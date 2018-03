Stiri pe aceeasi tema

- Narcis Neaga, fostul șef al CNAIR, a fost numit director al Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Pana acum, Compania Naționala de Investiții Rutiere nu a funcționat pentru ca proiectul de ordonanța din anul 2016 privind inființarea sa nu a permis preluarea de personal din cadrul CNAIR. Pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a fost astazi la Timisoara, unded a declarat ca proiectul Capitala Culturala Europeana 2021, are nevoie de sustinere si de la Bucuresti. Mai exact liderul ALDE spune ca pe langa finantarea acordata de Primarie si Consiliul Judetean, este necesara sustinera de la nivel central,…

- Dosarele DNA din spatele sau, gestionarea proasta a proiectului autostrazii Sibiu – Oraștie, lotul 3, sutele de milioane de euro ce trebuie platite acum de la buget drept consecințe, nu l-au impiedicat de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, sa il numeasca pe Narcis Neaga, director general al…

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR) l-a numit pe Narcis Neaga in functia de director general al CNIR, au anuntat, vineri, surse din domeniul transporturilor, citate de Agerpres.

- Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Investitii Rutiere (CNIR) l-a ales pe Narcis Neaga in functia de director general al CNIR, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, surse din domeniul transporturilor. "Consiliul de Administrat...

- Narcis Neaga, fost director general al CNADNR, redenumita Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in prezent avand functia membru in Consiliul de Administratie al CNAIR, a fost numit director general al Companiei Nationale de Investitii Rutiere.

- Narcis Neaga ne-a confirmat ca a fost numit, in cursul zilei de astazi, de catre Consiliul de Administratie al CNIR, in functia de director general. Compania Nationala de Investitii Rutiere se va ocupa cu tronsoanele de autostrada care sunt in constructie si de noile proiecte aflate in licitatie. …

- Tanara de 26 de ani a fost depistata de polițiștii de la rutiera pe strada Lalelelor din Timișoara, in noaptea de joi spre vineri. A fost trasa pe dreapta și, pentru ca mirosea puternic a alcool, polițiștii au decis sa o testeze. Rezultatul aparatului a fost de 0,75 miligrame de alcool…

- Deputatul USR Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi si Infrastructura, a trimis o scrisoare deschisa catre Guvern prin care solicita deschiderea autostrazii Sebes-Turda. Read More...

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 21 martie, pentru asigurarea unor conditii optime de circulatie se actioneaza pe 29 de drumuri sau sectoare de drumuri judetene, multe dintre acestea afectate de fenomenul de polei.…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea i-a adresat lui George Ivascu, Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, o serie de intrebari in legatura cu desfasurarea manifestarilor prilejuite de celebrarea „Anului Centenar” și disfuncționalitațile existente la nivelul Departamentului responsabil cu selectia si finantarea…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui tanar de 35 de ani care circula dinspre Lovrin spre Sannicolau Mare. In zona localitații Tomnatic, conducatorul auto nu a vazut la timp ca mașina din fața sa incetinește pentru a permite unui autoturism ce circula pe același sens de mers…

- Deputatul PNL Corneliu Olar, cel care a initiat proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, a anuntat marti ca isi retrage semnatura de proiect, alaturi de ceilalti colegi din PNL care au semnat, pentru a respecta decizia conducerii partidului, insa nu va depune cerere sa fie retras proiectu,…

- Aproximativ 35% dintre inculpatii trimisi in judecata anul trecut au incalcat legislatia rutiera, principalele doua cauze fiind "infrastructura rutiera primitiva de acum 100 de ani", dar si comportamentul conducatorilor auto, mai ales al celor tineri, care sunt "teribilisti", potrivit procurorului general…

- Procurorul general Augustin Lazar sustine intr-un interviu acordat AGERPRES ca 35% dintre inculpatii trimisi in judecata anul trecut au incalcat legislatia rutiera, principalele doua cauze fiind "infrastructura rutiera primitiva de acum 100 de ani", dar si comportamentul conducatorilor auto, mai ales…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Narcis Neaga a fost demis de la conducerea CNAIR in decembrie 2015, ca urmare a unei inspectii a Corpului de control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele nereguli depistate in constructia autostrazii Sibiu-Orastie.

- In perioada 01.03.2018, ora 05:00 ndash; 01.03.2018, ora 12:00, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP BUCURESTI: cu 134 autoutilaje si s au raspandit 145 tone material antiderapant; DRDP CRAIOVA: cu 16 autoutilaje si s au raspandit 15 tone material antiderapant; DRDP TIMISOARA: cu 15…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2), pe sectorul Cernavoda - Constanta, se va desfasura controlat pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, se arata intr-un comunicat de presa al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), transmis…

- Circulatia rutiera a fost inchisa miercuri dimineata pentru toate categoriile de autovehicule pe mai multe drumuri din judetele Tulcea si Buzau ca urmare a ninsorii abundente si a viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului, si pe DN 21, intre Slobozia si Calarasi, precum si pe DN 3A, pe DN 2N si pe tronsonul Branesti-Calarasi al DN3, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 10 drumuri nationale si pe doua autostrazi.Circulatia rutiera…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, si pe DN22C si pe DN 2A, din cauza viscolului, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, incepand cu ora 20.00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda…

- onsiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 26 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, a atras atentia ca lipsa investitiilor in modernizarea infrastructurii CFR ar putea sa produca, in cel mai scurt timp, o adevarata catastrofa feroviara. Alexandru Baisanu a lansat acest avertisment in cadrul sedintei de ieri a comisiei de transporturi ...

