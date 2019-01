Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera este intrerupta pe DN 18B Targu Lapus – Baia Mare, in localitatea Borcut, judetul Maramures, din cauza zapezii mari. De asemenea, autoritatile au impus restrictii de tonaj in Pasul Gutai.

- Daca ieri seara drumurile erau practic curate, in aceasta dimineata lucrurile s-au schimbat. Ninsoare da batai de cap. La moment, traficul este ingreunat in regiunea satul Doina, Cahul, unde au loc in continuu lucrari de deszapezire.

- Dispeceratul DRDP Constanta a emis un nou raport valabil astazi, 25 decembrie 2018, ora 17:00.CAROSABIL:Judetul Constanta: DN uri uscat, A A2 A4 uscat;Judetul Calarasi : DN uri: uscat; A A2: uscat ;Judetul Ialomita: Slobozia: uscat ; Fetesti: uscat;Judetul Braila : uscat;Judetul Tulcea: uscatMASURI:…

- Sute de mii de oameni din 200 de localitați au ramas fara energie electrica, din cauza copacilor care au cazut peste firele de inalta tensiune. Situația este critica in județele Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara, unde vor fi trimise ajutoare de urgența.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 21 noiembrie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 19 noiembrie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe mai multe sectoare de drum, in conditii specifice de…

- La acest moment, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei se desfașoara fara probleme deosebite, in ciuda ninsorilor care și-au facut apariția in toata regiunea. Inca din timpul nopții de 18/19 noiembrie 2018, in bazele de deszapezire și punctele de sprijin s-au facut pregatirile necesare…

- Catalin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare : Am invațat dupa 8 brazi sa nu mai consum energia numarand beculețe și masurand cați metri are un brad, important este ca va fi bradul cu cel mai mare suflet din Romania ! Ieri, 16 decembrie 2018, in Baia Mare cel de-al optulea brad a fost adus comunitații…