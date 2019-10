Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ jumatate dintre romanii inregistrati in Marea Britanie si-au depus documentele pentru obtinerea statutului pre-settled, declara Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Ea a precizat ca sunt in curs de avizare masuri similare ce ii vor viza pe cetatenii…

- Spatiile verzi dintre blocuri vor fi reamenajate in municipiul Iasi. Proiectul de hotarare a fost votat, astazi, in sedinta Consiliului Local. Primarul Mihai Chirica a declarat ca valoarea investitiei este de doua milioane de euro: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/27-sept-ora-16-M-Chirica-spatii-verzi.mp3…

- La ceremonia festiva care a avut loc in Aula Magna „Haralamb Vasiliu", in dimineata zilei de ieri, au participat, conform traditiei, reprezentanti de la toate universitatile de stat din Iasi, iar rectorul Universitatii Nationale de Arte „George Enescu", prof. univ. dr. ing. Atena Elena Simionescu, a…

- Pana in prezent, in municipiul Blaj nu a existat o platforma care sa asigure accesul liber la serviciile de internet in spațiile publice. In acest sens, Primaria a finalizat patru contracte, obținute de catre o singura firma pentru amplasarea unor puncte de acces la internet wireless. Primaria Blaj…

- Regizorul ucrainean Oleg Sențov a susținut prima conferința de presa la Kiev dupa eliberarea sa din inchisoarea rusa. Meduza reda pe scurt discursul lui Sențov. Prizonierii noștri raman in Rusia și in Donbas – sper sa ii scoatem. Mai exista inca ruși care lupta pentru o Rusia și Ucraina libere. Sunt…

- Eugen Tomac, liderul PMP, nu crede ca Mircea Diaconu este potrivit pentru a ocupa cea mai inalta funcție in stat: ”Romania nu este Ucraina. Nu putem trimite la Palatul Cotroceni un actor ratacit care joaca un rol prost, de data aceasta. Pentru ca in razboiul acesta intre PSD și PSD au gasit…

- Jucatoarea de tenis din Ucraina, Elina Svitolina (5 WTA), a eliminat-o, luni, in optimile de la US Open, pe Madison Keys (9 WTA), dupa ce a invins-o cu scorul de 7-5, 6-4, anunța MEDIAFAX.Citește și: Gabriela Firea face un anunț important! Proiectul care vizeaza vinietele se schimba-Cine va…

- Presedintia de la Kiev a dezmintit vineri finalizarea unui proces de schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, anuntata in cursul diminetii de anumite media ruse si de un responsabil ucrainean, transmite AFP. 'Procesul vizand eliberarea persoanelor detinute de cele doua parti continua.…