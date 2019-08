Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca va propune in sedinte de astazi a Guvernului includerea a trei autostrazi in proiectele de interes national. Anuntul a fost facut miercuri, a doua zi dupa ce CSAT hotarase ca autostrada Ploiesti-Comarnic-Brasov sa fie declarata obiectiv strategic de interes national.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a declarat, marți, la Brașov, ca pe noua procedura, dupa ce a fost declarata obiectiv strategic de interes național, va fi semnat contractul cu un prestator pana la sfarșitul acestui an pentru Autostrada Ploiești-Brașov, potrivit Mediafax.Aflat, marți,…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, ii solicita președintelui Klaus Iohannis ca la urmatoarea ședința CSAT sa declare Autostrada Ungheni - Iași - Targu Mureș obiectiv de interes național, anunța MEDIAFAX.Mihai Chirica i-a transmis, joi, președintelui Klaus Iohannis o scrisoare prin care ii solicita…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat modificarea Legii privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local prin care sunt incluse lucrarile de inchidere si ecologizare a depozitelor de deseuri in urma hotararilor CJUE,…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectul de lege pentru completarea articolului 5 din Legea 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, anunța Mediafax. Prin modificare, expropierile facute pentru lucrarile de interes local sunt considerate de interes…