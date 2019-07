Stiri pe aceeasi tema

- In urma discutiilor pe care Catalin le purta cu mama sa, in casa "Dragoste fara secrete", s-a strecurat un amanunt important din viata privata a concurentului Laurentiu, chiar daca acesta ar fi preferat sa tina acest subiect doar pentru el.

- Carmen și Catalin de la „Dragoste fara secrete” au deschis din nou un subiect extrem de sensibil, in direct. Carmen a fost extrem de suparata pe faptul ca la tv s-au dat materiale pe care ea le-ar fi vrut uitate, despre viața ei și a lui Catalin, dar iubitul sau a avut grija sa o puna la punct și sa-i…

- Povestea de viata a lui Catalin a devenit subiect de discutie in mediul online, iar multi rautaciosi au acuzat ca cei doi concurenti incearca sa impresioneze. Insa, nu este adevarat, sustine Carmen!

- In ultima perioada, in mediul online circulau tot fel de zvonuri privind viata grea pe care a trait-o, in trecut, concurentul Catalin, din show-ul matrimonial "Dragoste fara secrete", difuzat la Antena Stars.

- Catalin de la Dragoste fara secrete a fost luat prin surprindere de un telefon, in direct. Pentru a astazi este ziua lui de nastere, cineva foarte drag a tinut sa-i faca o urare emotionanta.

- In aceasta seara, Bianca Sarbu le-a facut participanților de la emisiunea „Dragoste fara secrete” o surpriza. Mai exact, frumoasa moderatoare le-a oferit acestora prilejul de a vorbi cu cineva drag de acasa, iar pentru Carmen și Catalin a sunat mama lui Carmen.

- Momente grele pentru cuplul format din Carmen și Catalin. Cei doi au avut ocazia de a vedea un video cu fetița lor, de care le este extrem de dor și pentru care au luat decizia de a intra in concurs.

- Dupa plecarea cuplului Flory și Andrei, inca doi participanți s-au alaturat celorlalți, in competiția „Dragoste fara secrete”. Este vorba despre Catalin și Carmen, doi tineri xtrem de indragostiți, care au impreuna o fetița.