Catalin Cazacu, miscat de plecarea Claudiei Pavel de la Exatlon Romania! Gestul ascuns facut la despartire

- Echipa Faimosilor nu mai este atat de unita dupa ce au avut loc nominalizarile de luni seara, membrii echipei rosii nu au fost de acord cu alegerile Ancai Surdu si Dianei Bulimar, care au propus-o spre eliminare pe Claudia Pavel.

- Claudia Pavel a fost eliminata de la Exatlon, in urma voturilor primite din partea publicului. Tensiunile au crescut intre concurentii Echipei Faimosilor, in urma nominalizarilor si a strategiilor individuale facute cu o seara in urma in ceea ce priveste propunerile celor trei eliminati. Marți seara,…

- Tensiunile au crescut intre concurentii Echipei Faimosilor, in urma nominalizarilor si a strategiilor individuale facute cu o seara in urma in ceea ce priveste propunerile spre eliminare. Marti seara, inaintea aflarii verdictului final, echilibrul si unitatea echipei pareau serios afectate.

- Claudia Pavel, fosta Cream, a fost eliminata de la show-ul Exatlon Romania. Sora sa a comentat despre cele intamplate cu artista la concursul respectiv. Claudia Pavel, care a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici in Republica Dominicana , a fost una dintre concurentele din echipa faimoșilor…

- Despre posibila idila dintre Claudia, alis Cream, si Catalin Cazacu discuta atat colegii lor de la Exatlon, cat si telespectatorii emisiunii. Tachinarile, glumele, ipostazele in care au fost surprinsi cei doi au ridicat multe semne de intrebare. Unii cred ca intre Cream si Cazacu este o relatie in adevaratul…

- EXATLON 6 februarie. Dupa ce sora ei, Claudia, a fost eliminata de la Exatlon, Paula Pavel a avut o prima reactie la o emisiune de seara. Paula a vorbit si despre apropierea dintre Claudia Pavel si Catalin Cazacu.

- EXATLON 6 februarie. Claudia Pavel a fost eliminata in aceasta editie a show-ului Exatlon. Cele trei nominalizari au fost din echipa "Faimosilor": Claudia Pavel, care a si parasit competitia, Ion Oncescu si Larisa.

- Intre Catalin Cazacu și Claudia Pavel, fosta Cream, s-a zvonit ca s-ar fi infiripat o idila. Anda Adam a vorbit despre relația dintre cei doi. Anda Adam, care a fost eliminata de la concursul Exatlon Romania , difuzat de postul de televiziune Kanal D, a fost invitata la o emisiune in care a vorbit,…

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii ”Acces direct” la inceputul acestui an, dar se pare ca nu pentru mult timp, pentru ca vedeta ar putea fi nevoita sa intre din nou in concediu de maternitate. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a identificat trei indicii care o tradeaza pe vedeta ca s-ar…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. La aeroport, artista a avut parte de o surpriza de zile mari. A fost asteptata de sotul ei, Sorin, si de fetita lor, Evelin. Cei doi i-au dus…

- Istoviti, dupa ce au luptat contra echipei Exatlon Mexic, membrii celor doua tabere de la Exatlon Romania au pasit in studioul amenajat din Republica Dominicana pentru a afla cine este concurentul din Echipa Famosilor care paraseste competitia.

- Oana Roman a fost criticata dur de fani, dupa ce a publicat o fotografie care nu a fost pe placul prietenilor sai virtuali. De aceasta data, Oana a reactionat imediat, insa apoi a regretat ca a facut-o!

- Gabriela Cristea a fost total surprinsa de o ipostaza in care i-a gasit pe toți membrii familiei sale. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, al carei salariu la Kanal D a fost dezvaluit de curand , le-a aratat tutroro fanilor ei de pe internet o ipostaza inedita in care i-a gasit pe toți membrii…

- Claudia Pavel este una dintre concurentele de la “Exatlon”, iar sora ei mai mare urmareste cu sufletul la gura tot ce se intampla in Republica Dominicana. Paula, ruda de sange a artistei, sufera de fiecare data cand o vede pe “Cream” in situatii mai dificile. A

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Claudia Pavel a ajuns de urgenta la spital. Concurenta „Exatlon” a avut nevoie de tratament specializat din cauza alergiilor pe care le-a facut. Cream a fost invadata de bube, iar problemele de sanatate au doborat-o. In Republica Dominicana, Claudia Pavel s-a confruntat nu doar cu probele de rezistenta…

- Exatlon / Kanald. Problemele de sanatate ale Claudiei Pavel, alias Cream, se agraveaza, iar solista, care se afla în Republica Dominicana, la show-ul “Exatlon&", a ajuns de urgenta la spital.

- Dupa un joc foarte greu, unde cele doua echipe au dat tot cei mai bun sa castige, in cele din urma Faimosii au reusit sa castige jocul Arena Exatlon, cu 10-9 impotriva Razboinicilor. Imediat dupa ce s-a jucat finala, unul dintre sportivii de la Faimosi a facut dezvaluiri despre relatia Claudiei Pavel…

- Cum s-a distrat Oana Zavoranu de ziua ei și ce cadou a primit de la soț. Vedeta a recunoscut ca a exagerat și a baut peste masura de ziua numelui, Sf. Ion. Mai mult, cu ocaziua aniversarii numelui, Oana Zavoranu a primit de la soțul ei, Alex, un pisoi in valoare de 1.500 de euro. „Am copii de toate…