- Deputatul liberal Marilen Pirtea, rector al Universitatii de Vest din Timisoara, a declarat luni, intrebat cum vede faptul ca fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va preda cursuri la institutia de invatamant superior timisoreana, ca toti cei care au experienta in domeniul securitatii…

- De 4 ani. De atata timp sta pierdut prin sertarele de la Ministerul Transporturilor proiectul descarcarii catre Timișoara de pe autostrada A1 la Sinandrei. Dincolo de frumoasele promisiuni ale politicienilor, orașul de pe Bega nu are ieșire la autostrada, iar șefii „drumarilor” se ascund in spatele…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, considera ca dezvoltarea infrastructurii in Romania nu va fi posibila fara eradicarea lipsei de profesionalism din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Alexandru Baisanu a facut aceasta afirmatie in cadrul sedintei de ...

- Polițiștii de la Rutiera au organizat, din nou, joi dimineața, o acțiune comuna cu cei de la RAR, de aceasta data la intrarea in Timișoara dinspre Șag. Nu au trebuit sa aștepte mult, pentru ca, la un moment dat, inspre ei a venit un taximetrist privat care conducea o mașina atat de defecta…

- Danut Bica, deputat PNL, afirma ca fluturasul de salariu pentru luna ianuarie spune totul despre dezastrul provocat de guvernarea PSD-ALDE. Deputatul PNL de Arges Danut Bica este revoltat de faptul ca salariile a zeci de mii de romani vor fi diminuate incepand de la 1 ianuarie 2018, scaderile fiind…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, Emil Dodan (foto) a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, pentru faptul ca și-a lovit cu brutalitate o angajata.

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, dupa ce și-a lovit o angajata. Poliția municipiului Cluj Napoca a dispus printr-o ordonanța penala,…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador considera ca dezastrul facut de guvernarea PSD-ALDE in atragerea de fonduri europene a fost confirmat chiar de comisarul european Corina Cretu. Angelica Fador a amintit ca in chiar prima zi in care premierul Viorica Dancila si-a inceput activitatea in aceasta…

- In urmatorii trei ani, in judetul Vaslui se vor asfalta sau reabilita peste 700 de kilometri de drumuri judetene. 200 kilometri de drumuri se vor reabilita ca urmare a castigarii de catre Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a 14 proiecte pe drumuri pe PNDL 2, care reprezinta 102 kilometri. Prin proiectul „Drumului…

- Proiectul de buget al Capitalei pentru acest an prevede alocarea a peste 231 milioane de euro pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun, a informat Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO…

- Contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pietei imobiliare in anul 2018, cu toate ca situatia la nivel macro nu se mai bucura de aceleasi fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internationala,…

- Guvernul Grindeanu -Tudose – Dragnea, mai prost din ultimul deceniu pentru infrastructura rutiera Toti se intreaba de ce nu avem autostrazi si sosele modernizate, dar raspunsul este simplu pentru cine se uita pe alocarile bugetare: in 2017 au mers pentru investitii in infrastruc­tura rutiera doar 1,6…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- UAT Municipiul Vatra Dornei implementeaza proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA VATRA DORNEIProiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 -2020 Axa prioritara 7 – Diversificarea economiilor locale prin ...

- La Ministerul Transporturilor a fost convocat Comandamentul de Iarna. In Comandamentul de Iarna de la Ministerul Transporturilor asigura permanenta reprezentanti ai Companiei de Drumuri, CFR Infrastructura precum si ai Politiei Rutiere. Pentru intreaga retea de autostrazi si drumuri nationale, flota…

- Un audit de siguranța rutiera menționeaza numeroase nereguli pe lotul 3 al autostrazii Sebeș - Turda, în pofida dorinței Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a deschide traficul. Zone în care baltește apa, bitum în exces, deficiențe de planeitate, drumuri…

- "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive discutabile este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public, existand un risc ridicat…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) l-a avertizat luni pe unul dintre deputatii sai, care a postat un tweet cu caracter rasist contra fiului fostului star al tenisului Boris Becker, scrie AFP. Conducerea nationala a partidului a luat aceasta decizie in unanimitate, a declarat un purtator…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- Fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, trimis in judecata pentru mita Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie…

- Iata ce spun procurorii DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:ANTON MARIN, la data faptei secretar de stat și…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a participat astazi, la sediul Organismului Intermediar Regional din Timișoara, la intalnirea de lucru organizata de conducerea Autoritații de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) cu reprezentanții Organismelor Intermediare…

- Scandalurile politice s-au ținut lanț in anul 2017, de la celebra Ordonanța 13, care a dus la cele mai mari proteste din Romania de dupa anii ’90, pana la demiterea Guvernului Grindeanu, atacul lui Mirel Palada asupra senatorului USR Mihai Goțiu și jignirile aduse de catre parlamentarul PSD Șerban Nicolae…