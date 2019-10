Cătălin Cherecheş, primarul din Baia Mare, operat într-o clinică din Germania "Ma recuperez acum dupa intervenția chirurgicala de azi. Medicilor, asistentelor, asistenților si infirmierelor care au facut intervenția și care ma ingrijesc acum, le sunt recunoscator! Iar voua, celor care ați fost alaturi de mine in aceste momente, va mulțumesc din suflet pentru gandurile bune! Ne revedem ACASA, luni! Sfarșit de saptamana cu soare in suflet sa aveți! Va impartașesc cateva imagini și cu priveliștea pe care o am din salonul spitalului in care sunt internat", a transmis Chereches, conform jurnalmm.ro. Acesta a suferit o operatie de hernie inghinala. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

