Catalin Chereches, primar la Baia Mare, trimis (iarasi) in judecata

- Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures l-a trimis in judecata pe primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, intr-un nou dosar, pentru luare de mita in forma continuata, conform site-ului Tribunalului Maramures. Conform aceleiasi surse, DNA a inregistrat dosarul la Tribunalul Maramures pe…

- Atent la solicitarea multor baimareni, primarul Catalin Cherecheș a convins reprezentanții SC Urbis SA : Linia 4 revine la traseul obișnuit 1 septembrie aduce modificari noi la transportul in comun de pe raza municipiului Baia Mare. Mai exact, linia 4 revine la vechiul traseu dupa ce primarul municipiului…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata pentru fapte de coruptie, a anuntat ca sustine initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice". "Impreuna cu reprezentantii Coalitiei pentru Baia Mare din cadrul Consiliului Local sustin initiativa civica…

- Primarul muncipiului Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, reales in 2016 cand se afla in arest preventiv, anunta ca sustine campania "Fara penali in functii publice". Mai mult, acesta vrea sa demareze inca o campanie: Fara puturosi in functii publice.CITEȘTE…

- Din cauza faptului ca mandatul actualului sef al Jandarmeriei a expirat, iar presedintele Iohannis nu a aprobat documentul prin care mandatul lui Sebastian Cucos ar putea fi prelungit, institutia a ramas fara conducere. Despre acest fapt a comentat, intr-o interventie la Antena 3, analistul politic…

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, Bogdan Gabor, a declarat luni, 30 iulie – la trei luni dupa ce o fetița de 5 ani din Baia Mare a fost violata și ucisa – ca nu exista „suspecti in adevaratul sens al cuvantului in cazul anchetei”. Ranile de pe trupul fetiței ucise…

- Incepand cu data de 15 iulie 2018, functia de presedinte al Tribunalului Maramures va fi indeplinita de judecatorul Stamate – Tamasan Nicolae, vicepresedintele Tribunalului Maramures, numit in functie la data de 4 iulie 2018, de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii.…