- Rafaela - studenta, Diana Alexandra - antrenor, Ionuț Ștefan - student, Bogdan Antonio - inginer, Anca Carmen - liber profesionist, Alexandru Gabriel - dansator, Alina Florentina - antrenor personal, Radu - bucatar, Ionuț Liviu - inginer și Mariana - sportiva fac parter din Echipa razboinicilor.…

- Douazeci de concurenți bine antrenați, doua echipe, pe de-o parte, Echipa Faimoșilor, formata din zece vedete, și Echipa Razboinicilor, formata din oameni obișnuiți, dar care practica intens activitați sportive, au inceput deja filmarile in Republica Dominicana și așteapta cu nerabdare startul competiției…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente pe care nu are cum sa le uite. Vedeta a avut parte de un șoc in cabinetul unui fost politician. Puțina lume iși mai amintește de acuzațiile pe care Oana Zavoranu le facea la adresa politcianului Corneliu Vadim Tudor, care a incetat din viața in luna septembrie a anului…

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…

- Revelionul Starurilor 2018, prezentat de Dan Negru, aduce duminica, 31 decembrie, de la ora 22.15, la Antena 1, maști de basm și cele mai iubite vedete ale momentului, intr-un spectacol de peste patru ore.

- Andreea Marin este cunoscuta nu doar pentru aparitiile sale si proiectele pe care le are, ci si pentru actiunile caritabile pe care le face. Vedeta s-a dovedit a fi un suflet nobil, oferindu-i menajerei sale apartamentul sau.

- Bianca Dragușanu și-a amintit despre inceputul relației ei cu Victor Slav și despre primele zile petrecute impreuna. Intrebata despre prima noapte cu el, Bianca și-a amintit lucrul care a convins-o ca Victor este bun de soț. Vedeta TV a fost impresionata de curațenia pe care a gasit-o acasa la Victor.…

- Singuri acasa a fost tema emisiunii "Vorbește Moldova". O mama și-a lasat cei patru copii singuri acasa pe cateva zile.Acest caz avut loc in satul Varzarești, raionul Nisporeni. Copiii au fost gasiți fara supraveghere de asistenta medicala din sat.

- Maria, sora celebrului manelist, a aflat din presa despre posibilul amantlac dintre Roxana Dobre si Florin, fiul lui Danut Udila din clanul cunoscut sub numele de Vancica. In timp ce era la volanul masinii sale, ea a fost nevoita sa traga pe dreapta ca sa isi revina din socul tristei vesti. Mai mult,…

- Primele imagini cu motanul impaiat al Oanei Zavoranu.Vedeta a publicat o fotografie cu Marty, care pare extrem de real. Aceasta a transmis și un mesaj fanilor ei. La doi ani de la decizia de a-si impaia motanul, Oana Zavoranu a decis sa publice imagini cu acesta. Marty este acum alaturi de familia lui.…

- Oana Zavoranu a facut un gest impresionant pentru copiii bolnavi de cancer, de la un spital din Capitala. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , este pusa pe fapte mari inaintea sarbatorilor de iarna. Oana Zavoranu, care recent și-a donat o parte din haine și din accesorii , a mers, impreuna…

- Bianca Dragusanu si Victor Slav formeaza o familie fericita si se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de fetita lor, Sofia. Vedeta a povestit care a fost primul lucru pe care l-a facut dupa prima noapte cand a dormit acasa la iubitul ei si marturiseste ca a fost socata cand a vazut cat de…

- Cristina Stamate a murit, la 71 de ani . Actrița de comedie a reușit sa aduca, ani la rand, zambetul pe fețele romanilor. Cristina Stamate s-a nascut pe 8 februarie 1946, la București. De-a lungul carierei, vedeta a avut sute de roluri, cupletele sale la Teatrul Tanase bucurand generații dupa generați…

- Adelina, sora Denisei Raducu, trece, chiar și la mai bine de patru luni de la decesul indragitei artiste prin momente cat se poate de dificile. Ba mai mult chiar, singurul lucru care, pare-se, o face capabila sa mearga mai departe este faptul ca, acum, o simte aproape pe artista, in fiecare secunda.

- "Eram in cel mai bun moment din viata mea profesionala, prezentasem Sanremo, jucasem primul rol principal intr-un film in engleza, ma mutasem la Los Angeles, lucram nonstop, si a aparut ea, minunea mea atat de dorita. Spun minune pentru ca medicii ma asigurasera ca eu nu voi avea copii. Am avut o…

- Potrivit presei spaniole, Neymar a izbucnit in lacrimi pentru a opri mutarea la Paris Saint-Germain, dar tatal sau, care este și agentul fotbalistului, a avut o influența majora asupra deciziei de a parasi Barcelona. Vedeta braziliana a devenit cel mai scump jucator din istorie, atunci cand vicecampioana…

- Tavi Colen mananca pe ascuns și iși roade unghiile. Fiul lui l-a dat de gol, in cadrul emisiunii unde cei doi vor veni pentru prima data. Joi, 16 noiembrie, de la ora 21.15, Tavi Colen vine impreuna cu fiul sau, Mario (10 ani), la „Aici eu sunt vedeta”. Prilej pentru telespectatorii Antenei 1 sa afle…

- Giulia si Vlad Huidu sunt un cuplu nonconformist, iar artista a demonstrat asta inca o data! Vedeta s-a filmat in timpul unei dispute conjugale cu tatal copiilor lui, iar schimbul de replici este unul de-a dreptul savuros.

- Este de peste 10 ani cu George Tal, insa Daniela Gyorfi nu este nici in ziua de astazi casatorita. Cu toate acestea, vedeta a fost ceruta de tatal fetiței sale, dupa cum a marturisit chiar artista.