita de elevii sai la Sf. Gheorghe cu Sepsi, scor 1-0, ca succesul a fost obținut cu șansa. „A fost un joc foarte greu. Sepsi e o formatie foarte buna, pozitia lor nu este intamplatoare. Trebuie sa recunoastem…

- FC CFR 1907 Cluj leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 18th round of the matches that took place Tuesday through Thursday:Here are the results: FC Voluntari - AFC Hermannstadt 2-0 (0-0)FC Dinamo Bucharest - FC CFR 1907 Cluj 0-3 (0-1)CS Gaz Metan…

- Invinsa surprinzator pe teren propriu de Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-3, in urma cu o saptamana, Viitorul incearca sa-și revina și sa incheie turul sezonului regulat cu un succes in fieful celor de la FC Botoșani, in partida programata sambata, de la ora 18.00, in etapa a 13-a. "Este o deplasare grea,…

- FCSB Football Club leads the rankings of the 2018-2019 Football League I after the 11th round the matches of which took place Friday to Monday: Here are the results: CSM Politehnica Iasi - FC Viitorul Constanta 1-2 (1-2) Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-1 (1-1) AFC…

- Programul meciurilor care vor avea loc in etapa a XIII-a a Ligii I, anuntat, luni, de Liga Profesionista de Fotbal (LPF).Vineri, 26 octombrie Ora 18.00 CSM Politehnica Iasi – AFC Hermannstadt Ora 21.00 AFC Astra Giurgiu – U Craiova 1948 Sambata, 27 octombrie Ora…

- Liga I – etapa a 9-a: – vineri, 21 septembrie – ora 18.00: Sepsi Sf. Gheorghe – FC Voluntari, ora 21.00: Poli Iași – Dinamo; – sambata, 22 septembrie – ora 15.00: FC Hermannstadt – CFR Cluj, ora 18.00: FC Botoșani ...

- Vineri, 5 octombrie Ora 21.00 CSM Politehnica Iasi – FC Viitorul Sambata, 6 octombrie Ora 18.00 U Craiova 1948 CS – AFC Hermannstadt Ora 21.00 AFC Astra – FC CFR 1907 Cluj Duminica, 7 octombrie Ora 14.00 AFC Dunarea 2005 Calarasi – FC Voluntari Ora 18.00 ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CS Gaz Metan Medias…